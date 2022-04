Việt Nam trấn an EU về Luật An ninh mạng

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nói với nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) rằng Luật An ninh mạng của nước này “không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài”, đồng thời đề nghị EU tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng đối với các cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu của Việt Nam.

Hôm 27/4, khi tiếp ông Gunnar Wiegand, Tổng Vụ trưởng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói: “Luật An ninh mạng không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài, việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên không gian mạng là nhằm đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia, nhiều quốc gia cũng ban hành các văn bản Luật tương tự như Việt Nam...”, theo Cổng thông tin Bộ Công an.

Luật An ninh mạng của Việt Nam, thông qua vào tháng 6/2018, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, theo đó yêu cầu các công ty Internet phải dỡ bỏ các nội dung mà chính quyền cho là ‘độc hại’, đồng thời cũng cấm những người sử dụng Internet ở Việt Nam lan truyền những thông tin được cho là “chống phá Nhà nước, chống phá chính quyền”.

Hôm 27/4, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị EU tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng đối với các cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, kinh nghiệm quản lý dữ liệu xuyên biên giới, cơ chế bảo vệ dữ liệu trong một số lĩnh vực quan trọng. Ông Lâm cũng yêu cầu hai bên tăng cường thảo luận, chia sẻ quan điểm, tham gia xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc về an ninh mạng.

Trước khi Luật An ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực, đại diện các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu cảnh báo việc thực thi này có thể gây ra “thiệt hại kinh tế nghiêm trọng”, cũng như “ảnh hưởng” đến sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của Việt Nam.