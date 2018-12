Trump: Chánh văn phòng John Kelly sẽ rời chức vào cuối năm

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sẽ rời chức vào cuối năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong một loạt những thay đổi một tháng sau khi phe Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện trong đợt bầu cử giữa kì.

Ông Trump, nói chuyện với các phóng viên khi ông rời Nhà Trắng để dự trận bóng bầu dục thường niên giữa các học viện quân sự của Lục quân và Hải quân ở thành phố Philadelphia, nói ông sẽ bổ nhiệm người thay thế ông Kelly, có thể là tạm thời, trong một hoặc hai ngày tới.

“Ông ấy là người tuyệt vời,” ông Trump nói về ông Kelly, người được ông bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Nội địa trước khi qua Nhà Trắng làm chánh văn phòng. “Tôi rất cảm kích sự phục vụ của ông ấy.”

Reuters cho biết một quan chức Nhà Trắng sau đó nói với hãng tin này rằng ông Trump đã bàn bạc suốt mấy tháng qua với Nick Ayers, phụ tá của Phó Tổng thống Mike Pence, về việc ông này trở thành chánh văn phòng Nhà Trắng.

Ông Trump muốn ông Ayers nắm chức này trong hai năm, quan chức này nói với Reuters. Nhưng ông Ayers không thể đưa ra cam kết vì vấn đề gia đình, bao gồm hai đứa con nhỏ và đã đồng ý chỉ phục vụ cho đến mùa xuân năm 2019.

Một cựu doanh nhân với phong cách phóng túng, ông Trump năm ngoái đưa ông Kelly vào để khôi phục trật tự cho một Nhà Trắng thường xuyên trong tình trạng hỗn loạn, nhưng đã đụng độ nhiều lần với vị tướng Thủy quân lục chiến về hưu này trong những tháng gần đây, theo Reuters. Hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, Reuters dẫn một nguồn tin biết trực tiếp chuyện này cho hay.

Sự ra đi sắp tới của ông Kelly là một phần trong một đợt thay đổi rộng lớn nhằm điều chỉnh lại đường hướng của chính quyền Trump khi họ sắp sửa đối mặt với một thực tế mới ở Washington, với phe Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 và cuộc đua tổng thống năm 2020 sẽ khởi động vào năm sau.

Ông Kelly, 68 tuổi, đã có một số thành công trong việc khôi phục trật tự cho Nhà Trắng của ông Trump sau khi ông được bổ nhiệm vào tháng 7 năm 2017, nhưng tổng thống đã bực bội với phong cách làm việc của ông.

Mối quan hệ vốn không mấy thuận thảo của hai người được nêu bật trong “Fear: Trump in the White House,” một cuốn sách của nhà báo kì cựu Bob Woodward của tờ The Washington Post phát hành vào tháng 9.

Trong cuốn sách, ông Kelly được khắc họa là một trong một số những nhân vật trong Nhà Trắng nghi ngờ năng lực của ông Trump, và được dẫn lời gọi tổng thống là “tâm thần bất ổn” và “gã đần.”