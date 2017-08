Trận chiến tay 3 hay trận chiến 3 chống 1?

Tình hình chính trị trong nước đang căng thẳng. Kẻ thù ngoại xâm lấn lướt, đe dọa, khiêu khích, ngang nhiên đưa dàn khoan vào vùng biển, ráo riết xây căn cứ tên lửa trên các đảo chúng lấn chiếm, cho các tàu húc chìm tàu đánh cá của ngư dân ta.

Công cuộc chống tham nhũng do ông Tổng Bí thư đích thân chỉ đạo dậm chân tại chỗ, 12 vụ đại án xét xử kéo dài như 12 mớ bòng bong, kéo thêm 2 vụ việc cực nóng, đều mang tên 2 ông họ Trịnh, làm cho tình hình thêm rối loạn. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vi phạm luật quốc tế và vụ xử của Tòa Trọng Tài Quốc tế do nhà kinh doanh Trịnh Vĩnh Bình kiện chính quyền Việt Nam diễn ra ngày 21/8 tại Paris, làm cho tình hình thêm gay go, phức tạp.

Hội nghị TƯ 5 sắp diễn ra để bàn về nhân sự giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị cho Đại hội XIII trong năm tới. Chiếc ghế Tổng bí thư sẽ vào tay ai đang là mục tiêu gầm ghè của các phe nhóm, một sự tranh chấp quyết liệt, sống mái trong vài tháng tới.

Cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa các phe nhóm nào và triển vọng ra sao? Có nhiều phán đoán khác nhau, vì tình hình chuyển biến khá nhanh, các phe nhóm đan xen nhau không thật rõ ranh giới, tương quan lực lượng có thể đổi thay, đột biến.

Theo ông Bùi Quang Vơm, đang diễn ra trận chiến tay ba. Một bên là thế lực đáng kể của ông Ba X, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng oanh liệt một thời, từng nắm lực lượng Công an, Quân đội, Ngân hàng, các đảng bộ phía Nam, dựa vào phe cánh Lê Đức Anh, nguyên tư lệnh Quân khu IX vùng sông Cửu Long trù phú; một bên là cánh của ông Nguyễn Phú Trọng đương kim Tổng Bí thư đảng, kiêm Bí thư Quân ủy, nắm chặt tổ chức đảng, ngành tuyên huấn, nhưng già yếu, uy tín sút giảm; thứ 3 là nhóm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đương quyền, có xu hướng cơ hội, có vẻ bắt mạch được công luận, muốn thoát dần Trung Quốc, ngả dần theo phương Tây dân chủ.

Ông Vơm có vẻ lạc quan, mong muốn ông Phúc thắng thế. Được vậy còn gì hơn. Nhưng thế của ông Phúc còn yếu. Thế của ông Ba X là thế ẩn nấp, không còn đương quyền. Cho nên hiện ông Trọng vẫn ở kèo trên, tuy sức có đuối.

Theo tôi, khả năng nhóm ông Phúc thắng còn mong manh vì ông Phúc chưa có tham mưu giỏi, chưa tập họp thêm được mọi thế lực đòi độc lập thật sự, tự do thật sự, trong đó có có các tổ chức xã hội dân sự, các trí thức, công dân đòi tự do ngôn luận, tự do lập hội, đòi một nền tư pháp độc lập công bằng, minh bạch, tạo nên đòn bẩy cực mạnh, một thế chiến lược hòan tòan mới, mang tính đột biến, cách mạng, mà đa số đảng viên ở cơ sở cùng toàn dân cũng mong chờ.

Cho nên hiện nay là một thời kỳ quá độ, tiền cách mạng, ương ương, sắp chín muồi, phải qua một cú sốc mạnh, đó là lúc ông Trọng lên làm vua, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, sắp sửa diễn ra trong vài tháng tới.

Theo tôi, có nhiều khả năng là tình hình trước mắt vẫn dẫm chân tại chỗ, cách mạng dân chủ chưa xảy ra, và cuộc chiến đang diễn ra trước mắt là trận chiến «3 chống 1,» do ông Tổng Trọng đạo diễn. Đó là trong 4 nhân vật chóp bu: Tổng bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ Tịch Quốc hội, - ông Trọng, ông Phúc và bà Kim Ngân cùng chung sức cô lập, hạ bệ ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, để ông Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch Nước, thỏa mãn tham vọng vô độ của ông Trọng vốn chủ quan, tự tin và lú lẫn. Điều này giải thích sự mất tích lạ lùng của ông Đại tướng Quang suốt gần một tháng nay biệt vô âm tích. Cùng là một kỉểu bắt cóc độc đáo. Do hành động liều lĩnh mạo hiểm này mà tình hình sẽ vô cùng bi đát. Toàn dân không còn có thể chịu nổi nữa, khi những kẻ bắt cóc cướp quyền.

Lúc ấy tình hình chuyển sang tận cùng bế tắc và sẽ dẫn đến toàn xã hội không chịu nổi, sẽ có đột biến. Phần lớn trong đảng bao gồm đông đảo đảng viên bình thường – những đảng viên thật thà ở cơ sở, sẽ cũng nhân dân phẫn nộ xung thiên

vẫy gọi nhau xuống đường, cùng nhau làm nên lịch sử, nhanh chóng, dứt khoát, khiến bọn bành trướng không kịp can thiệp.

Ông Trọng sẽ hiện nguyên hình là kẻ tham quyền cố vị, bất tài, lú lẫn mà độc đoán u mê, bị lên án, bị cô lập khi dân bị sưu cao thuế nặng hơn, bị đàn áp khốc liệt hơn, nợ nhà nước nặng thêm, tài chính vỡ nợ, kinh tế lao dốc, bị nhân dân khinh thị, căm ghét hơn, và tự mình dẫn đến thất bại ô nhục của cá nhân ông, kéo theo sự tan rã ê chề của đảng, sau 72 năm đảng trị xấu xa.

Lúc này là lúc mọi lực lượng dân tộc, dân chủ, tiến bộ, yêu nước thật lòng, thương dân thực bụng cần tạo nên một tổ chức cứu nước để đảm nhận vai trò lãnh đạo cao trào cách mạng mới, được cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài và thế giới Dân chủ ủng hộ mạnh mẽ và bảo vệ.

Lúc này, thế lực cộng sản Việt Nam cuối mùa, tham nhũng, thối nát, như ngọn đèn cạn dầu bỗng bừng lên sáng chói lên để rồi tắt lịm.

Mọi lực lượng dân tộc, nhất là đội ngũ trí thức, lao động, nông dân, tuổi trẻ, trai gái các dân tộc, tôn giáo hãy nhận ra thời cơ lớn, chung lòng chung sức cùng nhau trỗi dậy giành quyền sống xây dựng nước Việt Nam Dân chủ, Độc lập, phát triển bình đẳng hạnh phúc, bù lại hơn 70 năm bị cầm tù hành hạ bởi cái học thuyết ma quái Mác Lênin.