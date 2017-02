Không kích triệt hạ trụ sở IS đặt trong bệnh viện ở Mosul

Cuộc không kích được Mỹ hậu thuẫn và được tiến hành hôm thứ Sáu đã triệt hạ trụ sở của nhóm Nhà nước Hồi giáo nằm trong một bệnh viện ở phía tây thành phố Mosul, các quan chức quân sự Mỹ cho biết hôm thứ Bảy.

Trong một thông cáo công bố hôm thứ Bảy, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ở Iraq và Syria cho biết những kẻ chủ chiến IS đã sử dụng một tòa nhà nằm bên trong khu phức hợp y tế Al Jumhuri ở Mosul cho mục đích duy nhất là giám sát những hoạt động của họ ở Iraq.

"ISIS tiếp tục phớt lờ Luật Xung đột Vũ trang và sử dụng những địa điểm được bảo vệ như bệnh viện, trường học và nhà thờ Hồi giáo để cố gắng che chắn cho mình khỏi những cuộc không kích của liên minh," thông cáo viết.

Thông cáo cho biết lực lượng liên minh tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan đến xung đột vũ trang và nỗ lực tiến hành các cuộc không kích với ảnh hưởng tối thiểu đối với thường dân.

Cuộc không kích ở Mosul là một trong 20 cuộc không kích của liên minh nhắm vào những kẻ chủ chiến IS tại Syria và Iraq hôm thứ Sáu. Lực lượng liên minh tiến hành ba cuộc không kích gần Mosul, phá hủy những thiết bị xây dựng và thuyền, và gây thiệt hại cho 11 tuyến đường tiếp liệu.

Một trụ sở khác của IS đã bị phá hủy gần Al Humayjah, và một tòa nhà do IS chiếm giữ gần Kirkuk cũng đã bị phá hủy trong một loạt những cuộc không kích.