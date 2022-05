World Bank: Kinh tế Việt Nam đang lấy được đà phục hồi

Ngân hàng Thế giới (World Bank) mới đưa ra nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam “đang lấy được đà phục hồi bất chấp bất định toàn cầu gia tăng”.



Trong bản báo cáo có tên gọi “Cập nhật Tình hình Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 năm 2022”, ra ngày 11/5, World Bank viết rằng “sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, số ca nhiễm COVID-19 mới được công bố giảm mạnh trong tháng 4”.



Ngân hàng Thế giới nói thêm rằng “xu hướng di chuyển và hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng lần lượt 9,4% và 12,1% (so cùng kỳ năm trước), tương đương tốc độ trước đại dịch”.



Tổ chức tài chính này cho biết tiếp rằng ngân sách nhà nước của Việt Nam “ghi nhận tháng bội thu thứ 4 liên tiếp do kết quả thu vững chắc trong điều kiện nền kinh tế vận hành tốt và chi ngân sách giảm”.



Dù kinh tế Việt Nam “đang lấy được đà phục hồi”, theo World Bank, các cấp có thẩm quyền “cần thận trọng với lạm phát và rủi ro nhu cầu toàn cầu yếu hơn và gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế”.



“Bất định liên quan đến chiến tranh ở Ukraine và tác động của cuộc chiến này đến nguồn cung và giá hàng hóa thế giới được kỳ vọng sẽ làm suy yếu viễn cảnh tăng trưởng toàn cầu, từ đó có thể tác động đến nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Gián đoạn chuỗi cung ứng do phong tỏa ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng sắp tới”, World Bank nhận định.



Tổ chức tài chính này cho rằng “nếu lạm phát tiếp diễn trong trung hạn thì nền kinh tế nên được tạo cho phép điều chỉnh theo mức giá cả cao hơn, với các cấp có thẩm quyền đóng vai trò khuyến khích đầu tư nhằm tăng năng suất và tổng cung”.



Ngoài ra, World Bank cho rằng để giảm nhẹ những rủi ro liên quan đến xuất khẩu, “đa dạng hóa đối tác thương mại có thể sẽ là một cân nhắc chiến lược an toàn”.

Báo điện tử chính phủ Việt Nam (VGP News) hôm 12/5 đăng bài viết có tựa đề “Nhiều dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam”, trong đó nói rằng World Bank dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 đạt 5,3%, sau đó sẽ ổn định trở lại quanh mức 6,5%.

Bài viết cũng dẫn lời đại diện của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói rằng “mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng qua 4 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế nước ta về cơ bản tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành, lĩnh vực”.