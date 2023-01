Việt Nam xét nghiệm COVID nhanh với người nhập cảnh từ Trung Quốc

Giới chức tỉnh giáp biên Lạng Sơn được yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với dòng người về và đến từ Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị sau khi phía Trung Quốc cho xuất nhập cảnh trở lại sau ba năm.



Trong buổi làm việc với Sở Y tế Lạng Sơn và lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hôm 9/1 về các biện pháp phòng-chống dịch sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, đã đưa ra yêu cầu này, theo tường thuật của trang mạng VnExpress.



Theo đó, những ca nghi mắc COVID, tức là có triệu chứng sốt, ho, khó thở…, sẽ được lấy mẫu để xét nghiệm nhanh tại chỗ. Nếu xét nghiệm dương tính với virus corona thì mẫu bệnh phẩm sẽ được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải mã trình tự gien. Mục đích của việc này là truy lùng các biến chủng mới dễ lây lan để ngăn chúng xâm nhập vào Việt Nam.



Ông Tâm được dẫn lời cho rằng việc test nhanh này là ‘cần thiết’ trước tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc.



Ông yêu cầu Lạng Sơn tăng cường phòng chống dịch trong dịp Tết và chuẩn bị sẵn sàng khi số ca mắc tăng vọt. Ông Tâm cũng đề nghị giới chức biên giới đẩy mạnh tuyên truyền ở cửa khẩu để khách nhập cảnh lưu ý các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 2K (khẩu trang và khử khuẩn).



“Trong bối cảnh mới, các biện pháp phòng chống dịch phải linh hoạt và an toàn chứ không nên phát sinh thêm bất kỳ thủ tục gì khác”, ông Tâm được dẫn lời nói.



Việt Nam đã bãi bỏ các biện pháp chống dịch hà khắc và tiến đến ‘thích ứng an toàn, linh hoạt’, tức sống chung với dịch COVID kể từ ngày 1/10/2021 – sớm hơn một năm so với Trung Quốc.



VnExpress dẫn lời ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết Việt Nam không đòi hỏi phải xét nghiệm PCR đối với khách đến hay về từ Trung Quốc mặc dù nhiều nước trên thế giới đang áp dụng biện pháp này để kiểm soát dòng người nhập cảnh từ Trung Quốc.



“Cần chuẩn bị các tình huống xử trí khi phát hiện ca bệnh nặng, suy hô hấp, vận chuyển từ cửa khẩu về cơ sở y tế”, ông Dương được dẫn lời nói.



Việt Nam và Trung Quốc đang bước vào đợt cao điểm đi lại của người dân trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão. Hàng ngàn người từ cả hai phía đang nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị để về nước ăn Tết, trang VnExpress cho biết.



Hiện tại Việt Nam đang cảnh giác với biến thể phụ XBB, XBB 1.5 của biến chủng Omicron vốn đang lây lan rất nhanh ở hơn 60 nước trên thế giới. Ông Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, được VnExpress dẫn lời cho rằng việc các biến chủng này xâm nhập vào Việt Nam là ‘khó tránh khỏi’.



Trung Quốc đã mở cửa biên giới trở lại với các nước hôm 8/1 sau ba năm đóng cửa để thực hiện chính sách Zero COVID. Việc mở cửa này diễn ra vào lúc dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc khiến nhiều nước phương Tây áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hành khách nhập cảnh từ nước này.



Trên mạng xã hội, có nhiều tiếng nói yêu cầu Việt Nam nên làm theo các nước phương Tây là xét nghiệm PCR đối với khách đến từ Trung Quốc hay thậm chí là đóng cửa biên giới với nước này.