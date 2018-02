The New Yorker: Người mẫu Playboy ghi chép lại vụ ngoại tình với Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ngoại tình với một người mẫu tạp chí Playboy trong khi cùng lúc đang có một mối quan hệ với một diễn viên khiêu dâm, và tờ báo lá cải National Enquirer đã trả cho cô này 150.000 đôla để ngăn cô công khai câu chuyện của mình, tạp chí The New Yorker đưa tin hôm thứ Sáu.

Tường thuật của The New Yorker về mối quan hệ này dựa trên những ghi chú viết tay của người mẫu Karen McDougal, người từng được chọn là ‘Playmate of the Year’ vào năm 1998 của tạp chí Playboy dành cho đàn ông, do một người bạn của cô cung cấp. The New Yorker cho biết cô McDougal xác nhận chính cô đã viết các ghi chú này.

Chuyện cô kể lại có những điểm tương đồng với những mô tả mà nữ diễn viên phim người lớn Stephanie Clifford, nghệ danh Stormy Daniels, và những người phụ nữ khác từng kể về những lần họ có quan hệ tình dục với ông Trump, bao gồm những bữa ăn tối riêng tư và lời đề nghị của ông mua nhà cho họ.

The New Yorker đưa tin công ty American Media Inc, nhà xuất bản của báo lá cải National Enquirer, đã trả 150.000 đôla cho cô McDougal vào năm 2016, không lâu sau khi ông Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, giành độc quyền đối với câu chuyện của cô nhưng không bao giờ cho đăng nó.

Bài báo ghi nhận rằng người đứng đầu công ty American Media, David Pecker, mô tả ông Trump là một "người bạn thân."

Bài báo cho biết cô McDougal từ chối thảo luận những chi tiết mối quan hệ của cô với ông Trump vì sợ vi phạm hợp đồng của cô với American Media.

American Media nói trong một thông cáo việc gợi ý rằng "họ có bất kỳ hành động nào cho phép họ có ảnh hưởng đối với Tổng thống Hoa Kỳ là điều nực cười."

The New Yorker cho biết American Media không đăng câu chuyện của cô McDougal vì họ không thấy nó đáng tin cậy.

Khoản tiền mà American Media thanh toán cho cô McDougal đã từng được báo The Wall Street Journal đưa tin vào ngày 4 tháng 11 năm 2016.

Ông Trump được cho là đã bắt đầu mối quan hệ với cô McDougal và cô Clifford khoảng ba tháng sau khi vợ ông Melania Trump sinh đứa con trai út Barron.

The New Yorker cho biết một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói trong một thông cáo rằng ông Trump phủ nhận có mối quan hệ với cô McDougal và gọi đó là "tin vịt nữa."

Ông Trump đã phủ nhận ngoại tình với cô Clifford.

Trước đó trong tuần này, luật sư riêng của ông Trump, Michael Cohen, thừa nhận đã trả 130.000 đôla cho cô Clifford từ nguồn quỹ riêng của ông trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016, nhưng nói ông tự mình làm việc đó và đó không phải là khoản chi tiêu của chiến dịch tranh cử.

Những người phụ nữ khác đã cáo buộc ông Trump có hành vi tình dục suồng sã mà họ không muốn từ nhiều năm qua. Ông Trump đã phủ nhận các cáo buộc đó.