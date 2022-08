Vụ chuyến bay giải cứu: thêm nhân viên văn phòng Chính phủ của Thủ tướng Chính bị bắt

Hôm 18/8, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công An Việt Nam bắt giam ông Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ, để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” trong vụ án liên quan các chuyến bay giải cứu. Ông Thân là người thứ hai thuộc văn phòng Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính bị bắt giữ trong vụ án này và là bị can thứ 17 bị khởi tố trong cả vụ gây xôn xao dư luận.

Ông Nguyễn Tiến Thân, 42 tuổi, bị bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, với cáo buộc “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, theo cổng thông tin của Bộ Công an.

Vụ bắt giữ liên quan đến vụ án “Đưa và nhận hối lộ” tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, xoay quanh số lượng hạn chế khoảng 2.000 chuyến bay thương mại “hồi hương” được phép vào Việt Nam trong thời gian biên giới bị đóng cửa nghiêm ngặt trong giai đoạn 2020-2021 do dịch bệnh COVID-19.

Nhiều người phàn nàn về sự thiếu minh bạch, giá vé cắt cổ, quy trình lựa chọn và thủ tục phức tạp của các chuyến bay này.

Tính đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt giam 17 bị can tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, và lãnh đạo các công ty dịch vụ du lịch. Trong đó có 12 bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, 4 bị can về tội “Đưa hối lộ” và 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều bị can thuộc Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao, trong đó có cả thứ trưởng của bộ này là ông Tô Anh Dũng, Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng, Chánh Văn phòng Lê Tuấn Anh và Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ công dân Lưu Tuấn Dũng.

Vào ngày 25/7, bà Nguyễn Mai Anh, một đồng nghiệp của ông Thân tại Văn phòng Chính phủ, cũng bị bắt với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này.

Truyền thông Việt Nam loan tin rằng kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị cáo đã lợi dụng việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân, theo đó các bị cáo nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn đôla.