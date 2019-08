Tổng thống Trump ‘không muốn làm ăn với Huawei’

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 18/8 nói rằng ông không muốn Mỹ làm ăn với công ty Trung Quốc Huawei, ngay cả khi chính quyền Mỹ đang cân nhắc việc cho phép tập đoàn này thêm một khoảng thời gian để mua bán với các công ty của Hoa Kỳ.

Reuters và các cơ quan truyền thông khác hôm 16/8 tường thuật rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ gia hạn thời gian cho công ty Huawei để công ty này có thể mua vật liệu từ các công ty Mỹ nhằm phục vụ cho khách hàng hiện có.

Cái gọi là “giấy phép chung tạm thời” cho Huawei sẽ được gia hạn 90 ngày, Reuters viện dẫn hai nguồn tin am tường cho biết.

Hôm 18/8, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trước khi lên Air Force One ở New Jersey rằng ông không muốn làm ăn với Huawei vì lý do an ninh quốc gia.

“Tại thời điểm này, có lẽ chúng ta sẽ không kinh doanh với họ nữa”, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ nói.

“Tôi không muốn làm ăn gì với họ vì đó là mối đe dọa an ninh quốc gia, và tôi tin rằng truyền thông đã đưa tin về chuyện này hơi khác”.

Ông nói có những phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của Huawei có thể được miễn trừ khỏi lệnh cấm rộng hơn, nhưng điều đó sẽ “rất phức tạp”. Ông Trump không cho biết liệu chính quyền của ông có gia hạn “giấy phép chung tạm thời” hay không.

Phát biểu trước đó vào ngày 18/8, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, ông Larry Kudlow, cho biết Bộ Thương mại sẽ gia hạn quy trình cấp phép cho Huawei trong ba tháng như một cử chỉ thiện chí giữa các cuộc đàm phán thương mại quy mô lớn hơn với Trung Quốc.