Thân nhân bị hành hung khi đi thăm tù nhân lương tâm ở trại 6 Nghệ An

Hôm 12/7 các nhà hoạt động cho VOA biết thân nhân của các tù nhân lương tâm và những người ủng hộ đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Kim Thanh khi trên đường đến trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An để thăm chồng bà là ông Trương Minh Đức thì bị một nhóm người mặc thường phục, trong đó có cả cán bộ trại giam, tấn công, đánh đập gây thương tích.

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho VOA biết ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thiêu, cha và mẹ của anh, có mặt trong đoàn này đã bị hành hung cùng với một số người khác.

Khi đến cổng trại giam thì phía công an Nghệ An đã cho một chiếc xe ben để chặn cổng lại khiến cả đoàn phải xuống xe ô tô và đi bộ để tiến vào trại giam.

“Hôm nay bố mẹ tôi cùng một số nhà hoạt dân chủ cùng thân nhân các tù nhân lương tâm (TNLT), trong đó có cô Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân Trương Minh Đức có đến trại giam số 6 Nghệ An để thăm nuôi. Khi đến cổng trại giam thì phía công an Nghệ An đã cho một chiếc xe ben để chặn cổng lại khiến cả đoàn phải xuống xe ô tô và đi bộ để tiến vào trại giam.

“Khi đi được một đoạn thì công an Nghệ An đã tổ chức khủng bố, đánh đập rất tàn bạo đoàn đi thăm. Bố tôi là Trịnh Bá Khiêm đã nhận ra được một người trong số những người tấn công chính là quản giáo của trại 6A.”

Anh Hoàng Đức Nguyên, cũng có cha mẹ tham gia vào đoàn thăm tù nhân ngày 12/7, nói với VOA:

“Cha mẹ tôi có tham gia đồng hành cùng đoàn này. Họ bị đánh đập rất nhiều, như trường hợp của chú Huỳnh Ngọc Chênh, cô Nguyễn Thúy Hạnh, chú Trịnh Bá Khiêm… cũng bị đánh, cướp tư trang và điện thoại.”

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đồng hành trong chuyến thăm này viết trên Facebook: “Trên đường vào trại giam số 6 đồng hành cùng các TNLT đang tuyệt thực tại đây, cả đoàn chúng tôi bị đàn áp, đánh đập tàn khốc. Riêng ông Huỳnh Ngọc Chênh bị đánh hội đồng tới 3 lần, bị cướp toàn bộ tiền bạc giấy tờ tuỳ thân và iphone. Chúng nó là an ninh, quản giáo và tù hình sự trại 6 dưới dạng côn đồ.”

Nhà hoạt động – nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh phát biểu trong một video truyền trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của nhà hoạt động Dũng Trương:

“Côn đồ ở trại giam số 6 xông ra đánh tôi đầu tiên và đánh tôi nhiều nhất, cướp đi 1 điện thoại, bóp trong đó có 1 triệu đồng và tất cả các giấy tờ…Vì tôi đòi lại nên chúng đánh tôi nữa. Chúng đánh tôi tất cả 3 lần, mỗi lần có 5-6 thằng đánh.”

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh thông báo trên Facebook: “Chị Nguyễn Thị Kim Thanh không những không được vào thăm chồng mà còn bị đối xử hung bạo, bị đập điện thoại, bị đe doạ và dồn đi bộ ra tận quốc lộ rồi áp giải về Vinh.”

VOA chưa liên lạc được với giám thị trại giam số 6 tỉnh Nghệ An để tìm hiểu về việc này.

Anh Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng đây là một vụ hành hung nghiêm trọng đối với các nhà hoạt động và thân nhân các tù nhân lương tâm. Anh cho biết đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã hỏi thăm gia đình anh ngay sau khi vụ việc xảy ra hôm 12/7.

“Ngau sau khi sự việc xảy ra được ít phút thì phía Đại sứ quán Hoa Kỳ đã trực tiếp gọi điện hỏi thăm. Họ rất quan tâm đến vụ việc này và hỏi thăm các tù nhân đang tuyệt thực kéo dài ở trong trại. Sự quan tâm của phía Mỹ là rất cần thiết, kịp thời để bổ sung vào hồ sơ vi phạm nhân quyền của Việt Nam.”

Trước đó, hôm 9/7, tại Hà Nội, bà Nguyễn Kim Thanh, vợ Tù Nhân Lương Tâm Trương Minh Đức đã có gặp các đại diện của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, Úc và Liên Minh Châu Âu để trình bày về việc các TNLT Trại giam số 6, Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn còn đang tuyệt thực. Tính đến nay, họ đã tuyệt thực 30 ngày, theo trang Facebook của bà Thanh.

Bà Thanh viết: “Đại diện các sứ quán Mỹ, Úc, EU cũng đều bày tỏ lo ngại về tình hình TNLT và nạn ngược đãi TNLT trong các trại giam ở Việt Nam. Ngoài hỏi han về tình trạng của ông Trương Minh Đức và bạn tù, họ cũng hỏi thông tin về Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển và Nguyễn Văn Hoá. Họ đều biết đến việc Hoá bị kỷ luật biệt giam, cùm chân, còn Hoàng Bình và các anh em tù khác đã phải tuyệt thực để tìm cách bảo vệ em Hoá.”

Cũng trong diễn biến liên quan, trong hai ngày 10 và 11/7 ở thủ đô Washington, các tu sĩ Việt Nam bao gồm Linh mục Lê Quốc Thăng, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, cùng các cộng đồng gốc Việt tại Mỹ đã gặp gỡ các nhà lập pháp Hoa Kỳ để vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

