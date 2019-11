TT Trump vinh danh cựu chiến binh trong cuộc diễn hành ở New York

Tổng thống Donald Trump tham dự lễ khai mạc Ngày Cựu Chiến binh Mỹ - rơi nhằm ngày 11/11/2019, tại thành phố New York. Phát biểu vào dịp này, ông vinh danh các cựu chiến binh, nói rằng:

“Họ đã hy sinh tất cả cho chúng ta. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ và bảo vệ họ ngày nào mà chúng ta còn sống”.

Tổng thống Trump phát biểu vào lúc khai mạc cuộc diễn hành lần thứ 100 do Hội đồng Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tổ chức tại Công viên Quảng trường Madison. Ông là vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ nhận lời mời của Hội đồng Cựu chiến binh Mỹ và đọc diễn văn tại sự kiện này.

Bản tin AP tường thuật rằng giữa lúc ông Trump đọc diễn văn, có một nhóm gồm hơn 100 người biểu tình tụ tập. Họ huýt gió và ồn ào phản đối. Nhiều người hô to: “hãy bỏ tù ông ta!” và “Xâu hổ, xấu hổ, thật xấu hổ!”

Ông Trump nói với các cựu chiến binh:

“Quý vị đã trở về sau chiến tranh, và không bao giờ quên những đồng đội đã không trở về. Nhưng lối vinh danh lớn nhất là cách quý vị đã sống cuộc đời mình từ sau chiến tranh.”

Ông Trump cũng nhân sự kiện này, khoa trương sức mạnh của quân đội Mỹ và nhắc lại thành tích giết được thủ lãnh ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Ông nói “al-Baghdadi đã chết. Kẻ được chọn lên thay thế ông ta cũng đã chết. Và chúng ta đang quay sang nhắm vào thủ lãnh số 3 ”

Từ lâu, ông Trump vẫn ủng hộ cuộc diễn hành ngày Cựu Chiến Binh.

Cuộc diễn hành hàng năm thường diễn ra vào lúc 12 giờ chiều, và đi từ đường 26 đến đường 46. An ninh đã được siết chặt, và đường xá tại một số khu vực bị phong tỏa.

Tổng thống Trump từ trước tới nay là cư dân thành phố New York nhưng gần đây, ông đã dời địa chỉ chính của ông sang Florida, than phiền về lối cư xử của các giới chức dân cử của New York- đa số là thành viên Đảng Dân chủ, đối với ông.