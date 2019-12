Việt Nam và Úc tổ chức đối thoại an ninh

Sáng 02/12, Việt Nam và Úc đã tổ chức Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ hai, tập trung thảo luận an ninh mạn‌g và tộ‌i phạ‌m sử dụng công nghệ cao, phòng và chống lạ‌m dụng trẻ em và nhiều vấn đề khác, theo Bộ Công an Việt Nam.

Tại Đối thoại lần thứ hai, hai Bên tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan đến an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng, chống lạm dụng trẻ em; tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm tài chính và thông tin tài chính, quản lý xuất nhập cảnh và di trú và các vấn đề an ninh khu vực hai bên cùng quan tâm, theo Bộ Công an.

Đối thoại An ninh Việt - Úc lần hai diễn ra từ ngày 2 - 3/12, do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Marc Ablong, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia, đồng chủ trì.

Bộ Công an cho biết, với 10 văn bản hợp tác chuyên ngành đã được ký kết, phía Việt Nam và các cơ quan Nội vụ, Cảnh sát, An ninh, Nhập cư và Bảo vệ biên giới của Australia “tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác nhằm chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, lạm dụng trẻ em, tội phạm kinh tế, tội phạm mạng, phòng, chống đưa người di cư trái phép, đào tạo cán bộ, đảm bảo an ninh mạng và an ninh quốc gia”.

Cũng hôm 2/12, trang CAND trích lời ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trong buổi tiếp ông Ablong, nói: “Hợp tác an ninh tiếp tụ‌c là một trong những trụ cột quan trọng của qua‌n h‌ệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Australia.”

Kể từ khi hai bên chính thức thiết lập Đối tác chiến lược vào năm 2018, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đối thoại an ninh. Cuộc đối thoại lần trước diễn ra tại Canberra, Australia, vào tháng 12/2018.