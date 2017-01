Họp báo lần cuối, TT Obama vẫn lạc quan về tương lai nước Mỹ

Tổng thống Barack Obama nói ông lạc quan về tương lai của Hoa Kỳ, nhưng cũng lo ngại rằng những sự chia rẽ trong nước có thể xói mòn các giá trị cốt lõi của nước Mỹ. Trong cuộc họp báo cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống của ông hôm thứ Tư 18/1, ông Obama đề cập đến những cuộc đối thoại với Tổng thống tân cử Donald Trump. Từ Toà Bạch Ốc, thông tín viên Mary Alice Salinas gửi về bài tường trình chi tiết.

Trong cuộc họp báo cuối cùng của ông với các phóng viên làm việc tại Toà Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama nói ông đã chia sẻ những lời khuyên tốt nhất với Tổng thống kế nhiệm.

Nhưng ông Obama lưu ý rằng sau rốt thì ê-kíp của ông Trump vẫn có ảnh hưởng lớn nhất đối với tân Tổng thống Mỹ.

Ông Obama phát biểu:

“Tôi tin rằng rất nhiều quan điểm của ông Trump sẽ được uốn nắn bởi các cố vấn của ông, những người xung quanh ông, và vì lẽ đó mà điều quan trọng là phải chú ý tới các cuộc điều trần để chuẩn thuận nhân sự.”

Tổng thống Obama cho hay ông đã nói với tỷ phú địa ốc Trump rằng ông sẽ cần được hỗ trợ.

“Đây là một công việc mà tầm cỡ lớn tới mức không ai có thể một mình hoàn thành trọng trách được giao phó.”

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Obama bênh vực quyết định của ông giảm án cho Chelsea Manning, người đang thọ án tù 35 năm về tội rò rỉ các tài liệu mật.

Ông nói rằng Manning, từng phục vụ quân đội Mỹ với cấp bậc hạ sĩ, đã nhận trách nhiệm về các hành động của mình và đã thi hành án tù dài hơn so với đa số những phạm nhân bị kết án về những tội danh tương tự. Tổng thống Obama nói:

“Giảm án chứ không tha tội cho cô ta là điều hợp lý. Tôi cảm thấy hài lòng là công lý đã được thi hành.”

Ông Obama hối thúc áp dụng một chính sách an ninh mạng để bảo vệ chống các cuộc tấn công do các nước khác phát động, chẳng hạn như Trung Quốc và Nga, vốn là nước đang bị tố cáo là can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Ông Obama tố cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin về lập trường chống Mỹ đã gây khó khăn cho các quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông dự tính sẽ dành thời giờ cho gia đình và để viết lách trong năm nay.

Tuy nhiên ông tuyên bố sẽ lên tiếng trong tư cách là một công dân, nếu ông cảm thấy các giá trị cốt lõi của đất nước bị đe doạ.

“Tôi lấy làm lo lắng về tình trạng bất công bởi vì tôi tin rằng nếu chúng ta không đầu tư để bảo đảm tất cả mọi người đóng một vai trò trong nền kinh tế này, thì nền kinh tế sẽ không tăng trưởng nhanh, và theo tôi thì sự thể này còn đào sâu hơn nữa cái hố ngăn cách giữa chúng ta, người Mỹ với nhau.”

Trong cuộc họp báo cuối cùng của ông trong cương vị Tổng thống, ông Obama cũng thể hiện tính lạc quan cố hữu của ông:

“Tận đáy lòng, tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua thách thức.”

Và ông khuyến khích giới truyền thông hãy tiếp tục gây sức ép để các nhà lãnh đạo tương lai của quốc gia phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ.