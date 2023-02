Tẩy chay ca sỹ tuổi teen có gốc Việt Nam Cộng hòa: người tẩy chay nói gì?

Cô ca sỹ gốc Việt có gốc gác Việt Nam Cộng hòa bị nhiều người trẻ trong nước tẩy chay vì ‘những đau thương, mất mát của Việt Nam trong chiến tranh’ và vì cô ‘không tránh khỏi bị tiêm nhiễm tư tưởng chính trị của ông bà, cha mẹ’, theo tìm hiểu của VOA.



Tuy nhiên, một số hậu duệ của Việt Nam Cộng hòa ở hải ngoại mà VOA hỏi ý kiến lại cho rằng những bạn trẻ tẩy chay Hanni ‘đã bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục nhồi sọ, kích động hận thù của chính quyền cộng sản’ và ‘không ai đáng bị kỳ thị vì nguồn gốc, xuất thân hay gia đình mình’.



Ca sỹ Hanni, 19 tuổi, có tên Việt Nam là Phạm Ngọc Hân, hiện là thành viên nhóm nhạc thần tượng New Jeans của Hàn Quốc được nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến. Hanni sinh ra ở Úc trong một gia đình người Việt tị nạn sau chiến tranh. Ông ngoại của cô từng là sỹ quan của Việt Nam Cộng hòa hiện đang mở một võ đường ở thành phố Melbourne.



Hanni từng có nhiều bạn trẻ hâm mộ ở Việt Nam cho đến khi cô bị một số trang fanpage nhạc trẻ truy ra lý lịch gia đình hồi đầu tháng Hai. Họ phát hiện những người thân trong gia đình cô như ông ngoại, mẹ, cô… có quá khứ dính đến Việt Nam Cộng hòa và hiện tại vẫn trưng ra những biểu tượng của chính quyền cũ như lá cờ vàng và vẫn tích cực bày tỏ quan điểm chính trị trên trang cá nhân.



“Nhà hàng của cô ruột của Hanni giảm giá cho những kẻ thù của nước ta trong trận Long Tân, chứ không phải các binh sĩ Việt Nam,” K Flower, trang fanpage nhạc trẻ Hàn Quốc với trên 400 ngàn người theo dõi, viết trong một bài đăng có đến 25 ngàn lượt thích 1,5 ngàn lượt chia sẻ.



Những bài đăng nói về lý lịch của gia đình Hanni ngay lập tức đã gây bão trên mạng xã hội với nhiều bạn trẻ vào chỉ trích, lên án Hanni và kêu gọi tẩy chay cô ca sỹ trẻ này.



‘Bị tiêm nhiễm phản động’



VOA đã liên lạc một bạn trẻ tham gia tẩy chay Hanni để tìm hiểu. Cô tên Lê Ngọc Trâm, là sinh viên nhưng từ chối tiết lộ đang học ngành gì và ở trường đại học nào.



Theo lời kể của Trâm thì cô không phải là fan nhóm New Jeans vì ‘trình độ của Hanni cũng như cả nhóm là trung bình, không có mảng nào vượt trội’. Tuy nhiên cô đã ‘ủng hộ New Jeans vì trong nhóm có thành viên người Việt’.



“Tôi chưa từng chủ động mở nhạc New Jeans để nghe nhưng có từng nghe qua một số đoạn lan truyền trên mạng xã hội,” cô Trâm cho biết.



Khi được hỏi tại sao tẩy chay Hanni vì lập trường chính trị của người thân chứ không phải của bản thân Hanni, cô Trâm nói: “Sống trong gia đình sùng bái chế độ Việt Nam Cộng hòa, đi vài bước chân là lại thấy cờ ba sọc thì không bao giờ có chuyện Hanni không bị tiêm nhiễm vào đầu cái tư tưởng phản động ấy. Nhìn gia đình em như thế chắc cũng đã dạy em phải yêu lấy cái lá cờ đó như thế nào.”



