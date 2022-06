Hoa Kỳ tài trợ hệ thống ôxy lỏng mới tại Bệnh viện Bạch Mai

Nhân chuyến thăm Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman cùng đại diện lãnh đạo chính phủ và ngành y tế của Việt Nam, trong đó có Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, hôm 12/6 tham dự sự kiện khởi động triển khai lắp đặt hệ thống ôxy lỏng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tại Bệnh viện Bạch mai ở Hà Nội.



Theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đây là hệ thống lớn nhất trong số 13 hệ thống tương tự do USAID tài trợ và được lắp đặt tại các cơ sở y tế trên cả nước nhằm hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân COVID nặng.



Cơ quan ngoại giao này còn cho biết thêm rằng việc tăng cường tiếp cận ôxy cũng cải thiện hiệu quả điều trị cho trẻ sơ sinh bị suy hô hấp, trẻ mắc viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết… cũng như người lớn mắc lao và các ca bệnh khác.



“Chính phủ Hoa Kỳ tự hào là đối tác hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó COVID-19 và tăng cường an ninh y tế”, Đại sứ quán Hoa Kỳ dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sherman nói tại sự kiện. “Hệ thống ôxy lỏng mới này sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực chăm sóc đặc biệt tại Hà Nội và ở một trong những bệnh viện lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi tự hào hỗ trợ Việt Nam 13 hệ thống ôxy lỏng để giúp tăng cường năng lực hệ thống y tế quốc gia và nâng cao khả năng cứu sống người bệnh”.



Tin cho hay, hệ thống ôxy lỏng gồm một bể chứa tại chỗ với hai giàn hóa hơi chuyển ôxy lỏng trong bể chứa thành khí ôxy và một van điều áp được kết nối với hệ thống đường ống của bệnh viện để đưa ôxy tới giường bệnh.



Theo Đại sứ quán Mỹ, việc lắp đặt hệ thống này tại Bệnh viện Bạch Mai sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới và sẽ cung cấp nguồn ôxy y tế an toàn và ổn định cho tối đa 1.000 bệnh nhân mỗi ngày.



Thêm nữa, cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng USAID “cũng đang thực hiện đào tạo và cung cấp các trang thiết bị quản lý ôxy cho các nhân viên bệnh viện liên quan, chẳng hạn như hệ thống thở ôxy lưu lượng cao và máy theo dõi bệnh nhân, để họ có thể theo dõi một cách hiệu quả các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân và nhanh chóng ứng phó với những thay đổi về tình trạng của bệnh nhân”.



Báo Điện tử chính phủ Việt Nam (VGP News) đưa tin, Bộ Y tế “đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ” và “đề nghị Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị đầu mối tiếp nhận gói hỗ trợ bao gồm hệ thống ôxy lỏng và các trang thiết bị y tế khác, cùng các đơn vị khác sử dụng có hiệu quả, thiết thực phục vụ công tác chăm sóc và điều trị người bệnh”.



Liên quan tới hợp tác y tế, Đại sứ quán Mỹ cho biết, kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ và Việt Nam “đã chung tay đối phó với một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng lớn nhất trong thời đại của chúng ta”.



Theo phía Mỹ, các hỗ trợ của Hoa Kỳ, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị y tế và gần 40 triệu liều vắc-xin COVID-19, “đã giúp Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó ấn tượng trước thách thức toàn cầu này”.



USAID cho biết, phía Hoa Kỳ tới nay đã hỗ trợ 23,46 triệu USD nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch, trong đó 9 triệu đô la nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng với nguồn vắc-xin COVID-19, đồng thời đảm bảo cung cấp vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả, củng cố hệ thống y tế của Việt Nam nhằm ứng phó với COVID-19 và hệ thống cung cấp oxy để đối phó với các đợt bùng phát dịch COVID-19.



Ngoài ra, 4,7 triệu đôla trong số đó nhằm để giúp Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng xét nghiệm, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật về chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, sàng lọc y tế tại các cửa khẩu và các hỗ trợ khác…



VGP News dẫn lời Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nói rằng trong năm 2021 và 2022, khi đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, “chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ và giúp Việt Nam kịp thời về trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu như máy theo dõi bệnh nhân, hệ thống thở ôxy dòng cao, hệ thống tạo ôxy di động, đặc biệt là hệ thống ôxy lỏng đã giúp tăng cường năng lực điều trị các trường hợp mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế”.



Theo USAID, trong 20 năm qua, Hoa Kỳ “đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la hỗ trợ y tế cho Việt Nam để tăng cường phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm thông qua xây dựng các hệ thống y tế bền vững để hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và thực thi các giải pháp”.