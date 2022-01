Từ vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Đạo đức và... lên đồng!

Trân Văn

Chỉ trong vòng bốn ngày, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam thay đổi những thông tin có liên quan đến hoạt động... “phạm pháp” ở Tịnh thất Bồng Lai tổng cộng... BA LẦN!

Lần một: Chính quyền huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An đã bao vây Tịnh thất Bồng Lai suốt ngày 4/1/2022 sau khi khởi tố vụ án liên quan đến việc “lợi dụng tôn giáo để trục lợi từ thiện” xảy ra tại đó (1).

Lần hai: Ngày hôm sau (5/1/2022), theo... “các nguồn tin riêng”, cơ quan điều tra còn khởi tố những cá nhân ở Tịnh thất Bồng Lai thêm hai tội nữa là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và... “loạn luân”.

Lần ba: Đến ngày 7/1/2022, hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt loan báo, công an tỉnh Long An chính thức xác định, đã khởi tố bốn người tại Tịnh thất Bồng Lai vì “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân” (2).

Nói cách khác, cuối cùng, chỉ mới có bốn người tại Tịnh thất Bồng Lai “dường như” đã phạm tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân” và công an chỉ mới có thể xác định họ phạm tội này mà thôi.

Ngoài ra hôm 4/1/2022, công an chỉ... “mời” 14 người (bao gồm cả trẻ con) ở Tịnh thất Bồng Lai ra khỏi nơi họ cư trú để... tạm trú tại... trụ sở Công an huyện Đức Hòa vài ngày, cho dù trong đó có tới mười người dưới mắt công an là vô tội.

Trước mắt, tạm thời chấp nhận “lợi dụng tôn giáo để trục lợi từ thiện” là... “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân” nhưng vì sao công an dùng hệ thống truyền thông chính thức tung tin giả về chuyện ở Tịnh thất Bồng Lai đã xảy ra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và... “loạn luân”? Nếu công an không dùng hệ thống truyền thông chính thức, lẽ nào các cơ quan truyền thông chính thức đồng loạt bịa đặt chi tiết... “nguồn tin từ cơ quan điều tra”?

Vì sao sau khi công an xác định, đến lúc này, tại Tịnh thất Bồng Lai chỉ có dấu hiệu “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”, hệ thống truyền thông chính thức không đính chính – xin lỗi các nạn nhân vì loan tin sai, bôi nhọ họ? Ngày 5/1/2021, tờ Pháp Luật TP.HCM, đưa tin: “Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố ba tội danh có tội loạn luân” (3). Ngày 7/1/2022, tờ báo chuyên về pháp luật này lặng lẽ xóa tựa vừa kể và sửa một số chi tiết trong tin tường thuật, sửa cả đường dẫn (4)!

Pháp Luật TP.HCM không phải là cơ quan truyền thông duy nhất hành xử ám muội như thế. Chọn Pháp Luật TP.HCM làm ví dụ vì nhân sự của tờ báo này am tường pháp luật mà vẫn đi theo công an để dẫn dắt dư luận!

***

Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ đang khiến dư luận phân hóa sâu sắc. Đã rất lâu mới có một sự kiện mà công an nhân dân được nhiều người trên mạng xã hội hoan hô... Tuy nhiên không phải chỉ có cổ vũ...

Ở khía cạnh Phật giáo, trang facebook Người Thành Hồ giới thiệu bài của một Phật tử viết cho những người thiếu hiểu biết về tôn giáo, tịnh thất sau khi Tịnh thất Bồng Lai trở thành sự kiện cho thấy, dường như công an đang... hộ giáo...

Tôi trước tới nay rất ít lên tiếng về vụ này, bởi nhiều lý do. Lý do thứ nhất là tôi quá nhiều việc. Lý do thứ hai là từ trước tới nay tôi thấy những người đưa tin toàn là những người thiếu hiểu biết về Tịnh thất rồi nói theo phong trào nên không đáng để tôi lên tiếng. Tuy nhiên, vì theo dõi rất nhiều bài viết của tác giả Hoàng Nguyên Vũ, trong đó một số bài viết có giá trị nhân văn nên tôi dành thời gian tương tác với tác giả khá nhiều. Vì vậy bài viết này cũng không ngoại lệ. Tôi thấy tiếc cho một người như tác giả mà tôi từng có chút hâm mộ về tài năng lại là một người kém hiểu biết đến thế.

