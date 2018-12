Tòa Bạch Ốc cân nhắc sắc lệnh đầu năm, cấm mua hàng Huawei, ZTE

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp trong năm mới để tuyên bố tình trạng khẩn cấp tầm quốc gia, cấm các công ty Hoa Kỳ sử dụng thiết bị viễn thông do hai hãng Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất, ba nguồn tin nắm được tình hình cho Reuters biết.

Đây sẽ là bước đi mới nhất của chính quyền TT Trump để loại ra khỏi thị trường Hoa Kỳ hai công ty thiết bị mạng lớn nhất của Trung Quốc, là Huawei Technologies Co Ltd và ZTE Corp. Hoa Kỳ cáo buộc rằng hai công ty này làm việc theo lệnh của chính phủ Trung Quốc và thiết bị của họ có thể được sử dụng để do thám người dân Mỹ.

Được cân nhắc trong hơn tám tháng qua, sắc lệnh hành pháp có thể được ban hành sớm nhất là vào tháng 1, ra lệnh cho Bộ Thương mại cấm các công ty Mỹ mua thiết bị từ các nhà sản xuất viễn thông nước ngoài có thể đặt ra nguy cơ đáng kể về an ninh quốc gia, các nguồn tin trong ngành viễn thông và chính quyền Mỹ cho hay.

Tuy gần như chắc chắn là sắc lệnh sẽ không nêu đích danh Huawei hay ZTE, song một nguồn tin cho rằng theo trông đợi, các quan chức Bộ Thương mại Mỹ sẽ diễn dịch rằng họ được trao thẩm quyền để hạn chế sự phổ biến các thiết bị do hai công ty đó sản xuất. Các nguồn tin cho hay ngôn từ của sắc lệnh vẫn chưa được hoàn tất.

Sắc lệnh hành pháp sẽ viện dẫn Đạo luật về Thẩm quyền Khẩn cấp đối với Kinh tế Quốc tế, một đạo luật trao cho tổng thống quyền điều chỉnh các quy định thương mại để ứng phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia đe dọa Hoa Kỳ.

Vấn đề này đang có mức độ cấp bách mới vào lúc các nhà mạng không dây của Hoa Kỳ tìm kiếm đối tác khi họ chuẩn bị áp dụng mạng không dây 5G thế hệ tiếp theo.

Sắc lệnh này tiếp nối việc thông qua dự luật về chính sách quốc phòng vào tháng 8 đã cấm chính phủ Hoa Kỳ sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không muốn bình luận về sắc lệnh vì nó chưa được xác nhận chính thức.

Bản tin Reuters nói Huawei và ZTE không đáp lại lời đề nghị bình luận. Trước đây, cả hai hãng đều đã phủ nhận những cáo buộc rằng sản phẩm của họ được sử dụng để do thám. Tòa Bạch Ốc cũng không đáp lại lời đề nghị bình luận.