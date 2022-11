Tổng thống Biden: Tên lửa nổ ở Ba Lan do phòng không Ukraine bắn

Một nguồn tin của NATO hôm 16/11 cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các đồng minh rằng tên lửa nổ tại Ba Lan làm hai người thiệt mạng là một tên lửa phòng không của Ukraine, theo Reuters.



Trước đó, ông Biden công khai nói rằng tên lửa đó khó có thể được bắn từ Nga. Nếu được xác nhận, điều đó có thể làm giảm bớt lo ngại rằng vụ tấn công gây chết người đầu tiên ở một quốc gia NATO kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu có thể dẫn đến leo thang chiến tranh.



Các đại sứ NATO dự kiến họp khẩn cấp vào ngày 16/11 để phản ứng với vụ nổ tại một máy sấy ngũ cốc gần biên giới Ukraine, xảy ra trong khi Nga đang bắn nhiều tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine.



Kyiv cho biết họ đã bắn hạ hầu hết các tên lửa của Nga đang bay tới bằng tên lửa phòng không của chính mình. Vùng Volyn của Ukraine, ngay bên biên giới với Ba Lan, là một trong nhiều vùng được cho là mục tiêu tấn công của Nga.



Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tên lửa rơi xuống Przewodow, một ngôi làng cách biên giới với Ukraine khoảng 6 km. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với các phóng viên rằng đó “rất có thể là một tên lửa do Nga sản xuất”, nhưng không có bằng chứng cụ thể về việc ai đã bắn tên lửa này.



Cả tên lửa tầm xa của Nga và tên lửa phòng không mà Ukraine bắn hạ chúng đều do Nga sản xuất.



Khi được hỏi liệu có quá sớm để nói liệu tên lửa có được bắn từ Nga hay không, ông Biden nói: “Có thông tin sơ bộ bác bỏ điều đó. Tôi không muốn nói điều đó cho đến khi chúng tôi điều tra hoàn toàn về nó, nhưng đường tên lửa bay cho thấy nó khó có thể được bắn từ Nga, nhưng chúng ta hãy chờ xem”.



Phát biểu tại Indonesia sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo phương Tây khác bên lề hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế lớn G-20, ông Biden cho biết Hoa Kỳ và các nước NATO sẽ điều tra toàn diện trước khi hành động.



Hãng thông tấn Associated Press, ban đầu trích dẫn một quan chức tình báo cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng tên lửa của Nga đã gây ra vụ nổ ở Ba Lan, sau đó dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết những phát hiện ban đầu cho thấy vụ nổ là do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra.



Một người dân không nêu tên cho biết hai nạn nhân là nam giới đang ở gần trạm cân của một cơ sở ngũ cốc.



Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin cho rằng bất kỳ tên lửa nào của Nga đã tấn công lãnh thổ Ba Lan, mô tả những báo cáo như vậy là “một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình”.



Ông Dmitry Polyansky, người đứng đầu phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, cho biết trên kênh Telegram: “Có một nỗ lực kích động một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga, với tất cả những hậu quả cho thế giới”.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, nhưng không cung cấp bằng chứng, rằng các tên lửa của Nga đã tấn công Ba Lan trong một “sự leo thang đáng kể” của cuộc xung đột.



“Tất cả châu Âu và thế giới phải được bảo vệ hoàn toàn khỏi khủng bố Nga,” ông viết trên Twitter sau cuộc điện đàm với Tổng thống Duda của Ba Lan.



Một số nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng dù ai bắn tên lửa thì Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng.



Văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết sau cuộc gặp giữa ông Sunak và Thủ tướng Canada Justin Trudeau: “Họ nhấn mạnh rằng, bất kể kết quả của cuộc điều tra đó như thế nào, cuộc xâm lược Ukraine của Putin rõ ràng là nguyên nhân gây ra bạo lực đang diễn ra”.



Các quan chức ở Warsaw cho biết thành viên NATO Ba Lan có thể sẽ yêu cầu một cuộc họp của Liên minh quân sự phương Tây theo Điều 4, đồng thời nêu vấn đề này tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 16/11.



Điều 4 của hiệp ước NATO yêu cầu các thành viên tham khảo ý kiến nếu một trong số họ tin rằng an ninh của mình bị đe dọa, trong khi Điều 5 yêu cầu các thành viên bảo vệ lẫn nhau khỏi bị tấn công.



Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị quân đội, đồng thời kêu gọi tất cả người Ba Lan giữ bình tĩnh.



Ông Biden nói với ông Duda trong một cuộc gọi rằng Washington có “cam kết vững như bàn thạch với NATO” và sẽ hỗ trợ cuộc điều tra của Ba Lan, Nhà Trắng cho biết.



Vụ nổ ở Ba Lan xảy ra khi Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine bằng tên lửa trong cái mà Kyiv mô tả là cuộc tấn công hung hãn nhất trong cuộc chiến cho đến nay, vài ngày sau khi Moscow bỏ Kherson, thủ phủ khu vực duy nhất của Ukraine mà họ đã chiếm được kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược.



Các nhà lãnh đạo của G-20, bao gồm Nga nhưng không có Ukraine, đã đưa ra một tuyên bố hôm 16/11 nói rằng họ “phản đối mạnh mẽ nhất” về hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine. Tuyên bố cho biết hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine nhưng nói thêm rằng có những quan điểm khác trong nhóm.



Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết Kyiv cảnh báo về mối nguy hiểm mà tên lửa của Nga có thể gây ra cho các nước láng giềng và kêu gọi áp đặt vùng cấm bay.