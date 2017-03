Liên quân xác minh thông tin hơn 100 người chết do không kích ở Mosul

Các quan chức Mỹ thừa nhận liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thực hiện một cuộc không kích mà theo các nhân chứng đã giết chết hơn 100 thường dân trong trận chiến tái chiếm thành phố Mosul từ tay các phần tử Nhà nước Hồi giáo.

Tuy nhiên, vào hôm Chủ nhật, một số thường dân nói một quả bom gắn vào xe tải lớn do Nhà nước Hồi giáo kích nổ trong khu vực có thể đã gây ra ít nhất một số thương vong trong các tòa nhà.

Rất khó xác minh chính xác những gì đã xảy ra ở thành phố Mosul trong những ngày gần đây.

Trong một tuyên bố, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống IS nói rằng họ đã "mở một cuộc đánh giá chính thức đáng tin cậy về con số thương vong của thường dân" đối với cáo buộc rằng các cuộc không kích gần đây của liên minh đã giết hơn 100 thường dân trong khu phố Jidideh của thành phố Mosul.

Trước đó khi có tuyên bố hôm thứ Bảy, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Miền trung Hoa Kỳ, Đại Tá John Thomas, nói với tờ New York Times rằng quân đội Mỹ không chắc liệu một vụ nổ ở tây Mosul là do một cuộc không kích của Mỹ hay của liên minh gây ra, hay là do bom hoặc mìn bẫy do IS gài".

Nhưng một sĩ quan Iraq đã nói với tờ báo này rằng ông biết chính xác điều gì đã xảy ra.

Thiếu tướng Maan al-Saadi - chỉ huy lực lượng đặc biệt Iraq - nói với Times rằng binh lính của ông đã đề nghị liên quân tiến hành không kích để đối phó với những kẻ bắn tỉa trên mái của ba ngôi nhà ở khu Jidideh trong thành phố Mosul. Tuy nhiên, ông nói, các lực lượng của ông không biết có đông thường dân ở dưới tầng hầm của các ngôi nhà này.

Nawfal Hammadi, thống đốc vùng đất quanh Mosul, nói với hãng thông tấn Pháp rằng những phần tử thánh chiến IS đã dồn dân thường vào tầng hầm tòa nhà và sử dụng họ làm “lá chắn sống”.