Chính quyền Trump không thể bắt buộc các bang và các thành phố hợp tác với các cơ quan di trú liên bang như một điều kiện để được nhận hàng triệu đôla ngân quỹ chấp pháp của liên bang, một thẩm phán liên bang ở New York phán quyết hôm thứ Sáu.

Phán quyết của Thẩm phán Liên bang Edgardo Ramos ở quận Manhattan là một chiến thắng cho thành phố New York và các bang New York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Virginia và Washington. Những nơi này đã kiện chính quyền về các điều kiện này vào tháng 7. Ông Ramos là thẩm phán liên bang thứ tư ra phán quyết chống lại chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này.

Ông Ramos ra lệnh cho chính quyền cấp các ngân khoản này mà không kèm theo các điều kiện.

"Quyết định hôm nay là một chiến thắng lớn cho sự an toàn công cộng của người dân New York," Tổng chưởng lý New York Barbara Underwood nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

Không thể liên lạc được ngay lập tức với Bộ Tư pháp Mỹ để yêu cầu bình luận, Reuters cho biết.

Chính quyền Trump năm ngoái thông báo rằng để nhận được ngân quỹ, chính quyền cấp bang và cấp địa phương phải cho các cơ quan di trú liên bang tiếp cận nhà tù của họ và phải thông báo trước về việc phóng thích di dân.

Sáu bang này, nhận được ngân quỹ tổng cộng là 25 triệu đôla trong năm tài chính vừa qua, nói trong hồ sơ thưa kiện của họ rằng họ được cho hạn chót là ngày 10 tháng 8 để quyết định có nhận ngân quỹ kèm theo các điều kiện này hay không.

Thành phố New York, trong một vụ kiện riêng rẽ, cho biết họ có quyền nhận được 4 triệu đôla nhưng Bộ Tư pháp đã từ chối giải ngân.

Các thẩm phán liên bang ở các bang Pennsylvania, California và Illinois đã phán quyết chống lại chính sách này. Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực 7 đã giữ nguyên phán quyết ở Illinois, nói rằng Quốc hội chứ không phải chính quyền mới có thẩm quyền quyết định ngân quỹ được chi tiêu thế nào.

Ông Ramos hôm thứ Sáu nói rằng ông đồng ý với quyết định đó, và rằng giới hạn pháp lí về thẩm quyền hành pháp là "một sự kiểm soát nền bạo chính và sự tập trung quyền lực."