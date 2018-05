VN xét xử chủ garage ô-tô từng bị Mỹ trục xuất bằng phi cơ thuê

Nguyễn Đức Dũng, còn được gọi là Dũng “Thẹo”, người từng bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ dẫn độ về Việt Nam bằng máy bay thuê bao, đã ra tòa hôm thứ Sáu ngày 25/5/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Báo Pháp Luật cho biết ngày 25/5, Tòa án TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Nguyễn Đức Dũng.

Tờ báo này cũng cho biết ngày 9/5/2018, Bộ Công an Việt Nam cũng đã ra lệnh truy nã vợ của Dũng, bà Nguyễn Thị Bảo Châu, hiện đang bỏ trốn tại Mỹ, và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bà Châu để xử lý sau.

Truyền thông trong nước cho biết Cơ quan điều tra xác định ông Dũng từng vay nợ của 33 người và doanh nghiệp với số tiền hơn 132 tỉ đồng, sau đó cùng vợ và con bỏ trốn sang Mỹ.

Rời Việt Nam vào tháng 3/2011, Dũng trốn sang Mỹ và đến tháng 8/2013, thì bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Đầu tháng 1/2016, Dũng bị trục xuất về Việt Nam.

Báo VietnamNet trích bản cáo trạng cho biết, năm 2005, Dũng thành lập Công ty Hùng Dũng và mở salon Auto Hùng Dũng tại 20 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình để kinh doanh mua bán ô tô. Do kinh doanh bằng vốn vay lãi và bị thua lỗ kéo dài từ cuối năm 2009, Dũng đã có ý định đưa cả gia đình bỏ trốn sang Mỹ để không phải thanh toán các khoản vay nợ.

Theo báo An ninh Thế giới, vào cuối tháng 6/2011, tên tuổi và đặc điểm nhận dạng của Dũng "Thẹo" đã xuất hiện trong danh sách truy nã đỏ của Interpol, cùng thời điểm đó, Công an Việt Nam cũng đã gửi yêu cầu đề nghị Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ ICE-HSI bắt giữ và trục xuất Dũng về Việt Nam.

Tờ báo này thuật lại rằng Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt vào tháng 8/2013 sau một thời gian dài truy tìm tung tích từ các số điện thoại được cho là Dũng gọi về Việt Nam và đến tháng 4/2014 thì Dũng bị đưa ra tòa tại quận Fairfax, bang Virginia.

Theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, vì bị trục xuất nên cơ quan thi hành pháp luật không thể còng tay Dũng như tội phạm dẫn độ trên các chuyến bay thương mại, trang ANTG cho biết. Do dó, một chuyến bay thuê bao đã được thu xếp để trục xuất Dũng về Việt Nam, vì Dũng có thái độ “hung hãn” - tờ báo của ngành công an nói.

Báo Pháp Luật cho biết sau một buổi xét xử hôm 25/5, Hội đồng xét xử quyết định tạm ngưng tại phần xét hỏi và sẽ tiếp tục phiên toà vào tuần tới vì vụ án có nhiều rắc rối xung quanh việc xác định hành vi nào của Dũng phạm tội, hành vi nào chỉ là giao dịch dân sự, cũng như truy tố tội danh cho chính xác với từng hành vi của Dũng.

Truyền thông trong nước nói bà Nguyễn Thị Bảo Châu đang bỏ trốn tại Mỹ, chưa bắt được, và công an đã ra lệnh truy nã đối với bà Châu, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.