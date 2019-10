Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm sau khi thỏa thuận đàm phán với Mỹ

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) bày tỏ quan tâm mạnh mẽ hôm thứ Tư 2/10 về một vụ thử nghiệm của Triều Tiên mà họ tin là một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa đạn đạo chưa được chính thức xác định là loại nào từ “vùng biển phía đông-bắc thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, vào lúc 7:11 sáng ngày 2/10, giờ địa phương.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn Ủy ban này đoán rằng đây là loại phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm “Pukguksong”. Tên lửa bay xa 450 km, đạt độ cao khoảng 910 km.

Trong một phiên họp khẩn cấp của NSC do ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn quốc chủ trì, thực hiện qua nối kết video, các thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia bày tỏ “quan tâm mạnh mẽ” về động thái mới nhất của miền Bắc, chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng đồng ý tái tục các cuộc đàm phán cấp làm việc với Hoa Kỳ.

Ủy ban đồng ý tiến hành một cuộc phân tích chính xác về những đặc điểm của tên lửa mới phóng và ý đồ của Bình Nhưỡng, qua hợp tác chặt chẽ giữa các cộng đồng tình báo Hàn Quốc và Mỹ.

Hội đồng cũng quyết định tăng cường các nỗ lực ngoại giao để các cuộc thương thuyết Mỹ-Triều sắp tới có thể thành công và đạt tiến bộ đáng kể hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo này.

Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui trước đó trong tuần loan báo hai bên sẽ mở đàm phán vào ngày thứ Bảy, một ngày sau cuộc gặp sơ khởi song phương. Hoa Kỳ xác nhận rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra nội trong 1 tuần, nhưng cả hai bên không cung cấp thêm chi tiết, ngay cả về địa điểm cuộc gặp.