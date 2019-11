Trump nói sẽ công bố báo cáo tài chính cá nhân trước bầu cử 2020

Tổng thống Donald Trump, đối mặt với các vụ kiện và đòi hỏi chính trị phải công bố hồ sơ khai thuế và các thông tin tài chính khác, hôm 21/11 cho biết sẽ công bố một báo cáo tài chính của ông trước cuộc bầu cử tổng thống, và khẳng định đó là quyết định của ông có cung cấp thông tin hay không.

“Tôi sạch sẽ, và khi tôi công bố báo cáo tài chính (quyết định của tôi) vào một lúc nào đó trước bầu cử, nó sẽ chỉ cho thấy một điều - rằng tôi giàu hơn người ta tưởng nhiều - Và đó là một điều tốt,” ông Trump nói trong một dòng tin đăng trên Twitter.

Ông Trump cũng nói cuộc điều tra kéo dài hai năm của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ cho thấy không có gì bất thường trong tài chính của ông.

Ông Trump, chủ sở hữu một chuỗi khách sạn quốc tế và là cựu ngôi sao truyền hình thực tế, là ứng cử viên Tổng thống đầu tiên của một đảng lớn kể từ Gerald Ford năm 1976 không công bố hồ sơ khai thuế của mình.

Tuần trước, một thẩm phán liên bang đã bác tư cách bị đơn của tổng chướng lí bang và trưởng sở thuế bang New York trong vụ kiện của ông Trump tìm cách ngăn chặn một ủy ban Quốc hội có được hồ sơ khai thuế của ông nộp cho bang New York. New York đã thông qua một đạo luật vào đầu năm nay cho phép ủy ban tiếp cận hồ sơ khai thuế cấp bang của ông Trump.

Trong khi đó, một tòa án phúc thẩm liên bang ở New York đã phán quyết rằng công ty kế toán lâu năm của Trump phải giao nộp hồ sơ khai thuế trong tám năm của ông Trump cho các công tố viên ở New York.