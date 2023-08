‘Việt Á’: Màn diễn của ‘Tây Du’ thì hiện tại

Vũ Hải Lê



Bài học từ Tây Du Ký hẳn không xa lạ với nhiều người. Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy thần dí vào đầu một yêu quái nào đó, thì luôn có một vị Phật tổ, Bồ tát hiện ra xin giảm án hoặc khoan hồng cho đương sự. Lý do vì bị can là “thú cưỡi của người này”, “cháu yêu của người kia”, hoặc “con cưng của người nọ” trên thiên đình. Ý nghĩa thật thời sự và hàm ý quá rõ ràng! Nhiều tập đoàn, công ty làm ăn phi pháp thời nhà Sản, từ “Việt Á” đến “Bay giải cứu” … phần lớn bọn chúng đều đồng dạng với lũ yêu quái thời Ngô Thừa Ân (1). Một trong những phi lý và dối trá nhất của vụ Việt Á là không chỉ “đầu voi” về tính chất, hành vi phạm tội, mà công an còn hồn nhiên “hô biến” số tiền phạm pháp nhỏ xuống 8 lần. Theo trong họp báo tháng 5/2022, “dòng tiền là yếu tố rất quan trọng để cơ quan điều tra tìm ra bản chất vụ việc, như vụ Việt Á, đối tượng khai kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và bôi trơn khoảng 800 tỷ đồng. Đây là kênh để các nhà điều tra tìm ra và mở rộng điều tra”. Ấy vậy mà sau gần một năm, nay kết luận cuối cùng chỉ ghi nhận “bị can Phan Quốc Việt, đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỉ đồng, thu lợi bất chính 1.200 tỉ đồng” (2). Tương tự, tại “Bay giải cứu”, chính điều tra viên Hoàng Văn Hưng tố cáo cơ quan công quyền đã cố tình để lọt tội phạm, bởi vì, trên 2000 chuyến “giải cứu” mà chỉ điều tra có 700 chuyến (3).

Việt Á “ra quân” là cả một kế hoạch nhịp nhàng, kéo 5 cơ quan bộ và ngang bộ vào “chiến dịch”. Một công ty vô danh tiểu tốt của Phan Quốc Việt được thổi lên thành Viện nghiên cứu tầm cỡ, hợp tác với Viện Quân y sản xuất Kit Test. Thực chất, đây chỉ là que ngoáy mũi nhập lậu từ Trung Quốc với giá 21.000 VND/1 bộ về bán gấp 20 lần giá nhập. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được “huy động” tham gia. Huân Huy chương được đích thân chính Chủ tịch Trọng ban thưởng. Phan Quốc Việt và “đội ngũ âm binh” phù phép cho Việt Á coi Đảng và Nhà nước này chả là cái quái gì! Nhập Kit Test ồ ạt, dựng hàng loạt các bệnh viện dã chiến, thực chất là những khu, trại nhốt bệnh nhân. Không bác sĩ, không y tá, không thiết bị y tế… Mỗi ngày một suất ăn, xung quanh là những tử thi chưa kịp hỏa táng, mọi người nhìn nhau và nhìn cái chết đang đến dần. Thủ tướng ban hành Chỉ thị 15, 16, rồi 16+. Lùa dân đi ngoáy, phá cửa trói giật cánh khủy dân, lôi ra sân để ngoáy. Người nhiễm virus truyền cho người chưa bị nhiễm. Tất cả rơi vào hoảng loạn. Càng hoảng loạn, càng mất kiểm soát, “Kit Test” càng mở hết “công suất”, tiền chảy vào túi quan tham càng đầy (4).

Blogger Trân Văn có một phát hiện khá lý thú. Nếu đem các tình tiết trong kết luận điều tra về vụ án “Kit Test Việt Á” đối chiếu với tuyên bố, chỉ đạo của nhiều viên chức hữu trách, đặc biệt là đối chiếu với nội dung các bài viết bênh vực chủ trương, hoạt động phòng – chống COVID 19 của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam cách nay vài năm, hẳn sẽ thấy có chuyện ngược đời. Trong đại dịch, nhiều cá nhân, tổ chức đã phạm tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 331) hay phạm tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (Điều 117) nhưng không những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà ngược lại còn được ghi công... (5) Bước sang năm 2022, các chuyên gia cũng chỉ rõ những sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng test nhanh COVID-19 và thuốc điều trị. Nếu không có những chủ trương điên rồ như “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không đốc thúc “mỗi cơ quan, đơn vị địa phương phải là một pháo đài, mỗi người dân phải là một chiến sĩ” và toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương xuống địa phương, đòi phải “xét nghiệm thần tốc” và “thần tốc hơn nữa”, thì không bao giờ có chuyện 34 ngàn người dân thành phố “phải vĩnh viễn ra đi” (6).

Faceboooker Nguyễn Tiến Tường đặt câu hỏi: “Ai là ‘trùm cuối’ trong các đại án giải cứu và Việt Á?” Đó là câu hỏi mà người dân luôn day dứt trong những vụ án có thể xem là nhơ nhuốc nhất lịch sử. Tham nhũng trên hàng vạn sinh linh và hàng triệu sinh mệnh đồng bào là điều không phải ai cũng có gan dám làm. Không phải ai cũng có thể vứt bỏ lòng tự trọng, vì những lợi ích dù có lớn bao nhiêu đi nữa. Những con người dám chà đạp lên nhân tính, đó chính là tội phạm. Và logic thông thường, tội ác tối thượng phải đến từ quyền lực tối thượng! Nhân dân không tin rằng những người đứng trước vành móng ngựa hôm nay có đủ quyền lực để khuynh loát những chính sách vĩ mô trong đại dịch. Một vài viên thư ký nhỏ nhoi, một vài nhân viên chấp sự, thậm chí kể cả Bộ trưởng Long lẫn Thị trưởng Chu cũng chỉ là tép riu trong thể chế để có thể phạm tội tày đình (7).

Trong niềm tin của nhân dân, bọn người nói trên tất cả chỉ là cấp thừa hành và nhận ơn mưa móc. Vụ án “Kit Test Việt Á” đã được chia thành nhiều vụ án nhỏ, và bắt đầu “xử lai rai” ở nhiều địa phương. Chính bằng cách này mà cho đến nay, “tổng đạo diễn” cho thương vụ làm ăn khủng ở đây là ai, vẫn còn điều bí ẩn. Bí ẩn này có lẽ còn do sự thông đồng dàn xếp đằng sau hậu trường, vì mới đây người đứng đầu ĐCSVN đã không che giấu việc can thiệp trực tiếp vào quyền xét xử của các cơ quan tố tụng, khi TBT Nguyễn Phú Trọng công khai quyết định “tuyên” những nhóm nào là “trọng tội”, nhóm nào “có tội nhưng được tha bổng” (8). Màn diễn của “Tây Du” ở thì hiện tại không khác gì cách đây năm trăm năm. Phần lớn các “bị can” đầu sỏ sẽ lần lượt được trả về “Thiên đình” để xử lý nội bộ. Nhưng liệu đấy đã phải là cách tối ưu để vừa chống ô nhiễm môi trường nơi hạ giới, vừa giúp “Thượng đế – Nguyễn Phú Trọng” dẹp lũ yêu tinh “con ông cháu cha” mà vẫn giữa được “chiếc bình quý” của Tổng bí thư?

