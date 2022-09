Thiên hạ khen quá thì ta phải... chửi?

Trân Văn

Chẳng riêng dân Anh, công chúng Việt Nam cũng dành cho Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị sự tiếc thương và cảm phục hiếm thấy. Thậm chí những thông tin, hình ảnh liên quan đến bà trên hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam khiến nhiều người ngạc nhiên bởi “dày đặc” khác hẳn bình thường.

Sau khi quan sát, Trần Đông A - một blogger của VOA đã thử lý giải tại sao lại thế và không ít người đồng tình với ông khi ông cho rằng, việc nhiều người dùng mạng xã hội, kể cả hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với Nữ hoàng bởi bà là một vị “vua hiền” vốn vẫn là ước mơ của nhiều người Việt (1)...

Có thể vì vậy mà một số cá nhân... nóng mặt! Trong “Ngạc nhiên đến bất ngờ: Tin tức dày đặc về Nữ hoàng trên truyền thông Việt Nam”, Trần Đông A có kể chuyện một facebooker là Chau Bui bị nhiều người lên án là... “sính ngoại, quên lịch sử nước nhà” do dám gọi Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị là... NGƯỜI!

Tuy nhiên chuyện chưa ngừng ở đó...

***

Đã và đang có một làn sóng trên mạng xã hội Việt ngữ nhằm... “hạ bệ” Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị của Vương quốc Liên hiệp Anh. Nếu thử dõi theo sẽ rất dễ nhận ra làn sóng đó dường như theo kế hoạch và được tổ chức với mục tiêu nhằm bảo vệ... các giá trị của nhà nước XHCN ở Việt Nam.

Thay vì chửi đổng, đưa ra những lập luận ngu ngơ và khi diễn đạt thường sai chính tả khi tham gia “hạ bệ” Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, trên trang facebook có tên là Tifosi có một bài được chuẩn bị khá công phu để gắn Nữ hoàng của Vương quốc Liên hiệp Anh mới qua đời với việc “gây ra đau thương cho nhân dân Việt Nam”.

Theo đó, Nữ hoàng của Vương quốc Liên hiệp Anh chính là người đại diện cho Hoàng gia Anh trao tặng “The Vietnam Medal - Huân chương Việt Nam” để vinh danh cho những binh lính, sĩ quan Úc, New Zealand trực tiếp tham chiến tại Việt Nam trong giai đoạn 1964 - 1973.

Sau khi mô tả huân chương (mặt trước khắc chân dung Nữ hoàng Elizabeth II, mặt sau mô tả một người đàn ông có hành động đẩy 2 quả cầu sang hai bên giống như mô tả cuộc chiến tại Việt Nam như là một cuộc chiến ý thức hệ và còn mục đích khác được các học giả nhận định là hàm ý “chia tách hai phần Việt Nam”) kèm theo nhiều thông tin liên quan đến “tội ác” của các quân nhân thuộc những quốc gia là thành viên Vương quốc Liên hiệp Anh tham chiến tại Việt Nam, nên bị những người phản đối chiến tranh Việt Nam chỉ trích, Tifosi cố gắng biến Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị thành người đã “động viên, ủng hộ các lực lượng tham chiến, gây đau thương và tàn sát người Việt Nam” (2).

***

Bài viết trên Tifosi về Nữ hoàng Elizabrth Đệ nhị của Vương quốc Liên hiệp Anh có khoảng 4.100 người bày tỏ sự tán thưởng và hơn 180 người chia sẻ... Không ít người tỏ ra hả hê, chê trách những người “đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và thương tiếc mụ già đại diện chủ nghĩa thực dân” hoặc khẳng định những quốc gia, cá nhân không đứng cùng bên với đảng ta trong cuộc viến 1954 – 1975 “đều cùng một giuộc - xã hội đen quốc tế”! Nếu xem Tifosi và những phản hồi nhằm “hạ bệ” Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị rất khó tin Việt Nam thiếu... “tự do ngôn luận” khi cần luận về... kẻ thù, kể cả những kẻ thù vốn được thiên hạ kính trọng thật sự như Nữ hoàng Elizabrth Đệ nhị!

