Bang North Carolina tính nâng cấp cầu, đường phục vụ nhà máy 4 tỷ đô la của VinFast

Bang North Carolina, thuộc miền trung vùng Bờ Đông nước Mỹ, mới đây thông báo họ có kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường và cầu vượt mới gần địa điểm hãng ô tô VinFast của Việt Nam chọn xây nhà máy chế tạo xe hơi chạy điện, theo tin tức trên một số tờ báo của bang.

North Carolina Time, Spot On North Carolina, Chatham News + Record và The News&Observer trong dịp cuối tuần vừa qua đưa tin rằng dự án nâng cấp cầu, đường này sẽ diễn ra trong hai giai đoạn, làm thay đổi đoạn quốc lộ US 1 và đoạn US 1 cũ, lâu nay ít xe cộ qua lại gần thị trấn nhỏ Moncure, quận hạt Chatham, ở vùng đông nam của bang.

Sẽ có vài ngôi nhà bị phá dỡ, các báo viết, và cho biết thêm rằng Sở Giao thông của bang sẽ trình bày về dự án cũng như trả lời các câu hỏi tại một phiên họp công khai với dân vào chiều thứ Ba 16/8, được tổ chức tại Trung tâm Nông nghiệp và Hội nghị Quận hạt Chatham ở thị trấn Pittsboro.

Theo báo chí địa phương, một số đoạn đường sẽ được nắn lại và mở rộng lên 4 làn, một số nút giao sẽ được thiết kế lại và mở rộng, sẽ có một số đường mới kèm theo cầu vượt mới dẫn thẳng đến địa điểm nhà máy. Các đoạn cầu, đường được nâng cấp, mở rộng sẽ phục vụ được nhiều xe tải qua lại hơn.

Sở Giao thông North Carolina hy vọng sẽ được cấp phép và bắt đầu thi công vào tháng 1/2023. Phần lớn việc cải tạo, nâng cấp sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2024, toàn bộ việc mở rộng đường sẽ hoàn tất vào năm 2025.

Giai đoạn hai sẽ bao gồm việc cải tạo một nút giao và mở rộng một con đường. Sở Giao thông North Carolina nói không có một khung thời gian cụ thể về giai đoạn hai vì nó sẽ tùy thuộc vào việc VinFast đạt mục tiêu về tạo ra 3.875 việc làm do bang đặt ra.

Những thay đổi về cầu, đường sẽ giúp công nhân, khách thăm và các nhà cung cấp đi lại dễ dàng hơn tới nhà máy của VinFast, các báo ở North Carolina viết. Hiện tại, chỉ có thể đi đến địa điểm xây nhà máy của VinFast bằng các con đường chỉ có 2 làn, trong đó, chủ yếu là đi qua quốc lộ US 1 cũ.

Bang North Carolina dành một gói ưu đãi trị giá 1,25 tỷ đô la để thu hút hãng VinFast đến với bang. Trong gói này, khoảng 250 triệu đô la dành cho nâng cấp cầu, đường ở trong và xung quanh địa điểm xây nhà máy, theo thông tin từ Sở Thương mại của bang.

Như VOA đã đưa tin, VinFast dự định đầu tư 4 tỷ đô la để xây nhà máy quy mô lớn chế tạo xe hơi chạy điện ở North Carolina. Hãng nói sẽ tuyển dụng 7.500 người cho nhà máy, và sẽ bắt đầu xuất xưởng 200.000 xe hơi điện/năm hoặc nhiều hơn thế vào khoảng năm 2027.

Nếu VinFast thực hiện thành công đại dự án này, đó sẽ là dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang North Carolina, các báo địa phương đưa ra nhận xét. Điều này cũng đồng nghĩa là VinFast sẽ trở thành hãng tuyển dụng nhiều lao động nhất ở quận hạt Chatham tính đến nay, nhiều hơn tổng số người lao động tại 10 hãng hàng đầu khác hiện đang hoạt động trong cùng quận hạt, theo trang Access North Carolina.

Một bản tin của Chatham News + Record hôm 10/8 cho biết VinFast bỏ ra số tiền 43 triệu 977 nghìn 500 đô la mua lô đất rộng hơn 714 hectare nằm trên đường Moncure Flatwood để xây nhà máy. Tờ báo địa phương này dẫn lại lời các lãnh đạo VinFast nói với báo rằng hãng muốn động thổ vào giữa tháng 9 và sản xuất xe để đưa đến người tiêu dùng vào khoảng tháng 7/2024.