Tôi sẽ dùng thân phận của cộng đồng mạng chỉ ra cho tác giả cùng những người tương tác bên dưới bài viết của tác giả Hoàng Nguyên Vũ một số điểm để các bạn tự đánh giá về sự hiểu biết của mình.

1/ Việc Giáo hội Phật giáo không công nhận Tịnh thất Bồng Lai là hoàn toàn đúng. Bởi Tịnh thất Bồng Lai không nhất thiết có liên quan đến Phật giáo. Ngay cả cái tên Tịnh thất đã chứng minh đó không phải là ngôi chùa. Kể cả đó là ngôi chùa nhưng chùa tư nhân thì cũng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo. Có chăng nó chỉ liên quan đến đạo Phật. Mà đạo Phật là tôn giáo vô cùng phong phú. Cỡ người ít học và đặc biệt là những kẻ học theo kiểu xôi đậu thì càng vô minh.

2/ Việc ra đời của Tịnh thất Bồng Lai ngay từ khởi điểm đã là rất độc lập. Đất tự mua, người tự nguyện. Nếu trường hợp này ở trên một nước văn minh thì chẳng có gì phải bàn cãi và đưa lên mạng hoặc báo chí. Bởi lẽ họ không đi cướp đất của dân, cũng không xây Tịnh thất bằng tiền tham nhũng của dân. Nó không xây dựng bằng máu và nước mắt của dân mà chính là máu và nước mắt của chủ trì Tịnh thất.

3/ Việc tìm cô gái Diễm My: Nếu các bạn thông minh một chút thì sẽ nhận ra một yếu tố rất đơn giản. Cô Diễm My tìm đến Tịnh thất để tránh mặt cha đẻ chứ không phải ông Vân đi bắt cóc cô Diễm My. Ông Vân đã thực hiện quyền con người là bảo vệ con người khi người đó có yêu cầu nhờ vả. Đồng thời đã gọi cho cha Diễm My để nói chuyện tức ông ta là một trung gian. Ở đó không phải là ổ mại dâm, cũng không chứa người để sản xuất ra bất kỳ thứ gì bất lợi cho quốc gia dân tộc. Không sản xuất thuốc phiện như các cơ sở ở cao nguyên Trung phần. Vậy tại sao các cơ sở sản xuất thuốc phiện đã bị người dân tố giác thì lại bị dìm xuống mà Tịnh thất Bồng Lai lại phải lên án.

Việc bà Mai mẹ đẻ của cô Diễm My cho biết, con gái bà ta đi theo ai, thì đó là sự lựa chọn của con gái bà. Lẽ ra bà phải tôn trọng quyền lựa chọn đó. Bởi con bà đã dư tuổi để chịu trách nhiệm cho bản thân. Đó là QUYỀN CON NGƯỜI.

Cơ quan cảnh sát điều tra ập vào trong nhà bà Cúc có 10 người. Trong đó đã đăng ký tạm trú đến chín người. Tức là 90% số người đã chấp pháp. Người duy nhất còn lại chưa đăng ký không có nghĩa là không đăng ký.

4/ Việc Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An khẳng định Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh quản lý là một khẳng định thừa và trẻ trâu. Bởi bản chất từ đầu đã là Tịnh thất thì đương nhiên không ai có quyền quản lý. Đơn vị quản lý họ chỉ là đơn vị hành chính, chính quyền địa phương và chỉ được phép quản lý như những công dân bình thường. Không được can thiệp vào các vấn đề tu học của họ.

5/ Việc tên trưởng ấp Lê Văn Bích cho biết: Tịnh thất Bồng Lai sống rất bí ẩn. Cánh cửa luôn đóng kín là đương nhiên. Bởi đó không phải là chốn giải trí của các quan. Cũng không phải là nơi để ăn món bò dát vàng hay sản xuất kít test giả. Chốn tu học thì làm sao rộn rã được. Câu cuối ông Lê Văn Bích bảo rằng: “Cánh cổng Tịnh thất luôn luôn đóng kín và không ai biết điều gì đang xảy ra bên trong” - chẳng khác nào ông Lê Văn Bích vứt ngay cả cái b. c. vào mặt đại tướng bộ trưởng bộ công an Tô Lâm. Bởi lẽ lực lượng công an Việt Nam thường được ca ngợi là một lực lượng rất tài. Vậy mà cái Tịnh thất có tên tuổi, lại nằm chình ình ra đó làm gì bên trong thì pháp luật không biết. Vậy thì ngành công an Việt Nam liệu có đáng để ăn cơm dân.