Song ngay sau đó có không ít người phân tích về việc Tifoli cung cấp thông tin sai lạc và có dụng ý xấu. Một trong những phân tích đáng chú ý là của Nguyen Quoc Tan Trung – thành viên của Hội đồng Cừu. Theo Trung, Hội đồng Cừu hình thành với mong muốn cùng nhau giúp mọi người có thể có cái nhìn khách quan nhất về các thảo luận liên quan đến công pháp quốc tế hay quan hệ quốc tế khác, tránh việc người đọc bị nhiễu loạn bởi hệ thống thông tin nửa thật nửa giả vốn có tính khiêu khích, bài trừ, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao lành mạnh của Việt Nam và các nước. Đây cũng là lý do Trung lên tiếng về The Vietnam Medal và các thông tin cáo buộc Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị mà điển hình là Tifoli...

Trung giải thích: The Vietnam Medal nằm trong hệ thống huân chương do Nhà nước Úc và Nhà nước New Zealand thiết kế năm 1968 nhằm vinh danh các quân nhân của hai nước này đã từng tham chiến tại Việt Nam (giai đoạn 1964 - 1973). Trước năm 1975, Úc và New Zealand chưa có hệ thống huân chương riêng cho khen thưởng. Vì vậy, cơ chế khen thưởng của họ nằm chung với hệ thống khen thưởng truyền thống của Vương quốc Anh - Hoàng gia Anh. The Vietnam Medal nhận được Uỷ nhiệm Hoàng gia (tạm dịch từ Royal Warrant) vào tháng 6 năm 1968. Một điểm quan trọng cần lưu ý là The Vietnam Medal không được lưu hành tại Vương quốc Anh. Đây là huân chương riêng của Úc và New Zealand, hai quốc gia có chủ quyền hoàn toàn độc lập với Anh. Họ chỉ nằm chung dựa trên danh nghĩa hệ thống khen thưởng Hoàng gia mà thôi. Trên cơ sở này, Elizabeth II sẽ không thể đi lòng vòng mà trao huân chương này bừa bãi, vì bà không đại diện cho chủ quyền quốc gia của hai nước này. Người trực tiếp trao huân chương này cho các quân nhân Úc, New Zealand là Bộ Quốc phòng của hai quốc gia. The Vietnam Medal là huân chương thứ hai trong lịch sử hệ thống khen thưởng quân sự của Úc và New Zealand (sau các huân chương dành cho Đệ nhị Thế chiến). Cho đến nay, chính quyền Úc và New Zealand vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tặng The Vietnam Medal và vẫn đang VINH DANH CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM.

Từ làn sóng nhân danh “yêu nước” để hạ bệ Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, Trung hiến kế “cho các nhóm yêu nước” để những nhóm này có thể thực hiện ngay một số hành động như đã và đang “hành động” trên mạng xã hội Việt ngữ: Nếu cho rằng Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đáng lên án và đáng bị nguyền rủa vì Hoàng gia đã từng uỷ nhiệm hình thức một lần cho việc hình thành The Vietnam Medal vào năm 1968, đây sẽ là một số hành động tiếp theo mà chúng ta nên dành cho các chính phủ thù địch Úc và New Zealand - những kẻ thù trực tiếp và vẫn đang còn tiếp tục vinh danh quân nhân tham chiến tại Việt Nam thì cần...

- Lên án chương trình Olympia của VTV là “phản bội Tổ quốc” vì cử nhân tài Việt Nam sang học ở các trường đại học công lập của chính phủ Úc thù địch (?!).

- Gọi người Việt Nam di cư sau 1975 đang làm việc ở các cơ quan công quyền Úc và New Zealand là Việt gian (?!).

- Gọi mặt chỉ tên những người Việt trẻ (khá nhiều) đang học tập, làm việc tại các trường đại học công lập Úc và New Zealand (như Australian National University, La Trobe University, Queensland University of Technology, University of Melbourne, UNSW…) là “bọn vong quốc” (?!).

- Điểm mặt người Việt xếp hàng xin visa đi Úc và New Zealand ở các đại sứ quán, lãnh sự quán là “bọn vọng ngoại” (?!).

- Kêu gọi từ bỏ hợp tác quốc tế với Úc và New Zealand (?!).

***

Dẫu Nguyen Quoc Tan Trung có cầu chúc các cá nhân, các nhóm đang bày tỏ lòng... “yêu nước”, kêu gọi “yêu nước” và chúc họ “may mắn” nhưng có cá nhân, nhóm đang trình bày lòng “yêu nước” nào dám thực hiện những “kế” mà Trung “hiến” không? Chắc chắn là không. “yêu nước” kiểu đó là ngoài... “kế hoạch”, ngoài “dự kiến”, không những không được ghi công mà còn có thể bị phạt hành chính, thậm chí bị phạt tù. Các cá nhân, các nhóm “yêu nước” như tình yêu dành cho CNXH chắc chắn không... dại!

