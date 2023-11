Triều Tiên phóng vệ tinh do thám

Triều Tiên hôm 21/11 đã tiến hành một vụ phóng tên lửa được cho là mang theo một vệ tinh, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, nỗ lực thứ ba của Bình Nhưỡng để đưa vệ tinh do thám lên quỹ đạo trong năm nay.



Trước đó Bình Nhưỡng đã thông báo cho phía Nhật rằng họ có kế hoạch phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 đến ngày 1/12, sau hai lần phóng vệ tinh do thám thất bại trước đây trong năm.



Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho cư dân ở phía Nam yêu cầu họ tìm chỗ trú ẩn trước mối đe dọa tiềm tàng từ tên lửa Triều Tiên.

Thông qua hệ thống phát sóng khẩn cấp, chính phủ Nhật đã yêu cầu cư dân ở Okinawa trú ẩn bên trong các tòa nhà hoặc dưới lòng đất. Đài truyền hình NHK dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa có khả năng là vệ tinh.



Sau đó, họ cho biết tên lửa dường như đã bay qua Thái Bình Dương vào khoảng 10:55 tối và sau đó đã bỏ cảnh báo khẩn cấp.



Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa được cho là mang theo vệ tinh trinh sát và được phóng về hướng nam.



Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản hôm 21/11 cho biết Triều Tiên đã thông báo rằng tên lửa sẽ phóng theo hướng Hoàng Hải và Biển Hoa Đông. Cơ quan an toàn hàng hải quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo cho các tàu bè về vụ phóng ở cùng khu vực với các lần phóng trước đó.

Triều Tiên đã nỗ lực phóng cái mà họ cho là vệ tinh do thám hai lần vào đầu năm nay nhưng đã không thành công.



Hãng truyền thông nhà nước KCNA hôm 22/11 đưa tin rằng tăng cường sức mạnh quân sự để đối chọi với hệ thống giám sát không gian do Hoa Kỳ đứng đầu là‘quyền chủ quyền’ của Bắc Triều Tiên, và dẫn lời một nhà nghiên cứu tại cơ quan vũ trụ của nhà nước có trang bị vũ khí hạt nhân biện hộ cho sự phát triển vệ tinh quân sự của Bình Nhưỡng.



Thông báo này đã ngay lập tức bị Thủ tướng Nhật Fumio Kishida lên án. Ông Kishida nói rằng các hệ thống phòng thủ của nước ông, bao gồm tàu khu trục Aegis và tên lửa phòng không PAC-3, đã sẵn sàng cho bất kỳ ‘tình huống bất ngờ’ nào phát sinh.



“Ngay cả khi mục đích chỉ là phóng vệ tinh, việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là vi phạm một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc,” ông Kishida nói trước báo giới. “Đây cũng là vấn đề ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia.”



Nhật Bản đã không thực hiện các bước phá hủy tên lửa, Lực lượng Phòng vệ Bờ biển dẫn lời Bộ Quốc phòng cho biết.



Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản, vốn là bên điều phối của Tổ chức Hàng hải Quốc tế ở các vùng biển này, về kế hoạch phóng vệ tinh của họ trước đó.



Họ đã nhiều lần nỗ lực phóng cái mà họ gọi là vệ tinh ‘quan sát’ mà hai trong số đó dường như đã đi vào quỹ đạo thành công.



Các phân tích gia nói rằng các vệ tinh do thám rất quan trọng để cải thiện hiệu quả của vũ khí Triều Tiên.



Hôm 21/11, quân đội Hàn Quốc đã ra cảnh báo yêu cầu Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh, và gọi đó là hành động khiêu khích đe dọa an ninh Hàn Quốc.