6/ Bài viết lập lờ đánh lận con đen: Rằng những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai nhiều thanh niên và trẻ em không phải là trẻ mồ côi mà có quan hệ huyết thống. Họ sống cùng với mẹ. Vậy cha của các bé đâu? Nếu cha của các bé không có thì có phải là trẻ mồ côi hay không? Hay nhất định phải không có cha lẫn không có mẹ mới được gọi là trẻ mồ côi hỡi đám NGU DÂN HÓA?

7/ Việc ông Vân cho phép các đứa trẻ khai cùng họ là điều hoàn toàn đúng với luật pháp khi nhận con nuôi và đặc biệt đây là cơ sở từng được công nhận. Việc các con lấy họ của ông Vân được các bình luận gia tay nhanh hơn não cho là loạn luân. Vậy tất cả các thầy chùa đều lấy họ Thích của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và các đạo khác lấy Maria hoặc nhiều hơn nữa thì cũng loạn luân sao?

Việc ông Vân kêu gọi từ thiện từ hình ảnh của các bé là hình ảnh thật. Việc ai cho và ai bị lừa sao không thấy nạn nhân lên tiếng? Hoặc nạn nhân lên tiếng thì có dám để cho ông Vân khắc phục hậu quả và trả lại những gì họ đã cho tặng lui hay không?

Quý vị hãy nhớ giúp tôi rằng: Tịnh thất tức là tu tại gia. Tu tại gia là hư tu chứ không phải chuyên tu. Đã là hư tu thì đương nhiên không bà con gì các giáo hội. Họ có chăng chỉ bà con với đạo ông bà. Thế nên quý vị chớ nói nhiều, lòi ra nhiều thứ dẫn đến người đời khinh bỉ. Người viết bài này là tôi: Phật tử Nguyễn Uyên Thùy. Pháp danh: Quảng Thiện (5).

Ở góc độ xã hội và pháp lý, trích từ lời bình của Phọt Phẹt: Theo truyền thông mậu dịch thì Tịnh thất Bồng Lai xảy ra ba hành vi phạm pháp: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích tổ chức, cá nhân. Loạn luân.

Đây mới chỉ là khởi tố vụ án, chứ chưa phải khởi tố bị can nên thông tin ông Bành Tổ bị vồ đi là không chính xác. Bắt người dễ lắm, nhưng thả thì...rất khó nên Cơ quan Điều tra phải lấy lời khai, tổng hợp bằng chứng, chứng cứ rồi nâng lên đặt xuống chán chê mới bế đi được. Trong suốt quá trình đó mà chả có gì cấu thành một trong các tội danh nêu trên hoặc có nhưng “non” hoặc “mờ” thì cũng lơ luôn bằng quyết định đình chỉ, là hết vị. Còn khi đã tung ra và “tạo sóng” dư luận như thế này rồi thì than ôi, xin chia buồn, đồng thời chào thân ái và quyết thắng.

Xứ ta, ngoài phong tục làm án điểm, án chỉ đạo còn có cả tập quán của cái gọi là án dư luận. Vướng vào ba loại này, cứ xác định là thân bại danh liệt và bị nguyền rủa mút mùa. Nguyên tắc tư pháp độc lập và xét xử chỉ tuân theo pháp luật đang bị thách thức hơn bao giờ hết.

…

Câu cửa miệng của chóp bu luôn là “sai phạm đến đâu, xử lý đến đó”... hehehe... nghe quen không? Nhưng thực tế thì sao? Vẫn có bỏ lọt hoặc tắm từ vai tắm xuống và cũng không loại trừ việc gò tội danh để truy cứu cho tanh bành bởi trong tay sẵn búa, đâu mà chả thấy đinh? Đóng - nhổ nó tổ sư bố lắm. Xây dựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải có tư duy pháp lý khoa học và mực thước. Nhưng chúng ta đã trót gắn cho nó một "cái đuôi" vào rồi thì than ôi, đó chỉ là luật của cái trại súc vật mà thôi (6).

