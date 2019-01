Vé bay từ Việt Nam qua Mỹ siêu rẻ nhờ ‘sự cố’

Hãng hàng không Cathay Pacific ở Hong Kong hôm 2/1 thừa nhận ‘sơ sót’ khi một số hành khách mua được vé máy bay từ Việt Nam đi Mỹ hạng thương gia với giá rẻ bất ngờ, nhưng hãng đồng ý bảo lưu những giao dịch đã hoàn tất.

“Chúc mừng năm mới 2019 đến tất cả mọi người và chúc mừng tất cả những ai đã mua vé của chúng tôi – ‘khuyến mãi đặc biệt’ hết sức bất ngờ vào dịp năm mới. Đúng, chúng tôi đã có sai sót nhưng chúng tôi trông đợi được chào mừng các bạn lên chuyến bay của chúng tôi với vé đã được xuất,” hãng Cathay viết trên Twitter. “Hy vọng điều này sẽ khiến năm 2019 của các bạn cũng đặc biệt!”

Trước đó, một số người mua vé trực tuyến cho biết họ đã mua được vé khứ hồi hạng thương gia và vé hạng nhất từ Việt Nam đi Mỹ và Canada với giá thấp như hạng phổ thông.

Vào đêm cuối năm 2018, trang mạng du lịch ‘Point Me to the Plane’ đã đăng thông báo rằng giá vé khứ hồi hạng nhất từ Việt Nam đi San Francisco, New York và Vancouver chỉ còn 845 đô la Mỹ.

Ngày hôm sau, một trang du lịch khác là ‘The Points Guy’ cho biết vé hạng thương gia từ Đà Nẵng đi New York có giá chưa tới 700 đô la.

Giá vé hạng thương gia cho đường bay từ Việt Nam đi Bắc Mỹ thường từ hàng ngàn cho đến hàng chục ngàn đô la.

Vào chiều tối ngày 2/1, trên trang Cathay Pacific, giá vé khứ hồi hạng thương gia từ Hà Nội đi New York quá cảnh Hong Kong là 16.000 đô la – đi trong tháng 1 năm 2019.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã khen ngợi hãng hàng không này vì đã không hủy những vé giá hời do sai sót.