HRW: Cấm LS. Võ An Đôn xuất cảnh, Việt Nam đang ‘trả đũa’ người bảo vệ nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) quốc tế vừa lên tiếng về trường hợp “tạm hoãn xuất cảnh” đối với Luật sư Võ An Đôn, nói đây là hành động cho thấy Việt Nam đang “trả đũa” và đàn áp người hoạt động bảo vệ nhân quyền.

“Việc ngăn cản chuyến đi của ông Võ An Đôn đến Hoa Kỳ cho thấy hệ thống chính phủ Việt Nam rộng khắp đang hoạt động, hạn chế quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động dựa trên những tuyên bố mơ hồ về“ an ninh quốc gia ”, Phó Giám đốc Châu Á của HRW, ông Phil Robertson, nói trong một thông cáo hôm 29/9.

Trước đó, hôm 27/9, LS. Võ An Đôn cho biết cả gia đình ông đã bị hoãn xuất Cảnh sau khi đã hoàn tất thủ tục ký gởi hàng hoá và chuẩn bị lên máy bay.

Theo biên bản tạm hoãn xuất cảnh được LS. Đôn đăng trên trang Facebook, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết “Ông Võ An Đôn bị tạm hoãn xuất cảnh: Vì lý do an ninh” nhưng không cho biết chi tiết lý do an ninh cụ thể là gì.

Phó Giám đốc châu Á của HRW cho rằng trên thực tế, Hà Nội không muốn để LS. Võ An Đôn đi ra nước ngoài để ông có thể thoải mái nói về chuyện bị quấy rối, phân biệt đối xử và đàn áp mà ông đã trải qua khi lựa chọn làm công việc đại diện pháp lý cho những khách hàng dính dáng đến những việc “nhạy cảm chính trị” tại các vụ án bỏ túi tại các toà án ở Việt Nam.

“Việt Nam đã buộc ông Võ An Đôn phải đối mặt với các hành vi đàn áp liên tục, bao gồm quấy rối, đe dọa và trả đũa pháp lý”, ông Phil Robertson nói. “Chính quyền đã trả đũa ông Võ An Đôn vì đã dám sử dụng luật pháp để bảo vệ các nhà hoạt động và nhà bất đồng chính kiến trước những cáo buộc có động cơ chính trị, tước bỏ khả năng kiếm kế sinh nhai của ông với tư cách là một luật sư. Hiện chính quyền đang ngăn cản ông và gia đình ông tìm kiếm cơ hội bên ngoài Việt Nam”.

LS. Võ An Đôn, 45 tuổi, cư ngụ tại Phú Yên. Ông được biết tiếng khi thường xuyên nhận bào chữa, thậm chí miễn phí, cho các nhà hoạt động nhân quyền. Ông bị chính quyền cấm hành nghề từ năm 2017.

Đại diện của tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng lệnh cấm xuất cảnh đối với LS. Võ An Đôn và gia đình ông cho thấy “chính quyền Việt Nam sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, lạm dụng để bịt miệng số rất ít luật sư còn lại trong nước dám đứng lên đấu tranh cho quyền mà mọi người đều xứng đáng nhận được là có đại diện hợp pháp”.

LS. Võ An Đôn được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải Nhân quyền năm 2016 vì các hoạt động bảo vệ cho quyền con người, bất chấp rủi ro và đe dọa.

Việc cấm xuất cảnh luật sư nhân quyền Võ An Đôn diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam đang vận động trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Hiện có nhiều nhà hoạt động quốc tế và tổ chức nhân quyền đang phản đối việc này.

Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 22/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phản bác rằng: “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan, với định kiến xấu mà một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam”, đồng thời lặp lại “chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người”.