Ông Nguyễn Văn Tuấn – một giáo sư đại học ở Úc thì xem câu chuyện Tịnh thất Bồng Lai mà ông gọi là “Thiền Am” giống như “lịch sử lặp lại”: Tôi nghĩ nhà cầm quyền sẽ xoá sổ Thiền Am. Đó không phải ‘nếu’ mà chỉ là ‘khi nào’. Sự xoá sổ Thiền Am chẳng liên quan gì với những cáo buộc mà nhà cầm quyền tuyên truyền bởi lí do đơn giản là những cáo buộc đó hoặc là mơ hồ, hoặc là vô chứng cớ. Thật vậy, không có chứng cớ gì cụ thể để nói rằng mấy người trong Thiền Am lợi dụng tôn giáo để trục lợi cả. Họ tu hành tại gia, họ tự lực cánh sinh, họ chẳng lên tiếng xin xỏ ai (như giáo hội của nhà nước hay làm) và họ chẳng gây hại cho ai. Ngược lại, họ giáo dục các trẻ em mồ côi thành những người có ích cho xã hội. Chẳng có chứng cớ đáng tin cậy và độc lập nào để nói người đứng đầu là một ông cụ 91 tuổi phạm tội ‘loạn luân’. Chỉ toàn là vu cáo.

Để hiểu chuyện ngày nay, chúng ta cần phải biết chuyện quá khứ. Tương tự, để hiểu những gì xảy ra đối với Thiền Am, chúng ta cần phải biết những gì xảy ra đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và tu viện Bát Nhã. Để hiểu vấn đề, có lẽ cần phải điểm qua những gì xảy ra trong quá khứ đối với GHPGVNTN. Chú ý là có chữ ‘Thống Nhất’ (để phân biệt với “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” do đảng Cộng sản Việt Nam thành lập).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Từ năm 1964, miền Nam có GHPGVNTN - tổ chức chánh thống đại diện cho đa số tăng sĩ Phật Giáo Việt Nam. Sự ra đời của GHPGVNTN là một sự tiến bộ và hiện đại của Phật giáo Việt Nam vì trước đó không có tổ chức chặt chẽ như bên Công giáo. GHPGVNTN qui tụ rất nhiều các tăng sĩ và học giả sáng chói nhất của Việt Nam. Đó là các thầy như Thích Tâm Châu, Thích Nhất Hạnh, Tuệ Sỹ, Thích Trí Siêu (tức Lê Mạnh Thát), Thích Tâm Giác, Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Thích Thiện Minh,...

Những thầy này đã có công sáng lập ra Viện Đại học Vạn Hạnh, lúc đó là đại học tư thục đầu tiên ở miền Nam. Thầy Thích Minh Châu là Viện trưởng, học giả Hồ Hữu Tường là Phó viện trưởng. Ngoài ra còn có thầy Thích Nhất Hạnh trong Ban Giảng huấn. Nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh cũng là một trong những giảng viên của Viện Đại học Vạn Hạnh. Ngoài Đại học Vạn Hạnh, GHPGVNTN còn thành lập hàng loạt trường cao đẳng Phật học, trung học và tiểu học, tạp chí Chánh Đạo, Nhà xuất bản Lá Bối, cô nhi viện, bệnh xá, Thanh niên Phật tử,... Tất cả đều hoạt động theo triết lí Phật giáo. Có thể nói đó là thời vàng son của Phật giáo Việt Nam.

Sau 1975, chế độ mới thiết lập một thiết chế Phật giáo khác và mở đầu cho một quá trình suy thoái. Nhà cầm quyền mới tịch thu tất cả các cơ sở của GHPGVNTN. Họ xoá sổ Cô nhi viện Quách Thị Trang, xoá sổ nhà xuất bản Lá Bối, xoá sổ Viện Đại học Vạn Hạnh, đóng cửa tất cả các trường trung tiểu học thuộc quyền quản lí của GHPGVNTN. GHPGVNTN nhưng không có hiệu quả. Nói chung, chỉ hai năm sau 1975, tất cả những cơ đồ và thành tựu của GHPGVNTN tan thành mây khói.

