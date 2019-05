Triều Tiên khuyến cáo Mỹ về vụ bắt giữ tàu hàng

Triều Tiên ngày 21/5 đẩy mạnh chiến dịch đòi Mỹ trả lại một tàu chở hàng bị tịch thu thuộc sở hữu của Bình Nhưỡng, cảnh báo Washington rằng họ đã vi phạm chủ quyền của Triều Tiên trong một bước đi có thể ảnh hưởng đến “những diễn biến trong tương lai” giữa hai nước.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song tổ chức một cuộc họp báo hiếm hoi tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York để đòi trả lại con tàu ngay lập tức. Mỹ hồi đầu tháng này nói đã tịch thu con tàu này vì những cáo buộc nó được sử dụng để vận chuyển than vi phạm các chế tài của Mỹ và LHQ.

“Mỹ nên cân nhắc và suy nghĩ kĩ về những hậu quả mà hành động quá đáng của Mỹ có thể gây ra đối với những diễn biến trong tương lai. Ngoài ra Mỹ phải trả lại tàu chở hàng của chúng tôi không chậm trễ,” ông Kim nói. “Chúng tôi coi nó là một phần lãnh thổ của chúng tôi, nơi chủ quyền của chúng tôi được thực thi đầy đủ.”

Ông nói rằng vụ tịch thu con tàu tên “Wise Honest” đi ngược lại tinh thần của một tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sau cuộc hội kiến đầu tiên của họ ở Singapore vào tháng 6 năm 2018. Hai bên lúc đó cam kết xây dựng mối quan hệ mới và nỗ lực hướng tới giải trừ hạt nhân Triều Tiên.

Bộ Tư pháp Mỹ trước đó trong tháng này cho biết con tàu đã bị tịch thu và câu lưu tại lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ. Tàu bị Indonesia bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2018.

Cuộc hội kiến thứ hai giữa ông Trump và Kim Jong Un tại Hà Nội đổ vỡ vào tháng 2. Với các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân bị đình trệ, Triều Tiên tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm vũ khí trong tháng này. Các cuộc thử nghiệm được coi là sự phản kháng của ông Kim sau khi ông Trump khước từ lời kêu gọi của ông Kim giảm nhẹ chế tài tại hội nghị thượng đỉnh Hà Nội.

Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí tăng cường các chế tài đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 trong nỗ lực bóp nghẹt kinh phí cho các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng, cấm xuất khẩu các mặt hàng bao gồm than, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản, và hạn chế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

“Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn thận mọi đường đi nước bước của Mỹ,” ông Kim nói.

Ông Kim đã viết thư cho Tổng thư kí Liên hiệp quốc Antonio Guterres vào thứ Năm tuần trước yêu cầu đưa ra “những biện pháp khẩn cấp” về vấn đề này.

Người phát ngôn Liên hiệp quốc Stephane Dujarric hôm thứ Ba xác nhận: “Chúng tôi đang xem xét. Vấn đề chế tài, thi hành chế tài, diễn giải chế tài, thực sự là vấn đề mà Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc quyết định và thảo luận,” ông nói.