“Vấn đề chính trị luôn luôn nhạy cảm đối với một thần tượng,” cô Trâm nói thêm và cho rằng Hanni buộc phải giấu diếm quan điểm chính trị vì yêu cầu của công ty quản lý.



Trước câu hỏi của VOA rằng việc tẩy chay Hanni có phải là thái độ quá cực đoan hay không vì Hanni chỉ đơn thuần trình diễn văn nghệ, không liên quan gì đến chính trị, cô Lê Ngọc Trâm nói nguyên văn như sau: “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Ủng hộ New Jeans là ủng hộ ba que. Coi ngày xưa bọn ba que trù dập Việt Cộng như thế nào mà bây giờ lại lên tiếng bênh vực con ranh phản động?”



Khi được hỏi tại sao sinh ra sau chiến tranh mà lại có thái độ ác cảm với một thể chế mà mình chưa từng sống, chưa từng biết như vậy, cô Trâm lập luận: “Tôi là người Việt, tôi biết sử Việt. Hơn nữa, gia đình tôi còn có quân nhân. Cá nhân tôi dù không sống trong thời kì loạn lạc nhưng tôi được dạy dỗ đàng hoàng. Tôi hiểu chiến tranh tàn khốc và sự nguy hiểm tiềm ẩn của thù trong giặc ngoài.”



‘Phải thoát fan’



Theo ý cô Trâm thì tẩy chay Hanni không cũng chưa đủ mà phải ‘tẩy chay triệt để cả nhóm New Jeans’ gồm năm thành viên.



“Bởi vì nếu ủng hộ New Jeans thì tiền về túi New Jeans vẫn chia đều ra cho năm đứa, nghĩa là nhà Hanni cũng được ăn. Việt Cộng đem tiền cho ba que nghe có ngược đời không?” cô lý giải và chỉ ra nhiều trang fanpage của Hanni ở Việt Nam hiện giờ phải đóng lại và nhiều bạn trẻ giờ đã ‘chọn thoát fan’ đối với Hanni.



Trả lời câu hỏi Hanni phải làm thế nào mới lấy lại lòng tin của các fan Việt Nam, cô Lê Ngọc Trâm cho rằng ‘chẳng bao giờ có chuyện đó đâu’.



“Hanni mà công khai chọn Việt Nam thì khó sống với gia đình em ấy lắm. Bọn tư bản ghét cộng sản nó dập cho không ngóc đầu lên nổi,” cô cho biết



Theo lời cô Trâm thì ‘Hanni đang mượn danh gốc Việt và bập bẹ vài câu tiếng Việt cũng chỉ để lôi kéo fan Việt mà thôi’.



Trên Facebook, một bạn trẻ có Nguyễn Thị Hà Trang bình luận về việc tẩy chay Hanni như sau: “Giới trẻ Việt bây giờ đa phần không dành quá nhiều năng lượng quan tâm tới chính trị, mà phần lớn ưu tiên phát triển bản thân, học tập, sự nghiệp, gia đình bạn bè, vui chơi giải trí… Tuy nhiên chẳng thà là khuất mắt trông coi, chứ nếu mà chống phá theo gia phả đập vào mắt họ thì có khi bị cho ăn chửi.”



Cô Trang nói việc tẩy chay này ‘cũng nằm trong quy luật nhân quả mang tính truyền đời’ vì những gia đình đã mất mát quá nhiều trong chiến tranh ‘thù hận kẻ rước giặc về nhà mấy đời cũng khó mà hết’.



“Nỗi đau chiến tranh dai dẳng. Như tôi có cậu ruột bị mất. Tôi tin vào nhân quả nên đã không còn hận thù, thôi ai lạc đường thì đã có nhân quả lo,” cô Trang viết trên trang cá nhân của cô.

VOA cũng đã phỏng vấn những hậu duệ của Việt Nam Cộng hòa về việc tẩy chay này và sẽ đăng ý kiến của họ trong một bài báo khác. Kính mời quý độc giả đón đọc.