Năm 1981, nhà cầm quyền chiêu dụ một số sư Phật giáo là cán bộ hay có cảm tình với chánh phủ mới đứng ra thành lập một tổ chức mới có là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” (GHPGVN). Tuy nhiên, dân gian gọi đó là Giáo hội Phật giáo quốc doanh. Kể từ 1982, GHPGVNTN coi như không tồn tại ở Việt Nam mà chỉ có GHPGVN. Dĩ nhiên, GHPGVN đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng và không thể độc lập như GHPGVNTN. Mặt khác, nhà cầm quyền bắt giam các thầy Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và Thích Thiện Minh mà không có tội danh nào. Thượng tọa Thích Thiện Minh sau đó đã chết trong trại giam. Không ai biết thầy Thiện Minh chết vì nguyên nhân gì, nhưng Thượng tọa Thích Quảng Độ cho rằng thầy Thiện Minh đã bị quản giáo đánh chết trong tù.

Sự kiện Thiền viện Bát Nhã. Tu viện Bát Nhã được Thượng tọa Thích Đức Nghi thành lập vào năm 1995 ở Bảo Lộc. Thượng tọa là một người rất ngưỡng mộ thầy Thích Nhất Hạnh. Cần biết rằng vào năm 1957, thầy Nhất Hạnh đã thành lập một tu viện có tên là Phương Bối, được thầy mô tả trong cuốn sách ‘Nẻo về của ý’ nhưng tu viện này đã bị hoang phế vì thời cuộc. Thượng tọa Đức Nghi rất muốn thành lập một Phương Bối thứ hai theo đường hướng của thầy Nhất Hạnh. Hoài bão này đã thành sự thật khi Thượng tọa Đức Nghi được nhận đèn giáo thọ từ thầy Nhất Hạnh ở Làng Mai bên Pháp.

Từ tháng 5/2005 đến tháng 6/2008, Thượng tọa Đức Nghi đã mời và bảo lãnh gần 300 các thầy và sư cô từng tu tập tại Làng Mai (trong đó có các vị gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài) về Bát Nhã để chia sẻ pháp môn và đào tạo các vị xuất gia trẻ tu học theo mô thức Làng Mai. Tuy chỉ mới thành lập được vài năm, các vị này đã tổ chức các khóa tu cho hàng ngàn người tại Tu viện Bát Nhã và đã tham gia vào nhiều chương trình văn hóa và xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên tháng 6/2008, Thượng tọa Đức Nghi đổi ý, không bảo lãnh các giáo thọ có quốc tịch nước ngoài và không muốn Tu viện Bát Nhã tu tập theo pháp môn Làng Mai nữa. Đằng sau sự đổi ý của Thượng tọa Đức Nghi là GHPGVN. Nhà cầm quyền và GHPGVN cáo buộc rằng các khóa tu không có phép của GHPGVN, số người tới tu tập quá đông mà không đăng ký tạm trú gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Thượng tọa Đức Nghi yêu cầu tăng thân tu học theo pháp môn Làng Mai phải rời Bát Nhã. Nhà cầm quyền địa phương theo yêu cầu của Thượng tọa Đức Nghi cắt nguồn điện để các môn sinh bị khó khăn trong sinh hoạt nhưng các tăng ni Làng Mai vẫn tiếp tục ở lại và từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa phật tử Bát Nhã với những người tu theo pháp môn Làng Mai tại đây. Họ tổ chức những nhóm người gây áp lực buộc những người tu theo pháp môn Làng Mai ra khỏi tu viện. Họ có những hành động và hành vi rất bỉ ổi, rất bạo động nhưng công an không can thiệp giải tán các nhóm này. Chẳng hạn như họ quăng đá, ném phân súc vật vào tu viện. Họ còn tổ chức thành đám đông đến tấn công khu tu viện, dùng búa đập phá và hăm dọa những người trong đó. Điều ngạc nhiên là công an và dân quân địa phương có mặt tại hiện trường nhưng không can thiệp!

Trước sự đàn áp dã man đó, thầy Nhất Hạnh viết thư cho Chủ tịch Nước lúc đó là Nguyễn Minh Triết yêu cầu can thiệp nhưng tất cả đều vô không có hồi âm. Ông Lê Hiếu Đằng, một cựu quan chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhận xét rằng: “Vụ Bát Nhã cho thấy sự vô trách nhiệm của chính quyền địa phương, tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm là bất cứ công dân nào cũng có thể bị côn đồ đe dọa, và cấp trung ương phải nhanh chóng giải quyết chuyện này” nhưng chẳng có ai giải quyết.

