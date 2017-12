Toà Bạch Ốc: ‘Không có kế hoạch thay thế Ngoại Trưởng Tillerson’

Toà Bạch Ốc hôm 1/12 bác bỏ những bản tin nói rằng Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch thay thế Ngoại Trưởng Tillerson bằng Giám Đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mike Pompeo, như được tường trình trong giới truyền thông. Các tờ báo The New York Times, The Washington Post, cũng như đài CNN và các hãng tin lớn khác của Mỹ đều dẫn lời các giới chức cấp cao trong chính phủ, cho biết kế hoạch bãi nhiệm Ngoại Trưởng Tillerson có thể được khởi động sớm, vào tháng 12 này hoặc tháng Giêng năm tới. Tuy nhiên hiện không rõ liệu Tổng thống Trump đã ra quyết định chung cuộc về vấn đề này hay chưa.

Tin đồn về những bất đồng giữa Tổng thống Trump và Bộ trưởng Ngoại giao do chính ông chỉ định đã lan truyền trong một thời gian, có lúc tới mức Ngoại Trưởng Tillerson gọi ông Trump là một "kẻ đần độn." Nhưng người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm khẳng định rằng những tin đồn đó không đúng với sự thực.

Bà Sarah Huckabee Sanders nói:

“Một khi Tổng thống đã mất tin tưởng vào ai đó, thì người ấy sẽ không còn phục vụ trong chức vụ đang nắm giữ. Tổng thống hôm nay có mặt tại đây cùng với Ngoại Trưởng Tillerson. Hai ông cùng đón tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài và sẽ tiếp tục làm việc với nhau để kết thúc một năm, mà theo chúng tôi, là một năm tuyệt vời.”

Trả lời các phóng viên trước đó trong ngày, ông Trump nói ngắn gọn:

“Rex có mặt ở đây.”

Câu trả lời của ông Tillerson trong cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng Qatar cũng tương tự.

“Tôi chẳng đi đâu cả.”

Phóng viên hỏi:

“Ông còn ở lại cho đến bao giờ?”

“Cho tới chừng nào Tổng thống còn cho phép tôi.”

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói với các nhà báo rằng Chánh Văn phòng Toà Bạch Ốc trước đó đã gọi điện, bác bỏ bất cứ kế hoạch nào nhằm thay thế ông Tillerson.

Ngoại Trưởng Tillerson sắp sửa lên đường sang Châu Âu trong một chuyến công du quan trọng, mang theo thông điệp khẳng định sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với các đồng minh để kiềm chế các hành động hung hăng của Nga. Nhưng lập trường của cá nhân Tổng thống Trump về nước Nga vẫn mập mờ, theo nhà phân tích Klaus Larres.

Trao đổi với VOA qua Skype, Giáo sư Klaus Larres của Đại học North Carolina, nói:

“Những phát biểu của Ngoại Trưởng Tillerson phải được hoan nghênh, đó là những quan điểm phù hợp với chính sách đối ngoại truyền thống Mỹ. Câu hỏi ở đây là: liệu ông Tillerson có được Tổng thống ủng hộ để thực thi chính sách đó hay không, và liệu các đồng minh Châu Âu có được trấn an bởi bất cứ điều gì mà ông Tillerson hứa không, trừ phi cá nhân Tổng thống lên tiếng và đưa ra quan điểm tương tự.”

Bộ Ngoại giao nói chương trình làm việc đặc kín của Ngoại Trưởng Tillerson vào tuần tới không có gì thay đổi, và ông sẽ tại vị cho tới chừng nào mà Tổng thống Trump còn cần đến ông.