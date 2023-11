Việt Nam ngăn chặn vụ buôn lậu 4 con chuột túi từ Úc sang Trung Quốc

Bốn con chuột túi được cho là có nguồn gốc từ Úc bị đưa lậu vào Việt Nam đã bị cơ quan chức năng bắt lại và được đưa tới một trung tâm cứu hộ động vật để nuôi nhốt, báo chí trong nước loan tin.



Tin tức từ Việt Nam cho hay khi một nhóm buôn lậu đang trên đường vận chuyển 4 con chuột túi này qua biên giới với Trung Quốc, họ đã bị các nhân viên kiểm lâm ở Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, phát hiện. Họ đã để lại những con chuột túi này rồi bỏ chạy, theo báo mạng VNExpress.



Cơ quan kiểm lâm cùng chính quyền xã Đức Long đã huy động lực lượng vây bắt số chuột túi này ở ven đường từ ngày 8 đến ngày 10/11.



Cũng theo VnExpress, 4 con chuột túi này có cân nặng từ 8-10 kg và đều ‘trong tình trạng khỏe mạnh’.



Đây là lần đầu tiên chuột túi xuất hiện trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam, theo nhà chức trách, gây lo ngại về sự xâm nhập của giống loài ngoại lai làm mất cân bằng sinh thái.



Do không phải là loài bản địa nên theo luật lệ của Việt Nam, những con chuột túi này không được phép thả ra tự nhiên, và chúng đang khỏe mạnh, ko có biểu hiện dịch bệnh nên sẽ không thể tiêu hủy, nhưng nếu được nuôi nhốt thì cần cẩn trọng, tránh lây nhiễm chéo dịch bệnh cho các loài khác.



Hôm 13/11, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoàng Liên ở thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai, đã lên tiếng sẽ tiếp nhận và nuôi dưỡng bốn con chuột túi này, VNExpress cho hay. Trong lúc chờ đợi bàn giao, chúng đang được tạm giữ trong nhà vệ sinh ở Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An.



Ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên, được dẫn lời cho biết cơ quan ông đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận và giờ chỉ còn Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng làm giám định về giống loài, nguồn gốc số chuột túi này và xác định xem chúng có gây hại hay không, sau đó sẽ bàn giao.



“Loài chuột túi xuất hiện tại Cao Bằng là giống mới nên chúng tôi sẽ vừa nuôi, vừa tìm hiểu và học hỏi, nhờ các chuyên gia, tổ chức động vật quốc tế tư vấn thêm”, ông Tới được VnExpress dẫn lời nói.



Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoàng Liên hiện cũng đang nuôi nhốt hơn 100 cá thể của 30 loài, trong số đó có một số loài ngoại lai như rùa cá sấu, rùa tai đỏ...



Do thời tiết Sapa vào mùa đông rất lạnh nên Trung tâm Cứu hộ Hoàng Liên sẽ phải sửa sang lại chuồng trại, làm thêm hang để cho số chuột túi này có chỗ tránh rét.