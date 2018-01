Thành tích vi phạm nhân quyền 2017

Thiện Ý



Thông thường khi nói đến thành tích là nói đến thành quả tốt đẹp của những việc làm tốt đẹp. Vi phạm nhân quyền là hành vi xấu sa thường phải dẫn đến những hậu quả tồi tệ thì mới hợp luận lý. Vậy phải chăng khi viết tiêu đề “Thành tích vi phạm nhân quyền năm 2017 của nhà cầm quyền Cộng đảng Việt Nam” là cưỡng từ đọat lý?

Xin thưa, phải dùng cụm từ có tính “Cưỡng từ dọat lý” như vậy mới diễn đạt đúng thực tế bao lâu nay tại Việt Nam với một nhà cầm quyền độc tài toàn trị cộng sản luôn làm những điều nghịch lý, trái với luận thường đạo lý bao đời của tổ tiên và nhân loại văn minh. Vì thông thường, tự do và nhân quyền là một quyền tự nhiên bất khả phân (có con người là phải có tự do, nhân quyền) và bất khả xâm phạm (không ai kể cả nhà cầm quyền được vi phạm). Thế nhưng đối với các chế độ độc tài nói chung, độc tài toàn trị cộng sản tại Việt Nam nói riêng, thì nhân quyền lại là một ân huệ do nhà cầm quyền ban phát cho người dân nào biết phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của nhà cầm quyền, dù đúng hay sai; nếu ai chống lại sẽ bị các công cụ bảo vệ chế độ như quân đội, công an, tòa án, nhà tù, pháp trường trấn áp thẳng tay.Vì vậy đảng và nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam đã có một định nghĩa về nhân quyền trái ngược với định nghĩa về nhân quyền phổ quát ở các nước tự do dân chủ trên thế giới. Và vì vậy vi phạm nhân quyền đã là thành tích của chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Việt nam một cách nghịch lý như thế.

Mọi sự tố cáo, lên án suông của quốc tế về các hành động vi phạm nhân quyền ở Việt Nam mà không đi kèm các biện pháp chế tài hữu hiệu, thì nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam sẽ coi thường.

Vậy thì thành tích vi phạm nhân quyền nổi bật năm 2017 vừa qua của nhà cầm quyền Cộng đảng Việt Nam là gì?

Theo thông cáo chung hôm Thứ sáu 5-1-2018 của Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH) và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam (VCHR) có trụ sở chính tại Paris Pháp quốc, thì năm 2017 nhà cầm quyền Cộng đảng Việt Nam đã “đàn áp chưa từng có” nhắm vào những nhà bất đồng chính kiến đã đấu tranh ôn hòa, hợp pháp cho các quyền dân chủ, dân sinh và nhân quyền ở Việt Nam. Đồng thời các tổ chức nhân quyền quốc tế này cũng đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục áp lực mạnh mẽ với Hà Nội phải thực thi nhân quyền.

Theo thông cáo chung của hai tổ chức nhân quyền quốc tế trên thì trong năm 2017, nhà đường quyền Việt Nam đã tùy tiện bắt giam hoặc bỏ tù ít nhất 46 nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có bảy người phụ nữ (như Bloger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Trần Thị Nga…), chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt và tự do tụ tập ôn hòa. Cuộc đàn áp tăng tốc vào cuối tháng 12 năm 2017 với 15 nhà hoạt động bị tuyên án tù nặng nề.

Thông cáo chung cũng liệt kê một vụ việc trong số nhiều vụ việc khác, là vụ lực lượng công an và an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 12 năm 2017 hành hung ít nhất 20 người và bắt giữ năm người trong số họ tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối công ty Formosa của Đài Loan về thảm họa môi trường biển miền trung vào năm 2016. Thông cáo viết "Cuộc đàn áp tăng tốc của Việt Nam vào cuối tháng 12 được hoạch định một cách chiến lược để trùng thời điểm với những thứ gây phân tâm trong dịp lễ cuối năm" để công luận ít quan tâm. Hiện còn Ít nhất 130 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ trong nhà tù trên khắp cả nước.

