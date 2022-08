Vụ nữ sinh bị tông chết ở Ninh Thuận: xét nghiệm sai, bệnh viện phải xin lỗi

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã đến nhà nữ sinh bị tông xe thiệt mạng để xin lỗi vì đã xét nghiệm sai dẫn đến kết luận nữ sinh này có nồng cộ cồn trong máu khi tai nạn xảy ra, khiến gia đình nạn nhân bức xúc.



Theo đó, ông Thái Phương Phiên, giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo một số khoa của bệnh viện hôm 5/8 đã đến nhà em Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn của tỉnh, để thắp nhang cho vong linh em, chia buồn và xin lỗi gia đình về kết quả xét nghiệm sai, theo tường thuật của báo Người Lao Động.



Ông Hồ Hoàng Hùng, cha em Hồ Hoàng Anh, đã chấp nhận lời xin lỗi, cũng theo tờ báo này. Trước đó, vì bức xúc với việc bệnh viện này xác định em Hồ Hoàng Anh có nồng độ cồn trong máu khi xảy ra vụ tai nạn, ông Hùng đã gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng để yêu cầu trả lại sự trong sạch cho con gái ông và truy tố hình sự nếu có việc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án.



Vụ việc được dư luận suy đoán là ‘có sự ngụy tạo bằng chứng để bao che’ vì người lái chiếc xe hơi gây tai nạn cho em Hồ Hoàng Anh khi em đang chạy xe máy trên đường từ trường về nhà ngày 28/6 là ông Hoàng Văn Minh, cán bộ quân đội thuộc Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng.



Sau vụ tai nạn, gia đình ông Hùng được nhận thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho biết nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm.



Tại buổi gặp gia đình ông Hùng, giám đốc Thái Phương Phiên được dẫn lời nói ‘sẽ hủy kết quả xét nghiệm’ và ‘sẽ thành lập hội đồng để rà soát, đánh giá lại quy trình xét nghiệm để xem sai sót ở đâu’, cũng theo báo Người Lao Động.



Trước đó, vào chiều ngày 2/8, Công an Phan Rang-Tháp Chàm đã tổ chức cuộc họp báo để làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh vụ án này. Theo tờ giải trình của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận gửi cho cơ quan công an thì ‘kỹ thuật viên xét nghiệm đã làm không đúng quy trình, không xem xét lại khi thấy kết quả bất thường’ cho nên ‘kết quả xét nghiệm chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân’.



Nạn nhân Hồ Hoàng Anh được xác định tử vong do ‘vỡ xương sọ não’, theo kết quả khám nghiệm tử thi được công bố tại buổi họp báo.



Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng công an Phan Rang Tháp Chàm, thừa nhận ông Hoàng Văn Minh đã ‘nghe điện thoại trong lúc lái xe xe, chuyển làn thiếu quan sát’ nên ‘đã vi phạm luật giao thông’, còn nạn nhân ‘đi đúng làn đường và tốc độ’.