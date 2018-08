Việt Nam điều tra vụ nổ bất thường tại trụ sở UBND xã ở Thanh Hóa

Giới hữu trách địa phương ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hôm 30/8 cho biết công an đang điều tra một vụ nổ gây cháy bất thường tại hội trường UBND xã Hải Lộc, làm thiệt hại nhiều tài sản có giá trị lên đến gần 600 triệu đồng.

Truyền thông trong nước cho hay vào khoảng 2:30 chiều ngày 26/8, người dân xung quanh khu vực ủy ban xã Hải Lộc nghe một tiếng nổ lớn, sau đó thấy kính vỡ và khói bốc ra nghi ngút từ tầng 3 của trụ sở UBND xã. Sau khi người dân hô hoán và trợ giúp, hỏa hoạn được dập tắt sau 30 phút.

Tuy không gây thiệt hại về nhân mạng, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản trong hội trường như hệ thống âm thanh, ghế, rèm… Tổng thiệt hại được xác định khoảng 580 triệu đồng.

Các giới chức địa phương cho biết hiện công an đang điều tra xem nguyên nhân vụ cháy có phải do có người cố tình gây ra hay chỉ do chập điện.

Vụ việc xảy ra ngay vào thời điểm được cho là “nhạy cảm” khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi biểu tình trên cả nước vào dịp nghỉ lễ 2/9.

Vài ngày trước, tờ báo của quân đội Việt Nam, báo Nhân Dân, có bài viết được đăng lại trên nhiều tờ báo chính thống khác, kêu gọi người dân Việt nam “cảnh giác” và “đấu tranh kiên quyết” với những lời kêu gọi đó.

Tờ báo viết: “Từ các cuộc biểu tình, chúng sẽ tạo ra điểm nóng, tạo ra bạo loạn chính trị tiến tới lật đổ chính quyền”.

Hiện Việt Nam vẫn chưa thông qua Luật biểu tình, bất chấp thúc giục từ công chúng.

Hôm 27/8, Chủ tịch thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, đã chỉ thị cho lực lượng công an phải “nắm bắt tình hình”, “không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, quá khích” vào dịp nghỉ lễ 2/9.

Hiện một số nhà hoạt động, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cho biết có nhiều nhân viên an ninh, công an chìm bắt đầu xuất hiện xung quanh nơi cư trú của họ.