Theo nhận định của Tổng thư ký FIDH Debbie Stothard được dẫn lời nói "Việc EU và Mỹ quan tâm tới chuyện ký kết các hợp đồng kinh doanh hơn là bàn về nhân quyền đã khiến Hà Nội bạo dạn đẩy mạnh những vụ tấn công nhắm vào các quyền dân sự và chính trị cơ bản," ; và rằng "Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải mạnh mẽ tái can thiệp với Hà Nội về nhân quyền.". Chủ tịch VCHR Võ Văn Ái dẫn thêm "EU và Mỹ nên mở mắt để thấy và lên tiếng đòi phóng thích ngay lập tức tất cả các tù nhân chính trị và nhanh chóng thi hành những cải cách về thể chế và lập pháp ở Việt Nam”.

Thực tế quả đúng như những nhận định trên, nên nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam đã ngày càng tỏ ra cao ngạo, coi thường nhân dân và dám thách thức cộng luận quốc tế bằng các hành động bắt giam tràn lan và kết án nặng nề các nhà bất đồng chính kiến đã đấu tranh ôn hòa cho nhân quyền tại Việt Nam. Điền hình là hai bản án nặng nề mà nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam đã tuyên phạt đối với Bloger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án 10 năm tù và Nhà hoạt động dân chủ Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù giam với cùng tội danh là tội “tuyên truyền chống nhà nước…”. Cả hai bản án sơ và chung thẩm này đều được tuyên trước và sau hội nghị quốc tế APEC tại Đà Nẵng thuộc Trung phần Việt Nam; dường như nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam có ý đồ chứng tỏ sự coi thường mọi áp lực quốc tế, để cảnh cáo và răn đe những ai đòi nhân quyền trông chờ vào sự hổ trợ quốc tế.

Thực ra, như chúng tôi đã lên tiếng nhiều lần, mọi sự tố cáo, lên án suông của quốc tế về các hành động vi phạm nhân quyền ở Việt Nam mà không đi kèm các biện pháp chế tài hữu hiệu, thì nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam sẽ coi thường. Tuy nhiên trong quá khứ, các chính quyền Hoa Kỳ tiền nhiệm trên nguyên tắc vẫn đặt nặng vấn đề nhân quyền trong quan hệ đối tác làm ăn với Việt Nam, nên ít nhiều cũng hạn chế số lương và cường độ các vụ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam. Đồng thời, tại Việt Nam các nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền vì thực tế nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, chứ không phải trông chờ quốc tế hổ trợ mới đấu tranh. Thành ra sự gia tăng đàn áp các nhà đấu tranh cho nhân quyền trong nước, nếu có gây thêm khó khăn, gian khổ cho họ, song tuyệt đối nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam sẽ không thể tiêu diệt được ý chí và quyết tâm đấu tranh đến cùng cho mục tiêu dân chủ hóa đất nước của họ.

Trong bài viết “khai bút” đầu năm này, người viết xin cầu chúc các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đang bị nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam cầm tù hay sẽ bị cầm tù: Một Năm Mới 2018 sức khỏe dồi dào, ý chí kiên cường, góp phần sớm đưa Việt Nam đến chế độ dân chủ pháp trị; để mọi tầng lới nhân dân Việt Nam được sống trong “Tự do, Ấm no, Hạnh phúc” với các dân quyền, nhân quyền được tôn trọng, bảo vệ và hành xử; tạo tiền đề cho đất nước phát triển toàn diện đến giầu mạnh và văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hóa chung của nhân loại; để nhân dân Việt Nam có đủ thế lực đập tan cuồng vọng xâm lăng bất cứ từ đâu tới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc và sự trường tồn của Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Houston, ngày 7-1-2018