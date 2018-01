Trump khẳng định không thay đổi quan điểm về tường biên giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm nói quan niệm của ông về bức tường dọc biên giới Mỹ với Mexico "chưa bao giờ thay đổi hay biến chuyển," trái ngược với phát biểu từ Chánh văn phòng của ông.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly nói với các nhà lập pháp gốc Mỹ Latin trong một cuộc họp hôm thứ Tư rằng một số quan điểm về vấn đề nhập cư của ông Trump trong chiến dịch là "thiếu hiểu biết," theo các bản tin của báo The Washington Post và The New York Times.

Ông Kelly nêu rõ hơn trong một cuộc phỏng vấn sau đó với đài Fox News, nói rằng quan điểm của tổng thống đã "biến chuyển."

Trong một phát biểu rõ ràng là phản bác phát biểu của ông Kelly, ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Năm: "Bức tường là Bức tường, nó chưa bao giờ thay đổi hoặc biến chuyển từ ngày đầu tiên tôi đề xướng."

Bức tường biên giới đang là tâm điểm của một cuộc giằng co trong quốc hội để cải tổ di trú trước hạn chót tháng 3 của một chương trình bảo vệ những người được gọi là "Dreamers" – là những người nhập cư được đưa đến nước Mỹ một cách bất hợp pháp khi còn nhỏ.

Ông Trump muốn bất kỳ thỏa thuận nào phải bao gồm ngân khoản cho bức tường, điều mà phe Dân chủ phản đối và dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 20 tỉ đôla.

Trong chiến dịch tranh cử, những người ủng hộ của ông Trump đã hò reo khi ông lớn tiếng hứa hẹn một rào chắn dọc biên giới 3.200 km giữa Mỹ và Mexico để ngăn chặn những kẻ buôn lậu ma túy và những người nhập cư không có giấy tờ và nói Mexico sẽ thanh toán. Kể từ khi nhậm chức, ông đã thừa nhận có những rào cản địa lý như núi và sông dọc theo biên giới mà không cần đến bức tường.

"Bức tường sẽ được thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc thông qua việc hoàn trả dài hạn, bởi Mexico, nước có thặng dư thương mại phi lý 71 tỉ đôla với Mỹ," ông Trump nói trên Twitter hôm thứ Năm.

Ông Kelly nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng chính quyền đang xem xét lệ phí thị thực và đàm phán lại NAFTA như một cách để có được nguồn thu từ Mexico.