Các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông quốc tế, nhiều chánh phủ, quốc hội Âu – Mỹ đều đề cập đến những vụ đàn áp bằng võ lực xảy ra tại tu viện Bát Nhã, và họ yêu cầu nhà cầm quyền ngưng những hành động bức hại tôn giáo, xâm phạm đến tín ngưỡng. Nhà cầm quyền làm ngơ. Cuối cùng do không chịu không nổi áp lực, đến tháng 9/2009 tất cả những người tu theo pháp môn Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã.

Thiền Am

Người đứng đầu Thiền Am là cụ Lê Tùng Vân. Năm nay ông đã 91 tuổi, không vợ, không con. Ông xuất thân từ một gia đình nề nếp ở miền Tây, theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông là người hiếu học, tốt nghiệp cử nhân năm … 60 tuổi!

Ông là người có lòng nhân từ bác ái. Ông nhận nuôi hàng trăm đứa trẻ mồ côi hay cơ nhỡ. Những đứa trẻ đã bị bỏ rơi trong bệnh viện (vì hoàn cảnh nào đó), những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần bị bỏ rơi bên đường, dưới gốc cây, ông đều nhận về và nuôi dạy. Chẳng hiểu ông có cách giáo dục nào mà tất cả những đứa trẻ đó đều nên người có ích cho xã hội, một số trở nên xuất sắc. Ngay cả một số đứa từng bị bệnh tâm thần sau một thời gian nuôi dạy trở nên vui tươi và có vẻ có cuộc sống bình thường.

Một mình ông và vài người phụ tá làm đủ mọi việc để duy trì trung tâm nuôi dạy. Họ trồng rau, nuôi trồng thuỷ sản, làm nhang, thậm ca hát để có tiền nuôi dạy hơn 50 đứa trẻ trong cùng một lúc! Phải nói đó là một nghị lực phi thường, một sự dấn thân tuyệt vời mà không mấy ai trong xã hội làm được.

Ông không được sự hỗ trợ của Nhà nước dù chỉ một xu. Ngược lại, mấy người trong bộ máy nhà nước còn làm khó ông đủ điều. Trung tâm Cô nhi “Thánh Đức” (được thành lập từ thập niên 1990s) nuôi 56 trẻ em mồ côi và cơ nhỡ. Họ còn được trung tâm SOS nhờ nuôi trẻ em mồ côi. Thế nhưng nhà cầm quyền viện lí do “không đăng kí người lưu trú và không làm thủ tục nhận con nuôi” đóng cửa trung tâm. Trước khi bị đóng cửa, trung tâm bị đốt cháy toàn bộ mà nguyên nhân và thủ phạm đốt cháy vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Sau khi Thánh Đức bị giải toả, ông Lê Tùng Vân sáng lập Tịnh thất Bồng Lai (nay là “Thiền Am”) ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở đây, ông vẫn tiếp tục nuôi trẻ mồ côi hay cơ nhỡ. Ông và Thiền Am cũng bị nhà cầm quyền làm khó đủ điều. Thậm chí, có người được nhà mạnh thường quân ở Úc tài trợ cho đi du học nhưng nhà cầm quyền địa phương không chịu làm hộ chiếu nếu không chi một số tiền lớn.

Chẳng những bị nhà cầm quyền gây khó khăn, Thiền Am còn bị mấy người trong GHPGVN ganh tị và dèm pha đủ điều rất buồn cười. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao mấy người trong giáo hội nhà nước lại ghét Thiền Am đến thế, vì thái độ của họ không nhứt quán với triết lí Nhà Phật.

