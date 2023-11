Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 4,5 tỷ đô la, cao nhất từ trước tới nay

Trong năm nay Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, đạt 4,5 tỷ đô la, số liệu của Bộ Công thương vừa được công bố cho hay, là con số kỷ lục từ trước đến nay trong lúc giá gạo xuất khẩu cũng tăng vọt.



Riêng trong 10 tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 7 triệu tấn, tăng 17%, và đạt giá trị gần 4 tỷ đô la, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022, vẫn theo số liệu của Bộ Công thương.



Trước khi có con số kỷ lục này của năm 2023, năm Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất là vào năm 2012, đạt 3,67 tỷ đô la.



Nguyên nhân xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng vọt là do thiếu hụt nguồn cung trên thị trường quốc tế sau khi Ấn Độ ra lệnh cấm xuất khẩu gạo và nhiều nước tăng cường mua dự trữ để đảm bảo an ninh lương thực.



Các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam nhiều nhất là Philippines, chiếm 38,1%; Indonesia, chiếm 13,7%; và Trung Quốc với tỷ lệ trên 41%, theo số liệu 9 tháng đầu năm của Bộ Công thương được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại.



Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong năm 2022 đạt 558 đô la/tấn, tăng 15,3% so với năm ngoái, riêng trong những tháng cuối năm vượt trên 600 đô la và được dự đoán sẽ duy trì ở mức 640 - 650 đô la trong năm 2024.



Trên thị trường quốc tế, giá gạo Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất, đạt 653 đô la/tấn đối với gạo 5% tấm, so với 560 đô la/tấn đối với loại gạo cùng loại của Thái Lan, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được cổng Thông tin Chính phủ dẫn lại.



Nếu so với mức giá hồi cuối tháng 6 là 498 đô la/tấn, thì giá xuất khẩu của gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng thêm 155 đô la/tấn.



Trong lúc này, lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, từng dự kiến được dỡ bỏ trong tháng 10, có thể kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ khiến thế giới thiếu hụt đến 40% nguồn cung.



Giá gạo tiêu thụ trên thị trường nội địa của Việt Nam cũng tăng theo giá gạo xuất khẩu. Trong tháng 10, giá gạo trong nước đã tăng 300-500 đồng/kg so với tháng trước, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam được trang mạng VnExpress dẫn lại.



Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, do sản lượng lúa vụ thu đông ít hơn các vụ khác, nhu cầu tăng và sản lượng xuất khẩu nhiều khiến nguồn cung gạo trong nước sẽ căng thẳng hơn mọi năm.