Tổng thống Nam Hàn không phản ứng ồn ào về đe dọa của Bắc Hàn

Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên hôm 9/8 công bố thêm chi tiết về kế hoạch bắn tên lửa gần Guam, lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương. Theo hãng tin nhà nước KCNA, Bắc Triều Tiên đang lên kế hoạch bắn 4 tên lửa tầm trung bay qua Nhật Bản và rơi xuống cách Guam khoảng 30-40 km. Đảo này ở Thái Bình Dương và cách bán đảo Triều Tiên 3.000 kilomet về hướng đông nam.

Các nhà lãnh đạo quân sự tại Seoul hôm 9/8 lên án những lời đe dọa gần đây của Bắc Triều Tiên là "những ngôn từ không có suy nghĩ" và nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng hành động để đáp trả một cuộc tấn công vào đồng minh Mỹ.

Ông Roh Jae-chun, phát ngôn viên của Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, nói: "Chúng tôi hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng, ngay lập tức và chắc chắn có thể trừng phạt bất cứ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên".

Tuy nhiên, Tổng thống Moon không đưa ra bất cứ ý kiến công khai nào về vấn đề này và cũng không tham dự phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hôm 9/8. Một phát ngôn viên của tổng thống giải thích đó không phải là một phiên họp khẩn cấp, mà là một "cuộc họp thường kỳ hàng tuần" do Giám đốc NSC Chung Eui Yong chủ tọa.

Ông Moon cũng chờ tới 10 ngày mới nói chuyện với Tổng thống Trump sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần thứ hai hôm 29/7, vì ông đang đi nghỉ hè trong thời gian đó.

Báo Korea Joongang Daily ở Seoul đăng một bài xã luận hôm 9/8, chỉ trích ông Moon về "thái độ xem nhẹ của ông đối với một trường hợp rõ ràng là khẩn cấp".



Nhà phân tích an ninh Shin In-kyun thuộc Mạng lưới Quốc phòng Hàn Quốc nói mối đe doa gia tăng do Bắc Triều Tiên tăng cường quân sự đã làm cho ông Moon phải phụ thuộc nhiều hơn vào Hoa Kỳ để có an ninh, và như vậy giảm khả năng của ông trong việc mưu tìm một hướng đi độc lập.