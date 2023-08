Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị bắt sau hai năm được thả vì ‘tuyên truyền chống Nhà nước’

Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Hoàng Nam, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từng phải thụ án nhiều năm tù vì “gây rối trật tự công cộng,” vừa bị công an An Giang bắt giam vì cáo buộc “sử dụng mạng xã hội để chống phá nhà nước.”

Công an tỉnh An Giang được Nhận Dân trích dẫn cho biết hôm 4/8 rằng họ bắt giữ ông Nam, 42 tuổi ngụ tại thành phố Châu Đốc, để điều tra về hành vi “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” một cáo buộc thường được dùng để bắt giam các nhà hoạt động dân chủ và những người bất đồng chính kiến ở quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền.

Bà Lâm Thị Ý Trinh, vợ của ông Nam, hôm 7/8 cho VOA biết chồng bà bị 6 nhân viên công an mặc thường phục đến nhà bắt đi hôm 1/8. Theo bà Trinh, chồng bà bị những người này cưỡng ép đưa đi mà không đưa ra lời giải thích nào.

“Họ bịt miệng lại thì chồng (tôi) vùng vẫy, nói ‘Tôi làm gì mà các ông bắt tôi? Tôi làm gì mà các ông bắt tôi?, chỉ kêu lên được có hai tiếng nói đó là họ bịt mắt (chồng tôi) luôn, không cho la, rồi 6 (người đó) bắt (chồng tôi) lên xe chở đi luôn,” bà Trinh nói và cho biết công an sau đó đã khám xét nơi ở của hai vợ chồng bà cùng các con nhỏ.

Lệnh bắt tạm giam ông Nam được Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an thi hành, theo Nhân Dân. Vẫn theo tờ báo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 2 USB, 1 laptop, 307 trang tài liệu và 10 video clip mà họ cho là “có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước” và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Theo bà Trinh cho biết, hơn 100 nhân viên công an và lực lượng cơ động đến khám xét nhà bà trong khi không cho người dân quay phim chụp ảnh khi họ thực hiện việc khám xét. Bà Trinh nói rằng ngoài bảy chiếc điện thoại, công an cũng thu giữ các quyển sách ghi chép của con và chồng bà.

“(Phần) viết của (chồng tôi) ghi cái này cái kia mà không phải là tuyên truyền (nhưng) họ khép (anh) ấy là có 307 trang giấy mà họ lấy từ gia đình đi 5 cuốn sách đó chứ thực ra anh Nam không làm gì hết,” bà Trinh nói.

Kết quả điều tra của công an được tờ Nhân Dân trích dẫn nói rằng ông Nam là “đối tượng phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua.”

Vào năm 2018, ông Nam cùng với 5 người khác cũng là tín đồ Phật giáo Hòa hảo độc lập bị kết án tổng cộng 24 năm tù giam vì tội “gây rối trật tự công cộng”. Ông được ra tù sau khi thi hành bản án 4 năm vào giữa năm 2021.

Vẫn theo cáo buộc của Công an An Giang được Nhân Dân trích dẫn, ông Nam, sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương đã “không chịu cải tạo mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng, tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tài liệu, hình ảnh, video, thập chí livestream để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước” và “ xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước…”

Bà Trinh cho biết kể từ khi ra tù, chồng bà chỉ “tối ngày ở nhà giúp” vợ công việc buôn bán gia đình chứ “không có làm gì gọi là tuyên truyền.”

Các đăng tải trên trang Facebook cá nhân của ông Nam chia sẻ những bài viết và livestream với một số nội dung chỉ trích chính quyền và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có ông Hồ Chí Minh.

Đại diện tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế Human Rights Watch chỉ trích việc bắt giữ ông Nam của chính quyền Việt Nam.

“Bằng việc bắt giữ ông Nguyễn Hoàng Nam, Việt Nam cho thấy họ đang tăng cường chiến dịch nhằm bịt miệng những người thẳng thắn ủng hộ tự do tôn giáo như thế nào,” Phó Giám đốc ban Á châu của HRW Phil Robertson, nói trong một đăng tải trên mạng xã hội X. “Những cáo buộc và truy tố Nguyễn Hoàng Nam trước đây là không có thật, và lần bắt giữ mới nhất này cũng vậy.”

Tổ chức có trụ sở ở New York Mỹ hồi tháng 2/2018 đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động tôn giáo sau khi các tín đồ Phật giáo Hòa hảo, trong đó có ông Nam, bị đưa ra xét xử vì khởi xướng một cuộc biểu tình phản đối hành vi của công an nhắm vào các tín đồ ở An Giang. Theo HRW, công an vẫn thường xuyên sách nhiễu các thành viên độc lập của nhóm tôn giáo thiểu số này, vốn có quá trình hiềm khích với nhà nước từ rất lâu.

Nói với VOA trong một lần trả lời phỏng vấn vào tháng 7/2021, ông Nam cho rằng bản án dành cho ông và 5 đồng đạo là “các bản án nặng nề và oan sai”. Ông khẳng định ông chỉ vì thể hiện niềm tin tôn giáo mà bị chính quyền kết án 4 năm tù.