Giám đốc CDC Khánh Hoà bị bắt, Tổng bí thư ‘rất nghẹn ngào’ với vụ bê bối Việt Á

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của tỉnh Khánh Hòa cùng một số cấp dưới và giám đốc phòng dự án của một công ty tư nhân vừa bị khởi tố hôm 17/6 với cáo buộc Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong chuỗi hơn 60 người, bao gồm cả các quan chức cấp cao nhất trong Bộ Y tế và tại các địa phương, đã bị bắt giữ và khởi tố vì liên quan đến vụ ăn chia hoa hồng đến gần 800 tỷ đồng, mà theo lời Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, đã khiến cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “rất nghẹn ngào” khi đề cập đến vụ này vào ngày 17/6.

Vào sáng 17/6, Công an tỉnh Khánh Hoà đã tống đạt quyết định khởi tố, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Huỳnh Văn Dõng, 55 tuổi, Giám đốc CDC Khánh Hòa, và ông Trần Quốc Huy, 41 tuổi, trưởng phòng Tổ chức-Hành chính CDC Khánh Hoà.

Công an đã bắt tạm giam ông Huy, nhưng cho ông Dõng tại ngoại (vì lý do đang bị bệnh) và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc phòng dự án Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam (VNDAT) tại Hà Nội, với cáo buộc thông đồng với ông Dõng và ông Huy để thực hiện 5 gói thầu mua bán hóa chất xét nghiệm COVID-19. Bà Nguyễn Thị Thúy được cho biết đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác.

Theo cơ quan điều tra, kể từ năm 2020-2021, CDC Khánh Hòa được giao sử dụng ngân sách và nguồn thu dịch vụ để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống Covid-19. Ông Dõng và ông Huy bị cáo buộc thông đồng với bà Thúy làm trái pháp luật trong việc mua sắm 5 gói thầu về hóa chất xét nghiệm Covid-19 với tổng trị giá 14,215 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 9,86 tỷ đồng.

Trong khi thực hiện đầu thầu, có 2 gói thầu đã được lựa chọn nhưng bị hủy, còn 5 gói thầu của VNDAT được chọn trúng thầu vì trong danh sách nhà thầu tham gia dự, tất cả 7 gói thầu này đều chỉ có duy nhất một nhà thầu là Công ty VNDAT, theo tường thuật của Tuổi Trẻ.

Ngoài các gói thầu mua hóa chất của VNDAT, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, trong các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong hai năm 2020-2021, CDC Khánh Hòa đã mua gần 63.300 kit xét nghiệm PCR do Công ty Việt Á sản xuất với tổng số tiền khoảng 26,2 tỉ đồng.

Cả ông Dõng và ông Huy đều được xác định có nhận “lại quả” trong các vụ đấu thầu mua sắm trên.

Sau 6 tháng vụ đại án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á được điều tra, Bộ Công an và công an các địa phương tại Việt Nam đã khởi tố tổng số gần 60 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mới đây nhất, vào ngày 7/6, các quan chức cấp cao nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đã bị bắt giam và bãi nhiễm chức vụ sau khi bị xác định có nhiều sai phạm trong vụ án này.

Tại buổi họp báo ngày 17/6, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết khi Ban Chấp hành Trung ương họp bất thường vào ngày 6/6 để thi hành kỷ luật cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã “rất nghẹn ngào” khi phát biểu đánh giá thành tích của ngành y, nhưng ông Trọng nhấn mạnh những nguyên tắc của Đảng và kỷ luật đảng là “kỷ luật sắt”. Vì thế không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ai vi phạm thì sẽ bị xử lý.