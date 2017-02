Một sát thủ của IS từng được bồi thường vì bị ngược đãi ở Guantanamo

Kẻ đánh bom tự sát của Nhà nước Hồi Giáo người Anh đã tự kích nổ trong vụ tấn công vào lực lượng Iraq trong tuần này từng nhận bồi thường cho thời gian bị giam trong nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo, các nguồn tin an ninh phương Tây ngày 22/ 2 cho biết.

Nhà nước Hồi Giáo nói Abu-Zakariya al-Britani, một công dân Anh, từng được biết với cái tên Ronald Fiddler trước khi đổi thành Jamal Udeen al-Harith, đã cho nổ một xe bom tại một căn cứ quân sự Iraq phía tây nam thành phố Mosul trong tuần này.

Nhà nước Hồi Giáo cũng công bố một bức ảnh tươi cười của tay đánh bom tự sát này ngồi trên ghế chiếc xe được dùng làm phương tiện để đánh bom.

Reuters không thể kiểm chứng độc lập tuyên bố của Nhà nước Hồi Giáo nhưng ba nguồn tin an ninh phương Tây nói có nhiều khả năng Britani chính là tay đánh bom tự sát.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh nói chính phủ không thể kiểm chứng lý lịch tên này.

Anh đạt được một thỏa thuận bồi thường thiệt hại dân sự cho những cựu tù nhân người Anh tại trại giam Vịnh Guantanamo vào năm 2010, Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông Kenneth Clark không tiết lộ khoản tiền bồi thường là bao nhiêu với lý do đây là những thỏa thuận mật.

Theo tờ Daily Mail, Britani được chính phủ Anh bồi thường 1,25 triệu đô la sau khi thừa nhận rằng các nhân viên hoạt vụ Anh hoặc có biết hoặc đồng lõa trong việc ông Britani bị ngược đãi trong tù. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh từ chối bình luận về chi tiết về bất kỳ khoản bồi thường nào và về việc chính phủ có theo dõi Britani hay không.

Gia đình Britani, trong một tuyên bố với BBC nói con của họ không nhận được một triệu bảng Anh tiền bồi thường và rằng họ tin là số này là tiền bồi thường cho cả nhóm, kể cả các tù nhân khác và các chi phí.

Xuất thân từ thành phố Manchester miền bắc nước Anh, Britani cải đạo sang Hồi Giáo trong tuổi 20. Britani bị lực lượng đặc biệt Mỹ bắt tại Afghanistan và đưa về trại giam Guantanamo vào năm 2002.

Britani được thả vào năm 2004 sau khi chính phủ của Thủ tướng Tony Blair thời đó vận động cho đương sự được trả tự do. Sau đó Britani đến Syria và chiến đấu với Nhà nước Hồi Giáo.

Trong một tuyên bố được đưa lên Twitter, cựu Thủ tướng Blair cho biết báo The Mail đã dẫn đầu một chiến dịch thúc đẩy việc trả tự do cho các tù nhân Guantanamo và được các nhà lập pháp thuộc Đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng May ủng hộ.