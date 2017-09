Việt Nam đình chỉ 5 công an nghi dùng nhục hình ở tỉnh Ninh Thuận

Việt Nam khởi tố vụ án, đình chỉ công tác 5 công an có liên quan đến vụ một bị can chết trong thời gian bị tạm giam ở tỉnh Ninh Thuận.

Báo Tuổi trẻ trích lời đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, tối ngày 19-9 cho biết đã tạm đình chỉ công tác 5 công an. Ông chỉ nêu tên 3 người là Hồ Bá Đồng, Vũ Trọng Trường, và Ngô Văn Sáng.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình theo quy định tại Điều 298 Bộ luật hình sự, để điều tra cái chết của nghi phạm Võ Tấn Minh xảy ra tại nhà tạm giam của Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Từ Phú Yên, Luật sư Võ An Đôn, người quan tâm đến các vụ án công an dùng nhục hình, nói với VOA-Việt ngữ:

“Viện Kiểm sát Tối cao, theo quy định, đã vào cuộc và đã khởi tố vụ án. Điều này có nghĩa là sau khi sự việc xảy ra thì cơ quan chức năng đã điều tra ban đầu và đã xác định ai là người gây ra cái chết cho nạn nhân, cho nên họ đã khởi tố vụ án, sau đó sẽ khởi tố từng bị can. Những người bị đình chỉ đương nhiên đã có liên quan đến vụ án.”

Ông Võ Tấn Minh, 25 tuổi, trước đó bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Truyền thông trong nước dẫn lời gia đình nạn nhân nói rằng ông Minh bị công an bắt giữ ngày 28/4 do phát hiện trong người có mang theo ma túy. Đến chiều ngày 8/9, công an tỉnh Ninh Thuận thông báo cho gia đình biết ông Minh đã chết.

Báo Tuổi trẻ hôm 19/9 nói rằng căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ, tài liệu thu thập đã xác định được một số cán bộ nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh, và có dấu hiệu của tội "dùng nhục hình".

Trước đó, trả lời báo chí về cái chết của nạn nhân, chiều 10/9, ông Nguyễn Tiến Hải, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Ninh Thuận, bước đầu xác định là có xảy ra một vụ đánh nhau vào chiều 8/9. Theo đó, ông Minh đã bị 1 trong 3 người cùng phòng giam đánh và Minh có đánh lại.

Ngay lúc đó có 4 cán bộ quản giáo vào dẫn Minh ra khỏi phòng giam rồi dẫn vào phòng làm việc. Sau đó Minh được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và tử vong.

Việt Nam ký Công ước Chống Tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, (gọi tắt là UNCAT) của LHQ vào năm 2013, Quốc hội đã phê chuẩn công ước này một năm sau đó.

Nhận định về việc công an dùng nhục hình, luật sư Võ An Đôn nói:

“Tuy Việt Nam đã tham gia Công ước chống tra tấn, nhưng trình trạng công an dùng nhục hình cũng như nạn nhân chết trong đồn công an diễn ra rất nhiều và thường xuyên.”

Vào đầu năm nay, một dự thảo Báo cáo quốc gia về thực thi công ước UNCAT mà Bộ Công an công bố, trong vòng 5 năm có 10 vụ án với 26 bị cáo đã được thụ lý và xét xử về tội dùng nhục hình.

Blogger Tuấn Khanh viết trên Facebook: “Tính từ đầu năm đến nay, ở Việt Nam, trung bình mỗi tháng có một vụ chết người trong trại tạm giam.”

Riêng nhà tạm giam tạm giữ ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận gần đây đã xảy ra 2 vụ chết người trong vòng 2 tháng. Tại đây, trước đó vào tháng 7, ông Nguyễn Hồng Đê, 26 tuổi, được cho là đã thắt cổ tự tử bằng chiếc áo dài tay, sau khi bị tạm giữ vì “cố ý gây thương tích.”

Các tổ chức quốc tế thường xuyên kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy hành động để chấm dứt tất cả mọi hành vi tấn công, tra tấn, bạo hành và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng “không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung, dùng nhục hình.” Và mỗi vụ án phát hiện có bức cung, dùng nhục hình đều được “xử lý nghiêm minh.”