Bên cạnh giáo hội là một đội quân báo chí của Nhà nước cũng góp phần vào sự gây nhiễu thông tin. Tất cả báo chí đều nói một giọng, cáo buộc rằng Thiền Am không phải là chùa hay tịnh thất, rằng cụ Lê Tùng Vân ‘giả sư’, những người tu trong Thiền Am là ‘giả tu’, rằng cụ ấy ‘loạn luân’. Nhưng điều ngạc nhiên là họ không hề đến Thiền Am, họ không phỏng vấn một người nào trong Thiền Am! Họ chỉ hóng hớt thông tin từ công an và đội quân youtuber kền kền. Xu huớng chung là họ bắt bẻ những chi tiết vụn vặt, những danh xưng (mà họ không hiểu), và nguỵ biện theo kiểu ‘ad hominen’ vốn rất phổ biến trong báo giới Việt Nam. Tất cả đều mang tính vu cáo và kết tội hơn là làm sáng tỏ câu chuyện. Nếu là người nước ngoài và quen với báo chí văn minh, người đó sẽ không thể nào tin rằng Việt Nam có một nền báo chí thảm hại như thế.

Gần đây, Thiền Am còn là đối tượng vu khống, thoá mạ, và tấn công của nhiều kẻ lắm tiền nhiều của và đội quân ‘youtuber kền kền’. Họ là những kẻ vô giáo dục, thô lỗ, tục tằn và lưu manh trong xã hội. Họ dùng những chữ vô cùng tục tĩu, họ chửi thề như ở chợ cá tôm, họ không biết đến thuần phong mỹ tục là gì. Họ là những kẻ hết sức mất dạy. Xin lặp lại để nhấn mạnh: Mất dạy. Có thể nói họ là những phó sản của một xã hội đang suy thoái về đạo đức. Nhưng ngạc nhiên thay, họ lại được giới báo chí của Nhà nước và có thể ngay cả công an (?) sử dụng triệt để. Riết rồi công chúng không phân biệt đâu là báo chí Nhà nước và đâu là những con kền kền.

Thật ra, năm 2017, ông Thích Nhật Từ, một quan chức trong GHPGVN, từng nhận định về Thiền Am như sau: “Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc”

“[…] Hơn nữa, khu Bồng Lai Viên chỉ là một tịnh thất, không có bản hiệu chùa, nên không có đăng kí tự viện với Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Từ năm 2015 trở về trước Cụ Thích Tâm Đức nay đã 86 tuổi, từng là Tỉnh hội trưởng Bửu Sơn Kỳ Hương, xây dựng khu Bồng Lai Viên, là vị cha tinh thần nuôi nấng hai vị này [Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên] cùng như là 24 thành viên khác, nhỏ nhất là 3 tuổi cho đến U30 đều cạo đầu, mặc áo nâu sòng. Những cụ già thì được miễn và để tóc như là các Phật tử thông thường. Thật ra, cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là Hoà Thuợng và chưa nói mình là trụ trì Chùa Bồng Lai. Tại khu Bồng Lai Viên cụ đã cho phép tất cả các cháu mồ côi tại đây cạo đầu mặc áo nâu sòng […]“

Ông còn nói rằng những cáo buộc về Thiền Am của GHPGVN tỉnh Long An là ‘vội vã’: “Họ là những người cư sĩ tại gia sống trong tịnh thất, được thầy của họ là người xuất gia cạo đầu, cho mặc áo nâu sòng từ nhỏ. Cho đến ngày hôm nay (tức 27/9/2017), tôi có phần ngạc nhiên đó là GHPGVN huyện Đức Hoà nói riêng và tỉnh Long An nói chung, chưa cử đại diện của Giáo hội đến Bồng Lai Viên nhằm trao đổi chánh thức để nắm rõ thực hư của vấn đề. Do vậy ở chừng mực tương đối tôi cho rằng phát biểu của GHPGVN là hơi vội vã vì vấn đề chưa được xác minh”

Những gì xảy ra với Thiền Am và ông Lê Tùng Vân như các bạn thấy, rất giống với những gì đã xảy ra đối với các tăng thân Làng Mai ở Bát Nhã. Vẫn là tấn công bằng bạo động, thậm chí gây thương tích 13% cho một thành viên trong Thiền Am. Vẫn quăng đá, đập phá, đánh đập, và công an không can thiệp. Y chang như sự kiện Bát Nhã. Chính vì thế mà tôi sợ rằng số phận của Thiền Am cũng sẽ như số phận của các tăng thân Làng Mai ở Bát Nhã. Nếu kết cục buồn đó xảy ra, thì sự việc chỉ thêm một gam màu đen tối cho xã hội dân sự ở Việt Nam. Việt Nam, trong cái nhìn của bạn bè quốc tế, vẫn là một quốc gia lạc hậu và bất dung hợp (7).

