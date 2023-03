Việt Nam: Đảng viên được yêu cầu đấu tranh với ‘quan điểm sai trái’ trên mạng

Các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tham gia phản bác các quan điểm ‘sai trái, thù địch’ trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tảng của đảng, một lãnh đạo đảng yêu cầu hôm 15/3 trong buổi lễ phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ đảng năm 2023.



Ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Khối các cơ quan Trung ương, đưa ra lý do là ‘các thế lực thù địch luôn chống phá một cách quyết liệt’ trong bối cảnh ‘đất nước đạt được vị thế quốc tế ngày càng cao, có nhiều thành tựu về các mặt đời sống, xã hội’, tờ Tiền Phong đưa tin.



“Có thể khi đảng, nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế; củng cố tổ chức bộ máy, về các vấn đề lớn thì đều có các ý kiến trái chiều của các thế lực thù địch”, ông Thể được dẫn lời nói. “Chúng ta phải có trách nhiệm phản bác lại, làm rõ các quan điểm của đảng và nhà nước, làm rõ các thành tựu chúng ta đã đạt được, bảo vệ các chủ trương đảng, nhà nước đã triển khai.”



Vị bí thư này chỉ ra ‘những bài viết xuyên tạc sự thật, xuyên tạc kết quả; bôi xấu lãnh đạo, bôi xấu lãnh tụ, bôi xấu đường lối, chủ trương của đảng, nhà nước’ là những gì các đảng viên cần đấu tranh phản bác.



“Người dân tiếp cận thông tin xấu độc trên môi trường mạng mà chúng ta không có bài viết, không có cơ sở phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc thì rất không ổn”, ông Thể nói thêm.



Trong các cuộc trả lời phỏng vấn khác nhau với VOA và thể hiện quan điểm trên internet, các nhà hoạt động và nhiều người dân khẳng định rằng việc họ nêu lên sự thật khách quan về những yếu kém, sai lầm của chính quyền, cũng như thảo luận, chỉ trích các điều đó là quyền tự do biểu đạt, không phải là “xuyên tạc”, “bôi nhọ”, “chống phá”... như cách gắn nhãn của chính quyền.



Như VOA đã đưa tin, chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã bắt bớ, bỏ tù một loạt các nhà hoạt động và những người dân trực ngôn, quy họ vào tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ” hoặc “tuyên truyền chống nhà nước”. Mỹ và nhiều nước phương Tây đã lên án các hành động như vậy của Việt Nam.



Cuộc thi nêu trên, do ông Thể phát động, sẽ kéo dài đến hết ngày 30/6/2023 và sẽ nhận cả bài viết và sản phẩm phát thanh hay truyền hình chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.



Cuộc thi này được ông Thể cho là ‘phong trào cách mạng, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn đảng, toàn dân’, vẫn theo tờ Tiền Phong. Ông yêu cầu triển khai cuộc thi đến từng chi bộ, đảng viên để ‘toàn đảng, toàn dân, toàn quân cùng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’.



Ông Thể gợi ý các chủ đề như phản ánh cuộc sống, phản ánh chủ trương ở cơ quan, đơn vị, lĩnh vực của mình, các tấm gương người tốt, việc tốt. Ngoài ra, ông nói đảng viên cũng có thể góp ý cho đảng những chỗ còn điều hành, quản lý chưa tốt, thực hiện chủ trương chưa tốt và ‘mạnh dạn phản ánh những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, tiêu cực, trốn tránh trách nhiệm’, tờ Tiền Phong cho biết.



Cuộc thi này có sự tham gia của hệ thống tuyên truyền của đảng bao gồm Tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, đài Truyền hình Việt Nam và đài Tiếng nói Việt Nam.



Trước đó, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ.