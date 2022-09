Trịnh Văn Quyết, FLC và Bộ Công an muốn gì?

Ông Tô Ân Xô – Trung tướng, Chánh Văn phòng kiêm Phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam – vừa khuyến cáo cả báo giới lẫn công chúng: Không nên suy diễn phải có cá nhân nào đó cùng chịu trách nhiệm trong vụ FLC nâng khống vốn điều lệ (1).

Theo viên tướng là Chánh Văn phòng kiêm Phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam thì khi điều tra, với “tinh thần thượng tôn pháp luật”, Bộ Công an Việt Nam sẽ “trọng chứng (chứng cứ) hơn trọng cung (lời khai)”. Cũng vì vậy, chỉ có thể xác định – truy cứu trách nhiệm những cá nhân, tổ chức liên quan đến việc ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm nâng khống vốn điều lệ của FLC từ 1,5 tỉ lên... 4.300 tỉ, tính đến hạ tuần tháng 2 năm ngoái đã chiếm đoạt 6.412 tỉ nếu... CÓ ĐẦY ĐỦ CHỨNG CỨ VỮNG CHẮC.

Căn cứ vào cung cách hành xử từ trước tới nay của Bộ Công an Việt Nam, khuyến cáo của ông Xô chính là sự răn đe cả báo giới lẫn công chúng: Chỉ công an mới có quyền xác định trách nhiệm. Không ai được phép phân tích, đoán định, đề nghị xem xét trách nhiệm liên đới của những cá nhân, tổ chức đã góp phần bơm, thổi, hỗ trợ ông Trịnh Văn Quyết cũng như FLC trở thành người khổng lồ với đôi chân bằng... đất sét, cho dù điều này đang gieo vạ cho nhiều triệu người.

Không chỉ có thế, khuyến cáo của ông Xô dành cho cả báo giới lẫn công chúng còn mang tính chất như thông điệp gửi cho vô số viên chức, kể cả viên chức cao cấp trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam từng dính líu trực tiếp hay gián tiếp tới ông Trịnh Văn Quyết – FLC: Sinh mạng chính trị của “đồng chí” hoặc các “đồng chí” đang nằm trong tay chúng tôi – Bộ Công an Việt Nam. “Biết điều” thì sống, không “biết điều” thì “thân bại, danh liệt” và chắc chắn sẽ vướng vòng lao lý.

***

Ngày 29/3/2022, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) FLC – bị khởi tố và bị tống giam vì “thao túng thị trường chứng khoán”, nửa tháng sau, từ trung tuần tháng 4/2022, chính quyền các tỉnh và thành phố tại Việt Nam thi nhau thu hồi hơn 30 chủ trương, quyết định cho phép FLC đầu tư - thực hiện đủ loại dự án (khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu đô thị, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại – dịch vụ, tổ hợp sân golf – thể thao – giải trí - đô thị,...) trên địa bàn của họ (Thanh Hóa, Bình Phước, Kon Tum, Hòa Bình, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Định,...) (2).

Cần lưu ý cho dù trước đó FLC nhận rồi bỏ hoang hàng trăm, thậm chí vài trăm héc ta đất ở nhiều nơi nhưng chính phủ, chính quyền các địa phương từ Bắc vào Nam vẫn tiếp tục thi nhau ban hành chủ trương, quyết định cho phép FLC đầu tư – thực hiện đủ loại dự án khác nữa, kể cả những dự án khó... tưởng như biến hai hòn đảo An Bình - đảo Bé, Lý Sơn – đảo Lớn cùng thuộc huyện Lý Sơn và hàng ngàn héc ta đất thuộc các xã Bình Châu, Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thành “Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn” (3), hoặc biến 156 héc ta rừng thông ở huyện Đắk Đoa tỉnh Gia Lai thành... sân golf (4),... cũng được hỗ trợ tận tình (5).

Việc phê duyệt, ban hành hàng loạt chủ trương, quyết định cho phép FLC đầu tư khắp nơi, thực hiện đủ loại dự án của cả chính phủ lẫn chính quyền các địa phương trong mười năm vừa qua, bất chấp năng lực, bất kể hiệu quả ra sao đã tạo điều kiện để ông Trịnh Văn Quyết chứng minh với thiên hạ rằng ông có khả năng... “chọc trời, khuấy nước” và FLC chính là một trong những doanh nghiệp thuộc loại “muốn gì được đó”. Thiếu sự hỗ trợ này, chắc chắn ông Quyết và các đồng phạm không thể tạo được ấn tượng mạnh mẽ, dễ dàng thành công trong việc “nâng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỉ lên... 4.300 tỉ” để “lừa đảo chiếm đoạt” 6.412 tỉ của nhiều triệu người trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên chẳng riêng công chúng mà ngay cả báo giới cũng không thể thắc mắc về sự tiếp sức vô tình hay hữu ý ấy bởi Chánh Văn phòng kiêm Phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam vừa khuyến cáo là chỉ được phép nói khi... CÓ ĐẦY ĐỦ CHỨNG CỨ VỮNG CHẮC, KHÔNG ĐƯỢC SUY DIỄN. Mặt khác, khi khó có thể tính bao nhiêu viên chức từ trung ương (kể cả Ủy viên Bộ Chính trị) đến địa phương dính líu trực tiếp hay gián tiếp tới các dự án trải dài từ Bắc vào Nam của ông Trịnh Văn Quyết, cố ý hay vô tình hỗ trợ FLC, khi đại diện Bộ Công an đột nhiên nhấn mạnh TRỌNG CHỨNG HƠN TRỌNG CUNG thì điều đó có khác gì nhắn gửi - lời khai của ông Quyết và các đồng phạm không quan trọng bằng việc công an xác định “ai”... “vi phạm pháp luật và là người tiếp theo”.

Muốn biết công an có thực sự “trọng chứng hay trọng cung” cứ nhìn vào các vụ án hình sự, đặc biệt là những oan án. Liệu việc đột nhiên nhấn mạnh TRỌNG CHỨNG HƠN TRỌNG CUNG và chỉ xử lý hình sự khi CÓ ĐẦY ĐỦ CHỨNG CỨ VỮNG CHẮC, KHÔNG SUY DIỄN có phải là nỗ lực biến nhiều “đồng chí đồng đảng” thành một loại... “con tin”, khống chế họ, giống như vừa khống chế công chúng, nhân danh THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, cấm phê phán, yêu cầu xem xét trách nhiệm Ủy ban Chứng khoán?

***

FLC vừa báo cáo với giới hữu trách đã nhận được ba thông báo từ Cục Thuế Quảng Bình. Theo đó Cục Thuế Quảng Bình sẽ thực hiện một số biện pháp cưỡng chế để thu hồi 448 tỉ đồng mà FLC còn thiếu. Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa loan báo đã chuyển cổ phiếu FLC từ dạng “hạn chế giao dịch” sang “đình chỉ giao dịch”. Nhiều triệu người đầu tư vào cổ phiếu tiếp tục phải gánh chịu hậu quả nhưng bao nhiêu người... CÓ ĐẦY ĐỦ CHỨNG CỨ VỮNG CHẮC để... kêu?

Liệu Cục Thuế Quảng Bình có thu hồi được khoản nợ khổng lồ mà FLC thiếu ngân sách trong nhiều năm? Khó! Trừ Bộ Công an, không ai biết chính xác FLC đang nợ các ngân hàng trong và ngoài nước bao nhiêu tiền và khi vay đã thế chấp những gì, tai sản còn lại bao nhiêu cho những cơ quan như Cục Thuế Quảng Bình cưỡng chế dù đã có tin FLC nợ hơn 24.000 tỉ và khi hỏi vay được chấp nhận cho dùng... “các dự án hình thành trong tương lai” để... “thế chấp” (6).

Bao nhiêu “dự án hình thành trong tương lai” được dùng làm vật bảo đảm cho các khoản vay đã trở thành vô giá trị sau khi chính quyền cac địa phương thi nhau hủy bỏ chủ trương, quyết định cho phép đầu tư? Không biết! Mức độ ổn định trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán sẽ ra sao? Không biết! Có ai chịu trách nhiệm không? Không biết! Đại diện Bộ Công an đã xác định rồi, phải... THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT. Nếu chẳng may... CÓ ĐẦY ĐỦ CHỨNG CỨ VỮNG CHẮC thì phải CUNG CẤP ĐỂ CƠ QUAN ĐIỀU TRA XỬ LÝ. Ai? Nơi nào giám sát, bảo đảm công an cũng... THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT? Không biết!

Chú thích

