Thêm một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam bị cấm xuất cảnh

Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vừa bị nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất chặn không cho xuất cảnh vào ngày 24/10 khi ông thực hiện chuyến đi sang Mỹ để gây quỹ giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà.

Kể lại với VOA, Linh mục Trương Hoàng Vũ cho biết sự việc xảy ra sau khi ông đã gửi hết hành lý và xếp hàng để đóng dấu passport chuẩn bị lên chuyến bay đi từ Tân Sơn Nhất sang Manila, Philippines, rồi từ đó bay sang Mỹ.

“Đến phiên của tôi, cái passport của tôi khi đưa vào máy thì có dấu hiệu kêu ‘tít tít’. Sau đó, một nhân viên mời tôi đi qua phòng an ninh. Vào trong đó thì họ nói tôi không được xuất cảnh, và bây giờ họ lập biên bản cấm xuất cảnh. Còn tôi có thắc mắc, khiếu nại gì thì tôi phải đến Công an thành phố Hồ Chí Minh thì tôi sẽ được giải quyết khiếu nại. Còn an ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất thì họ chỉ nhận lệnh từ trên thôi”.

Trong biên bản “Tạm hoãn xuất cảnh” do Thượng tá Đoàn Văn Đắc, Phó trưởng Công an cửa khẩu, ký quyết định, linh mục Trương Hoàng Vũ không được xuất cảnh vì “lý do trật tự, an toàn xã hội” theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất nhập cảnh năm 2019, nhưng không nêu cụ thể sự việc hay nội dung vi phạm của linh mục Vũ đã dẫn đến việc ông bị xem là có nguy cơ ảnh hưởng đến “trật tự, an toàn xã hội”.

“Lý do này rất mơ hồ ở chỗ, ‘vì lý do trật tự, an toàn xã hội’, mà trong một năm qua, tôi đâu có làm gì mất trật tự an toàn xã hội”, linh mục Trương Hoàng Vũ nói với VOA.

“Tôi là người phụ trách chương trình Thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà, trước đây ở Kỳ Đồng, nơi có thể quy tụ các thương phế binh lại trong những dịp khám chữa bệnh hoặc trao quà Xuân cuối năm. Nhưng 4 năm nay, khi tôi về Cần Giờ thì không còn được quy tụ các thương phế binh lại nữa, thì cũng chẳng gây mất trật tự, an toàn gì ở khu vực nơi tôi sống. Lý do này tôi thấy rất phi lý”.

Linh mục Trương Hoàng Vũ, 45 tuổi, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Cần Giờ. Ông cho biết đã liên hệ với Công an TP.HCM để giải quyết khiếu nại của mình.

Đây là lần đầu tiên linh mục Trương Hoàng Vũ bị cấm xuất cảnh. Ông cho biết ông đã hai lần xuất cảnh sang Mỹ và lần cuối cùng là vào năm 2019, cũng với mục đích gây quỹ giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà.

Nhiều người trong số các thương phế binh VNCH tại Việt Nam phải chịu nhiều đau khổ về cả vật chất lẫn tinh thần sau khi chiến tranh kết thúc. Chương trình Tri ân các thương phế binh VNCH của Dòng Chúa Cứu Thế đã hỗ trợ tài chính, khám chữa bệnh cho khoảng 6.000 cựu binh sĩ tàn tật của miền Nam Việt Nam trước đây.

Số tiền sử dụng cho chương trình là được quyên góp từ các nhà hảo tâm và các cựu quân nhân ở Mỹ và các nước khác. Chương trình phát quà Xuân năm nay dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 nên linh mục Trương Hoàng Vũ đã được cử đi để tìm kiếm thêm kinh phí cho chương trình.

Linh mục Trương Hoàng Vũ là linh mục thứ 6 của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam bị chính quyền cấm xuất cảnh. Tháng trước, một linh mục khác là linh mục Paul Lê Xuân Lộc, người cống hiến hết mình cho công bằng xã hội và nhân quyền, cũng bị an ninh sân bay cấm bay đến Philippines vì lý do quốc phòng và an ninh. Linh mục Lộc nói lý do cấm ông ra nước ngoài cho thấy sự tùy tiện của chính quyền độc tài.