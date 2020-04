Tướng Iran: Tàu chiến Mỹ sẽ bị tiêu diệt nếu chúng đe dọa Iran ở vùng Vịnh

Iran sẽ tiêu diệt các tàu chiến của Hoa Kỳ nếu an ninh của nước này bị đe dọa ở vùng Vịnh, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran nói với đài truyền hình nhà nước hôm thứ Năm 23/4, một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Tehran về hành vi quấy nhiễu các tàu của Mỹ.

“Tôi đã ra lệnh cho lực lượng hải quân của chúng ta tiêu diệt bất kỳ lực lượng khủng bố nào của Mỹ ở Vịnh Péc-xích mà đe dọa đến an ninh của các tàu quân sự hoặc phi quân sự của Iran”, Thiếu tướng Hossein Salami nói. “An ninh ở Vịnh Péc-xích là một phần trong các ưu tiên chiến lược của Iran”, ông này nói.

Tổng thống Trump nói hôm 22/4 rằng ông đã chỉ thị cho Hải quân Hoa Kỳ bắn vào bất kỳ tàu Iran nào quấy nhiễu lực lượng của Mỹ trên biển, nhưng sau đó ông nói thêm là ông không thay đổi các quy tắc tham chiến của quân đội.

Hồi đầu tháng này, quân đội Hoa Kỳ cho biết 11 tàu hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã tiến lại gần các tàu của Hải quân và Tuần duyên Hoa Kỳ ở vùng Vịnh, họ gọi các động thái đó là “nguy hiểm và gây hấn”.

Tehran quy trách nhiệm vụ việc cho Mỹ, vốn bị Iran coi là kẻ thù lâu năm. Hôm 23/4, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại sứ Thụy Sĩ tại Tehran, người đại diện cho lợi ích của Hoa Kỳ tại Iran, để nói về những căng thẳng gần đây giữa Tehran và Washington.

“Tôi nói với phía Mỹ rằng chúng tôi hoàn toàn kiên quyết và nghiêm túc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đường biên trên biển, an toàn của tàu thuyền và của lực lượng an ninh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ phản ứng dứt khoát đối với bất kỳ sự phá hoại nào”, ông Sal Salami nói.

Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ đã leo thang kể từ năm 2018, khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran với 6 cường quốc thế giới và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề.