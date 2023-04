Thúy Nga và Tân Hiệp Phát: quan hệ bình thường hay bất chấp?

Mối quan hệ giữa Trung tâm Thúy Nga ở hải ngoại và Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong nước bị nhiều người, đặc biệt là người Việt hải ngoại, ác cảm, nhất là sau khi lãnh đạo tập đoàn này bị bắt để điều tra, theo tìm hiểu của VOA.



Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ kim cương cho chương trình Paris By Night của Thúy Nga trong nhiều năm qua và các sản phẩm nước giải khát của họ được Thúy Nga quảng cáo rầm rộ trong chương trình.



Hôm 10/4, ông Trần Quí Thanh cùng hai người con gái của ông là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đã bị công an bắt tạm giam để điều tra về tội ‘Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản’ sau khi có đơn tố cáo của nhiều người dân về việc ông cho vay nặng lãi rồi siết tài sản của họ không khoan nhượng.



Trước khi bị bắt, Trần Uyên Phương từng nhiều lần được Thúy Nga ưu ái cho xuất hiện và phát biểu trong các chương trình Paris By Night. Cô chào mời, giới thiệu các sản phẩm của Tân Hiệp Phát cũng như quảng bá sách cô viết về tập đoàn và cha của cô, và được người dẫn chương trình ca ngợi.



Trong một trong những show gần đây nhất là Paris By Night 133 có xuất hiện hình ảnh ông Trần Quí Thanh trong video clip chúc mừng kỷ niệm 40 năm Trung tâm Thúy Nga. Còn trong số 129, Trung tâm Thuý Nga đã cho biểu diễn bài hát ‘Yêu bằng hạnh phúc cuối’ phổ nhạc bài thơ của ông Trần Quí Thanh.



‘Thúy Nga bất chấp’



Từ Melbourne, Úc, ông Tuấn Phan, một người kinh doanh tự do, nói trước đây ông từng là khán giả trung thành của Paris By Night và thậm chí còn mua vé đến xem trực tiếp khi Thúy Nga sang Úc trình diễn.



“Vì Paris By Night làm về văn hóa Việt Nam rất hay để kết nối những người con xa xứ muốn theo dõi về văn hóa Việt Nam để khỏi quên cội quên nguồn,” ông giãi bày.



Tuy nhiên, ông cho rằng trong những năm gần đây, Paris By Night ‘không còn hướng về nền văn hóa Việt Nam Cộng hòa nhân bản như trước nữa’ mà ‘đi theo đường hướng kinh doanh nhiều hơn’.



“Họ hướng về khán giả Việt Nam và bắt tay với những tập đoàn trong nước,” ông chỉ ra và cho biết chính vì vậy ông đã ‘rời xa Thúy Nga’ và ‘không còn tình cảm như trước’.



“Tôi không còn chú tâm coi như trước, chỉ khi nào bạn bè có ai mở thì coi sớt qua thôi.”



Nhận xét về việc Thúy Nga nhận tài trợ của Tân Hiệp Phát, ông Tuấn nói: “Thật tình mà nói thì khi kinh doanh cần lợi nhuận để duy trì trung tâm nhưng đứng trên lập trường của Thúy Nga thì họ bất chấp khi hợp tác với tư bản đỏ.”

Ông thừa nhận Thúy Nga cần nguồn tiền tài trợ trong bối cảnh khó khăn khi không còn bán được băng đĩa như trước nhưng ‘không nên vì thế mà bất chấp tất cả’.



“Mình đã bỏ nước ra đi, đã chịu nhiều đau khổ khi miền Nam bị miền Bắc chiếm thì không có lý do gì mình ủng hộ việc bắt tay với tư bản đỏ, điều đó đi ngược lại lý tưởng của mình,” ông giải thích.



Theo lời ông những người làm giàu từ bất động sản, trong đó Tân Hiệp Phát, ‘chắc có sự cấu kết với chính quyền để cướp đất của người dân’. “Tôi đã nghe thấy những tiếng nói thống khổ của người dân bị mất đất, tôi thấy họ quá nhẫn tâm nên không có thiện cảm với tư bản đỏ giàu lên từ bất động sản,” ông nói.



Không chỉ riêng mảng bất động sản, trong mảng kinh doanh nước giải khát, người Việt kiều đã sống ở Úc được 35 năm này cũng lên án cách kinh doanh ‘dựa vào cường quyền ức hiếp người dân’ của Tân Hiệp Phát qua vụ việc chai nước tăng lực của tập đoàn bị cáo buộc ‘có con ruồi’ hồi năm 2015.



Ông nói ông ‘không có hy vọng Thúy Nga quay trở lại như trước’ vì ‘họ đã xác định hướng về khán giả trong nước rồi, không còn coi trọng khán giả hải ngoại nữa’.



‘Tâm lý tức giận’



Trao đổi với VOA, nhạc sỹ Tuấn Khanh từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc chỉ trích Trung tâm Thúy Nga ‘thật ra phản ánh tâm lý của người dân tức giận trước việc một hệ thống sản xuất của đại gia tư bản đỏ được chính quyền nhiều mặt bao che’.



Nhạc sỹ này nhắc lại có một giai đoạn người dân Việt Nam kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Tân Hiệp Phát vì ‘có vẻ họ cần chính quyền chứ không cần ý kiến người dân’.



Ông cho rằng trước Tân Hiệp Phát, nhiều sản phẩm ở trong nước cũng đã thâm nhập vào thị trường người Việt ở hải ngoại nhưng ‘mọi chuyện có vẻ lớn hơn khi người ta nhìn thấy hình ảnh mà đám đông không ưa thích lại xuất hiện trên một chương trình mà rất nhiều người Việt Nam yêu mến’.



“Về vấn đề thương mại thì không chỉ Thúy Nga Paris By Night đồng ý nhận quảng cáo từ trong nước, mà hầu như rất nhiều cơ sở của người Việt ở Mỹ cũng đã chấp nhận cho quảng cáo,” ông chỉ ra.



VOA đã liên hệ bà Marie Tô Ngọc Thủy, giám đốc điều hành Trung tâm Thúy Nga, và được bà nói rằng: “Quý vị khán giả nên lưu ý: Thúy Nga đang quảng cáo cho sản phẩm của Tân Hiệp Phát, chứ không quảng cáo cho ông Trần Quí Thanh.”



“Mà sản phẩm của Tân Hiệp Phát được thị trường Mỹ chấp nhận,” bà Thủy nói thêm.