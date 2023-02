Tư nhân Việt Nam bỏ hơn 6 triệu euro mua ấn vàng Minh Mạng

Chiếc ấn vàng do vua Minh Mạng đúc cách nay tròn 200 năm đã được một doanh nhân trong nước bỏ ra hơn 6 triệu euro mua lại sau khi phía Pháp hủy đấu giá và cho phép Việt Nam mua lại trực tiếp, một quan chức Việt Nam tiết lộ với báo chí.



Trước đó, việc chiếc ấn vàng này được nhà đấu giá Millon ở thủ đô Paris đưa ra bán đấu giá hồi tháng 10 năm ngoái sau hàng chục năm thất lạc đã gây xôn xao dư luận Việt Nam.



Danh tính vị doanh nhân này đã được ông Hoàng Đạo Cương, thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, tiết lộ là ông Nguyễn Thế Hồng, chủ sở hữu bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng đồng thời cũng là Chủ tỉnh Hội Cổ vật tỉnh Bắc Ninh, tờ Người Lao Động cho biết.



Chính ông Hồng đã nói với tờ Tuổi Trẻ rằng số tiền ông bỏ ra là 6,1 triệu euro và ông đã ký hợp đồng cách nay hơn một tháng với phía Pháp. Tờ báo này cho biết hiện tại ông Hồng và giới chức Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục với phía Pháp để hồi hương cổ vật



Trong khi đó, tờ Người Lao Động cho biết hai bên đã ký hợp đồng và phía Pháp đợi Việt Nam chuyển tiền xong mới bàn giao ấn vàng. Chiếc ấn vàng này dự kiến về Việt Nam vào khoảng tháng 5 năm nay.



Chiếc ấn nặng gần 11 ký vàng ròng này đã được Millon dự kiến đưa ra đấu giá vào ngày 31/10 năm 2022 với giá khởi điểm từ 2 đến 3 triệu euro, tức khoảng từ 48 tỉ đến 72 tỉ đồng tiền Việt Nam, nhưng sau đó Millon đã hai lần dời ngày đấu giá lại và cuối cùng là hủy luôn đấu giá.



Khi biết được tin ấn vàng được đem ra đấu giá, ông Hồng đã chủ động sang Pháp đăng ký tham dự nhưng ‘sau đó nhận thấy nếu đấu giá thì không thể mua được ấn vàng nên đã liên lạc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Ninh để đề nghị giúp đỡ’, theo tờ Người Lao Động.



Sau đó, vào tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập đoàn công tác liên ngành vốn cũng bao gồm các bộ Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp, Công an và Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dẫn đầu để Pháp đàm phán trực tiếp với Millon và thuyết phục họ cho phép Việt Nam mua lại trực tiếp ấn vàng.



Trong thời gian ở Pháp, phái đoàn Việt Nam đã được tiếp xúc trực tiếp chiếc kim ấn và đã khẳng định tính xác thực, nguyên gốc của hiện vật.



Ông Nguyễn Thế Hồng là một đại gia hoạt động trong ngành bất động sản. Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng của ông tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trưng bày nhiều cổ vật bằng đồng, sứ, gỗ do chính ông sưu tập, theo trang mạng VnExpress, trong đó Trống đồng Đông Sơn có nên đại cách nay từ 2.200 đến 2.300 năm vừa được công nhận là bảo vật quốc gia hôm 30/1.



Chiếc kim ấn này, được gọi là Kim Bảo Tỷ, được Vua Minh Mạng cho đúc vào năm 1823, tức năm Minh Mạng thứ tư, với bốn chữ Hán ‘Hoàng đế chi bảo’ theo lối chữ triện được được khắc trên mặt ấn và kể từ đó đã được truyền qua các đời vua nhà Nguyễn từ Minh Mạng cho đến Bảo Đại.

Đây là chiếc ấn mà Vua Bảo Đại đã bàn giao cho đại diện Việt Minh khi ông làm lễ thoái vị tại Ngọ Môn, Huế, vào tháng 8 năm 1945, nhưng sau đó đã thất lạc và cuối cùng rơi vào tay cựu hoàng Bảo Đại và được người vợ cuối cùng của ông là bà Monique Baudot thừa kế sau khi Bảo Đại qua đời.