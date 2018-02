Vũ “Nhôm” khiến tết không bình yên?

Phải mất hơn một tháng sau khi “dẫn độ” Vũ “Nhôm” - Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về Hà Nội, vào ngày 7/2/2018 Bộ Công an mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ. “Quy trình” này là chậm chạp hơn hẳn so với tốc độ vũ bão của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khi hoàn tất kết luận điều tra đối với cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng chỉ vỏn vẹn 11 ngày, trong khi thời gian mà Viện Kiểm sát tối cao hoàn thành cáo trạng đối với Đinh La Thăng còn kỷ lục hơn: 6 ngày.

Hai “mặt trận”

Ngày 7/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm" về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vào lần này và “phong phú” hơn lý do “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” dùng để khởi tố và truy nã Phan Văn Anh Vũ vào cuối tháng 12/2017, Bộ Công an bổ sung tội “Trốn thuế”, xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số địa phương do Vũ “Nhôm” thực hiện.

Như vậy và có lẽ phù hợp với ý đồ của “trên”, vụ “Vũ “Nhôm” đã và đang được kích hoạt trên cả hai “mặt trận” - vừa hình sự vừa chính trị, chắc chắn có liên quan đến nhiều quan chức ở Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác, kể cả quan chức cấp trung ương. “Trốn thuế” có thể chỉ là cái cớ ban đầu.

Nguyễn Xuân Anh có “theo chân” Vũ?

Ngay trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Phan Văn Anh Vũ, chính trường Đà Nẵng một lần nữa bất thần nóng rực với hàng loạt quan chức bị kỷ luật, nhưng mũi tiêm kích chủ yếu có vẻ nhắm vào Cựu bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, con trai của cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng Nguyễn Văn Chi.

Từ ngày 2/2/2018 đến nay, nhiều tờ báo nhà nước đồng loạt “đánh” Nguyễn Xuân Anh về vụ ông Anh nhận hai ngôi nhà của đại gia Vũ “Nhôm”.

Một nhân vật khác bị “tố” là ông Hồ Ánh – Phó phòng Tổng hợp Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, thư ký của cựu Bí thư Xuân Anh – cũng sử dụng nhà của Vũ “Nhôm”…

Trong một diễn biến chính trị khác, nhân vật đã giành thắng lợi huy hoàng trong cuộc chiến Thơ – Anh ở Đà Nẵng và vẫn còn là đương kim chủ tịch Đà Nẵng – Huỳnh Đức Thơ – đã lên tiếng trước báo chí về “sắp tới sẽ khởi tố một số vụ việc”. Đối với sai phạm ở bán đảo Sơn Trà, ông Thơ nói đầy hàm ý: “Từ chỗ quận Sơn Trà kê khống bồi thường giải tỏa mấy trăm triệu cũng cho khởi tố vụ án. Sắp tới một số vụ sẽ bị khởi tố. Lúc đó có bảo vệ cũng không được đâu. Lo trước đừng để xảy ra sự việc”.

Một vấn đề hết sức bất lợi đối với ông Nguyễn Xuân Anh là khác với trường hợp “tuỗi trẻ tài cao” Lê Phước Hoài Bảo - cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và là con trai cựu bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh ở Quảng Nam vừa bị “cách mọi chức vụ”, ông Anh lại “dính” đến Vũ “Nhôm”. Mà Vũ “Nhôm” lại là một đối tượng bị đảng của ông Nguyễn Phú Trọng và chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc, cùng ủy ban nhân dân thành phố của ông Huỳnh Đức Thơ liệt vào loại “đặc biệt nguy hiểm”, thậm chí còn có khả năng trở thành “đại án an ninh quốc gia”.

Cái kết cuối cùng đối với ông Nguyễn Xuân Anh vẫn còn là một ẩn số lớn. Liệu ông Anh sẽ chỉ bị kết cục như ông Lê Phước Hoài Bảo hay “còn hơn thế nữa”?

“Cái ô” lớn nhất bây giờ của Nguyễn Xuân Anh chỉ còn là “công cha như núi Thái Sơn”. Nếu Nguyễn Phú Trọng còn nể tình Nguyễn Văn Chi thì biết đâu đấy, Nguyễn Xuân Anh có thể thoát, cho dù sẽ bị “cách hết mọi chức vụ”, sau khi đã bị khai trừ đảng.

Nhưng nếu cuộc chiến ở Đà Nẵng mang thâm ý sâu xa hơn, tham vọng hơn và cũng sống mái hơn, hẳn Nguyễn Xuân Anh sẽ phải “hy sinh”.

“Hình sự” là vậy, còn “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật” thì sao?

Từ T4 đến “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật”

Thực tế có thể hình dung là trong tay Vũ “Nhôm” rất có thể đã nắm được những tài liệu mà khiến nhiều quan chức đang mất ngủ có thể là những tài liệu mang tính bằng chứng về mối quan hệ ngầm trong giới quan chức lãnh đạo, những phi vụ “xămxônai” (cách gọi loại vali chứa đầy đô la) mà các quan chức “lại quả” cho nhau, hoặc những hình ảnh sống động về giới quan chức đã thác loạn với gái trên giường…

Nhưng thượng tá công an Phan Văn Anh Vũ còn có thể sở hữu nhiều tài liệu nội bộ thuộc độ “Mật”, thậm chí “Tuyệt Mật” về những vấn đề nghiệp vụ của ngành công an.

Và của cả những ngành khác…

Một chi tiết bên lề nhưng không thể bỏ qua là “không hiểu sao” là vào cuối tháng 12/2017, chỉ ít ngày sau khi Vũ “Nhôm” bị đặt vào lệnh truy nã, trên mạng xã hội bất thần hiện ra một tài liệu mang tên “Báo cáo tin tình báo”, trong đó đặc biệt đề cập về Vũ “Nhôm” và “phe cánh chính trị” không chỉ ở Đà Nẵng mà còn lên đến “trung ương”. Không biết tài liệu này có tính xác cứ nào, nhưng địa chỉ phát hành nó là Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo) - Bộ Quốc phòng.

Khác nhiều với phong cách “nhanh chóng đập tan các luận điệu xuyên tạc và thù địch” mà hệ thống tuyên giáo của đảng cầm quyền thường tiến hành trong thời gian gần đây đối với một số thông tin trên mạng xã hội, cho tới nay người ta vẫn chưa thấy Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo hay có công bố nào để phản bác “Báo cáo tin tình báo” trên.

Sau hơn một tháng lấy cung PhanVăn Anh Vũ, rất có thể “chuyên án” của Bộ Chính trị đã biết rõ Phan Văn Anh Vũ đã có hay không, và nếu có thì có được những tài liệu nội bộ thuộc độ “Mật,” thậm chí “Tuyệt Mật” nào về những vấn đề nghiệp vụ của ngành công an, đặc biệt là những ai “có trách nhiệm” đã cung cấp cho Vũ những tài liệu đó. Hoặc những tài liệu về mối quan hệ ngầm trong giới quan chức lãnh đạo ra sao - những bằng chứng mà có thể đủ sức “giết sống” nhiều quan chức đang tại vị…

Sau những bước chuẩn bị ban đầu, một đại án an ninh quốc gia đã có thể chính thức khởi động từ giờ phút này. Và cách nào đó có nét như T4.

15 năm trước khi xảy đến vụ Phan Văn Anh Vũ, trong chính trường Việt đã xảy ra một vụ đại án an ninh quốc gia: T4. Dù chưa bao giờ được đảng hay chính phủ công bố chính thức, nhưng vụ việc này đã được giới cán bộ lão thành đặc biệt quan tâm. Người ta cũng biết T4 là một bí số cho một nhân viên tình báo tưởng tượng của một cơ quan tình báo Việt Nam cài cắm ở Mỹ, để từ đó cung cấp các tài liệu tối mật, tuyệt mật về mối quan hệ của một số quan chức cao cấp Việt Nam với “kẻ thù số một”, cụ thể là với CIA. Cũng từ đó, một số nhân viên tình báo “xã hội hóa” có điều kiện dùng tài liệu tình báo giả, kể cả tài liệu chính trị nội bộ giả của “Phủ đặc ủy trung ương tình báo ngụy” để khống chế một số quan chức.

T4 vừa có tác dụng là vừa được thành tích vừa được tiền ngân sách cấp. Cho đến khi vụ này vỡ lở và hàng loạt sỹ quan tình báo phải ra tòa…

Còn giờ đây, dù chỉ được đánh giá là một con chốt, nhưng Phan Văn Anh Vũ lại có vai trò như một “hồ sơ sống” đối với nhiều quan chức, và có thể tác động lớn đối với bàn cờ tương quan quyền lực và xung đột chính trị ở Việt Nam.

Tết không bình yên?

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn theo hình thức soạn sẵn với một tờ báo nhà nước, ông Nguyễn Phú Trọng còn nhắc đến cả vụ Phan Văn Anh Vũ.

Một cách ngẫu nhiên, cũng mới đây đã rộ lên tin đồn về một số quan chức và nhà báo có liên quan đến Vũ “Nhôm” sắp bị “nhập kho”.

Đặc biệt là một đường dây (nếu có) đã bảo kê cho Vũ “Nhôm” lặng biến khỏi Việt Nam…

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ ngay trước tết nguyên đán 2018 cho thấy vụ án “Vũ “Nhôm”” được chính thức “hợp thức hóa”, sau những bước khởi động đầu tiên nhưng không hề được cơ quan điều tra công bố. Động thái này cũng có thể phát đi thông điệp là chiến dịch “Vũ “Nhôm”” không có khoảng thời gian “giải lao”, mà một khi đã được “hợp thức hóa” sẽ được triển khai ngay, triển khai cấp tập ngay trước tết nguyên đán 2018.

Tết nguyên đán lại là khoảng thời gian chộn rộn lo tết và đi lại thăm thú lẫn nhau - một cơ hội quý báu dành cho những quan chức liên quan đến Vũ “Nhôm” tìm cách “ra đi tìm đường cứu nước” - hành động tương tự Vũ “Nhôm” khi vượt biên sang Singapore và Trịnh Xuân Thanh khi vượt biên sang Đức ngay trước mũi trinh sát công an. “Rút kinh nghiệm sâu sắc” từ hai vụ đào tẩu đó, hẳn cơ quan cảnh sát điều tra của Ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ý thức và dự liệu tình huống sẽ có những quan chức liên quan đến Vũ “Nhôm” biến mất. Cũng có thể hiểu là đã có một kế hoạch “giăng lưới” và “bắt cá” đối với một số nhân vật X, Y nào đó vào những ngày này.

Bầu không khí đầy tính kích nổ như thế đang hầm hè đe dọa một sự phát nổ trong tương lai gần, thậm chí rất gần, gần đến mức không phải “để sau tết” mà có thể ngay trước đêm giao thừa tết nguyên đán năm 2018.