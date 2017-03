Liên minh chống IS điều tra khả năng không kích giết dân thường ở Mosul

Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống các phần tử chủ chiến Nhà Nước Hồi giáo ở Iraq đang tiến hành một cuộc điều tra xem liệu các cuộc không kích của liên minh có giết hơn 100 thường dân ở khu xóm Jidideh tại Mosul như một số bản tin tường trình hay không.

Môt thông báo của liên minh cho hay là một cuộc điều tra đã được xúc tiến để thẩm định tính đáng tin cậy của cáo buộc vừa nêu.

Thông báo này còn nói là máy bay của liên minh “thường xuyên đột kích” các mục tiêu Nhà Nước Hồi giáo (IS) trong khu xóm, và các lực lượng liên minh “đã thực thi tất cả các biện pháp thận trọng hợp lý trong khi hoạch định và thực hiện các cuộc không kích hầu có thể giảm thiểu những sự tổn thất nơi thường dân.”

Trong khi Đại Tá John Thomas, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ, nói với tờ New York Times rằng quân đội Mỹ không chắc liệu một vụ nổ ở phía Tây Mosul là do một cuộc không kích của Mỹ hay các đối tác khác trong liên minh gây ra, hay là do một quả bom hoặc mìn do IS gài, một sĩ quan Iraq nói với tờ báo này rằng ông biết chính xác điều gì đã diễn ra.

Trung Tướng Maan al-Saadi, Tư lệnh các lực lượng đặc biệt Iraq nói với tờ The Times rằng thuộc cấp của ông yêu cầu không lực liên minh yểm trợ để loại trừ những kẻ bắn tỉa trên nóc của 3 căn nhà ở khu Jidideh của Mosul. Ông nói các lực lượng dưới quyền ông không biết là các tầng hầm tại các ngôi nhà này chứa đầy thường dân.

Các tổ chức dân sự, nhân đạo và cứu trợ cũng như các giới chức giám sát khuyến cáo về nguy cơ số thương vong nơi người dân thường sẽ tăng vì tình hình chiến sự tại đây đòi hỏi thêm nhiều cuộc không kích và pháo kích.